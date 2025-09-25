गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. UPITS is a unique opportunity to transform Antyodaya into Rashtra Uday CM Yogi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: ग्रेटर नोएडा/लखनऊ , गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (20:27 IST)

अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का विशिष्ट अवसर है UPITS: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीआईटीएस (तृतीय संस्करण) के उद्घाटन समारोह को किया संबोधित

PM Narendra Modi
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को किया नमन  
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू करने के उपरांत यूपी में प्रथम आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत 
  • दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी साधनों का बेहतर उपयोग ही प्रधानमंत्री का आह्वानः सीएम योगी 
  • बोले सीएम- चार दिन में ही मार्केट में आई नई जीवंतता, गरीब, श्रमिक, व्यापारी, किसान समेत हर तबके को मिला जीवनदान 
  • एक वर्ष से भी कम समय में 90 हजार से अधिक युवा ले चुके सीएम युवा उद्यमी स्कीम का लाभ: मुख्यमंत्री 
UP International Trade Show 2025 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस 2025) के मंच पर अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की पावन जयंती पर उन्हें याद किया। बोले कि उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के बारे में 70 वर्ष पहले नया चिंतन दिया था। उन्होंने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का विशिष्ट अवसर है। यह अवसर केवल ट्रेड शो का नहीं, बल्कि वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल व मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के पीएम मोदी के विजन का स्वरूप भी है।
 
यूपीआईटीएस के तीसरे संस्करण में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। यूपी के सभी 75 जनपदों से 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स सहभागी बने हैं। ब्रांड यूपी के उत्सव की चर्चा कर योगी ने कहा कि पिछले आठ-साढ़े आठ वर्ष में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवनदान यूपी की समृद्ध- सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक विविधता को ट्रेड शो प्रतिबिंबित कर रहा है। इसके जरिए यूपी को देश व दुनिया के सामने शोकेस करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है। 
 
नए भारत के नए यूपी व विकसित भारत के विकसित यूपी को बढ़ाने में कारगर साबित होगा आयोजन : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (तृतीय संस्करण) के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने फिरोजाबाद के शिल्पियों द्वारा बनाई गई मां दुर्गा की प्रतिमा प्रधानमंत्री को भेंट की। सीएम ने पार्टनर कंट्री के रूप में रूस के साथ ही यूपीआईटीएस में आए 532 से अधिक फॉरेन बायर्स का भी स्वागत किया। सीएम ने कहा कि यह आयोजन नए भारत के नए यूपी व विकसित भारत के विकसित यूपी को बढ़ाने में कारगर साबित होगा।  
 
दीपावली का बेहतरीन उपहार देने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू करने के उपरांत यूपी में प्रथम आगमन पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम, व्यापारी, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित सभी वर्ग व समुदायों को दीपावली का बेहतरीन उपहार देने के लिए उन्होंने यूपी वासियों की तरफ से पीएम का आभार जताया। सीएम ने कहा कि अपैरल व टेक्सटाइल, लेदर उत्पाद, हस्तशिल्प व कॉरपेट्स में यूपी देश में शीर्ष पर है। बदलते वैश्विक आर्थिक परिवेश की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण व क्रांतिकारी कदम उठाया है। 
 
चार दिन में ही मार्केट में आई नई जीवंतता : सीएम योगी ने कहा कि जुलाई 2017 में वन नेशन, वन टैक्स लागू हुआ था। टैक्स के अलग-अलग चार स्लैब थे, लेकिन नए सुधार के अंदर अब दो स्लैब ही जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से दिखेंगे। इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पिछले चार दिनों के अंदर हम लोगों ने अहसास किया है कि मार्केट में नई जीवंतता आई है। उपभोक्ता का बाजार की तरफ तेजी से रूख हुआ है। गरीब, श्रमिक, व्यापाारी, किसान हर तबके को जीवनदान मिला है। इससे व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ-साथ यूपी जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के उद्यमियों को नया जीवनदान प्राप्त हुआ है। 
 
एक वर्ष से समय में 90 हजार से अधिक युवा ले चुके सीएम युवा उद्यमी स्कीम का लाभ :  भी कममुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम ने 10 वर्ष पहले कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा। पीएम स्टार्टअप, पीएम स्टैंडअप योजना,  पीएम इंटर्नशिप समेत अनेक योजनाओं ने बैकबोन का कार्य किया है। यूपी में हम लोगों ने सीएम युवा उद्यमी योजना के माध्यम से युवाओं को नया उद्यमी बनने की तरफ कदम उठाया है। 24 जनवरी 2025 को यूपी स्थापना दिवस पर यह स्कीम लागू हुई थी। एक वर्ष से भी कम समय में अब तक 90 हजार से अधिक युवा इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। 
 
हुनरमंद कारीगर व हस्तशिल्पी के उत्थान के लिए अत्यंत संवेदनशील हैं पीएम : सीएम योगी ने कहा कि उद्यम पंक्ति में खड़े अंतिम हुनरमंद कारीगर व हस्तशिल्पी के उत्थान के लिए पीएम अत्यंत संवेदनशील हैं। परंपरागत कारीगरों व हस्तशिल्पियों को पीएम विश्वकर्मा योजना उपहार में दी गई है। राज्य सरकार की ओर से संचालित ओडीओपी के साथ ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से चार लाख से अधिक हस्तशिल्पियों व कारीगरों को ट्रेनिंग देकर, वोकल फॉर लोकल मंत्र को स्वदेशी का संकल्प देकर हुनरमंद कारीगरों को नया बाजार उपलब्ध कराने का प्लेटफॉर्म बना है।  
 
77 जीआई उत्पाद के साथ यूपी देश का शीर्ष कैपिटल बना, 75 नए उत्पादों के लिए करने जा रहे आवेदन : मुख्यमंत्री ने कहा कि 77 जीआई उत्पाद के साथ यूपी देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो, इसके लिए इस वर्ष आवेदन करने जा रहे हैं। धरोहर के रूप में मौजूद प्रदेश में हजारों वर्ष की विरासत को इसके माध्यम से सजाने, संवारने व संरक्षण करने का कार्य करने जा रहे हैं। यहां भी 60 से अधिक जीआई टैग के स्टाल देखने को मिलेंगे। यूपीआईटीएस में स्टार्टअप, ओडीओपी, उभरते एक्सपोर्टर्स, महिला, नए उद्यमी, हस्तशिल्पी, आईटी-इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, महिला स्वयंसेवी समूह, वन व पर्यावरण विभाग के उत्पाद व प्रयास भी प्रस्तुत किए गए हैं।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ हुआ था। इसमें 40 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुआ। इनमें से 12 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव धरातल पर उतर गए हैं। कुछ उद्यमों में प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है। उन्हीं में से पांच लाख करोड़ का नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग करने की तैयारी चल रही है। 
यूपी ने रोजगार के नए अवसरों का किया है सृजन : मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में परंपरागत एमएसएमई उत्पाद (96 लाख से अधिक यूनिट) में प्रत्येक यूनिट को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए यूपी में आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। दो करोड़ से अधिक युवा रोजगार व नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। यह यूपी के अंदर कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बना है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इस सेक्टर की बड़ी भूमिका है। लैंडबैंक की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहाकि यूपी ने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की स्कीम बढ़ाई है, जिसमें अब तक 11 प्लेज पार्क स्थापित हो चुके हैं। इसके माध्यम से भी यूपी ने तेजी के साथ निवेश को आमंत्रित किया है और रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है। 
 
आईटी, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन रहा यूपी : सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर हर जनपद में 100 एकड़ में इंडस्ट्रियल व इंप्लाइमेंट जोन विकसित करने की योजना बढ़ाई है। इसमें स्वरोजगार व वेज रोजगार से संबंधित सभी विभागों- एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, खादी-ग्रामोद्योग, बैंक व श्रम एवं सेवायोजन के कार्यालय स्थापित करने की योजना है। रोजगार या उद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को यह जोन स्किल डेवलपमेंट के साथ ही रोजगार-उद्यम स्थापित करने में मदद देगा। सीएम ने बताया कि यूपी आज आईटी, सेमी कंडक्टर,  इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग का ग्लोबल हब बन रहा है। देश की मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग का 55 प्रतिशत तथा मोबाइल कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी यूपी की है। सेमी कंडक्टर में देश-विदेश की अग्रणी कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आईटी क्षेत्र को भी इंडस्ट्री का दर्जा प्रदान किया है।  
 
रोड, एयर, रेल व वाटर कनेक्टिविटी में यूपी अग्रणी स्थान पर : मुख्यमंत्री ने कहा कि रोड, एयर, रेल व वाटर कनेक्टिविटी में यूपी अग्रणी स्थान पर है। यूपी निवेश का आकर्षक डेस्टिनेशन बना है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चुस्त दुरुस्त है। दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी साधनों का बेहतर उपयोग प्रधानमंत्री का आह्वान है। 
 
आत्मनिर्भर व विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमी इंस्टीट्यूशन्स, रिसर्च व डवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों को समेकित रूप से मिलकर कार्य करना होगा। ट्रेड शो इसके लिए बेहतरीन मंच बनकर उभरा है। सीएम ने उम्मीद जताई कि पीएम के मार्गदर्शन व नेतृत्व के कारण यूपी बीमारू राज्य से उबरकर विकसित भारत के ग्रोथ इंजन की प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। इस अवसर पर योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, स्वतंत्रदेव सिंह, धर्मपाल सिंह, बेबीरानी मौर्या, एके शर्मा, डॉ. संजय निषाद, दयाशंकर सिंह, कपिलदेव अग्रवाल, असीम अरुण, ब्रजेश सिंह, सांसद महेश शर्मा, सुरेंद्र नागर आदि उपस्थित रहे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशाना

कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशानाRahul Gandhi questions CEC: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही निर्वाचन आयोग ने ‘वोट चोरी’ पर रोक लगाई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछा कि वह आलंद में मतदाताओं के नाम ‘हटाने’ के बारे में कर्नाटक सीआईडी ​​को सबूत कब उपलब्ध कराएंगे।

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमत

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमतबीएसए मोटरसाइकिल्स ने ग्राहकों को नवरात्र के अवसर पर विशेष ऑफर के तहत पहले 500 ग्राहकों को गोल्ड स्टार 650 मोटरसाइकिल पुरानी कीमत पर देने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि ऑफर के तहत वह वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में हालिया बदलाव के बाद बढ़ी हुई कीमत का भार खुद वहन करेगी। साथ ही पहले 500 ग्राहकों को एक विशेष सीमित संस्करण एक्सेसरी किट भी मिलेगी।

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त'आतंकी चूहे'! ये न बॉर्डर क्रॉस करते हैं, न रॉकेट दागते हैं—बस सीधे प्रशासन की लापरवाही की दीवार चबा-चबाकर अंदर घुस जाते हैं। कल ही, देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर एक भोपाल के यात्री की पैंट में घुसकर चूहे ने काट लिया। सोचिए, 'विश्वस्तरीय' हवाई अड्डा जो ट्रिपल-ए रेटिंग का दावा करता है, वहां चूहे विमान की तरह उड़-उड़कर यात्रियों को 'बाइट' सर्विस दे रहे हैं।

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामलाX को बड़ा झटका, नियम मानने ही होंगे

एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शन

एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शनइंदौर एयरपोर्ट से बेंगलुरु जा रहे यात्री अरुण मोदी को पैसेंजर ब्लॉक में एक चूहे ने काट लिया। घटना के बाद मेडिकल डेस्क पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है। घटना के बाद यात्री ने अपना पैंट उतार दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया।

और भी वीडियो देखें

महिला सशक्तीकरण की दिशा में नए कीर्तिमान गढ़ रही योगी सरकार

महिला सशक्तीकरण की दिशा में नए कीर्तिमान गढ़ रही योगी सरकारWomen empowerment in UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव आया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और जागरूकता के क्षेत्र में योगी सरकार की योजनाओं ने नारी सशक्तीकरण की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। संवेदनशील और दूरदर्शी नीतियों ने महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ सुरक्षा और सम्मान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान, अब तक 6 लाख सुझाव मिले

समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान, अब तक 6 लाख सुझाव मिलेDeveloped Uttar Pradesh 2047 Campaign: समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान के तहत बुधवार 24 सितम्बर तक लगभग 6 लाख प्रदेशवासियों ने अपने सुझाव साझा किए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4.70 लाख तो वहीं नगरीय क्षेत्रों से लगभग 1.30 लाख प्रदेशवासी जुड़ चुके हैं। सर्वाधिक 3.20 लाख सुझाव 31-60 आयु वर्ग के लोगों द्वारा दिए गए हैं, जबकि लगभग 2.40 लाख सुझाव 31 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों ने दिए हैं।

मिशन शक्ति 5.0 : शाहजहांपुर में एनीमिया के खिलाफ ऐतिहासिक जनअभियान

मिशन शक्ति 5.0 : शाहजहांपुर में एनीमिया के खिलाफ ऐतिहासिक जनअभियानHistoric public campaign against anemia in Shahjahan: शाहजहांपुर ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत एनीमिया के खिलाफ एक अनोखा और ऐतिहासिक अभियान चलाकर नई मिसाल कायम की है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह सिंसिनवार के नेतृत्व में हुए इस अभियान में एक ही दिन लाखों महिलाओं ने पूरे ज़िले में आयरन फोलिक एसिड (IFA) की गोली का नींबू पानी के साथ सेवन किया।

सोनम वांगचुक के NGO का FCRA रद्द, हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार का फैसला

सोनम वांगचुक के NGO का FCRA रद्द, हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार का फैसलालद्दाख हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षाविद् और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के NGO का FCRA को रद्द कर दिया गया है। वांगचुक ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया था कि सीबीआई की एक टीम लगभग 10 दिन पहले ‘एक आदेश’ लेकर आई थी, जिसमें कहा गया था कि वे हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (एचआईएएल) में कथित विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन के संबंध में गृह मंत्रालय की शिकायत पर कार्रवाई कर रहे हैं।

AI को मानवता का भाग्य तय नहीं करने दिया जा सकता : एंतोनियो गुटेरेश

AI को मानवता का भाग्य तय नहीं करने दिया जा सकता : एंतोनियो गुटेरेशयूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में अपार सम्भावनाएँ हैं, मगर अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह गम्भीर जोखिम पैदा कर सकती है। यूएन महासचिव ने बुधवार को सुरक्षा परिषद को सम्बोधित करते हुए कहा, एआई अब दूर की बात नहीं है- यह यहाँ है, दैनिक जीवन, सूचना क्षेत्र में और वैश्विक अर्थव्यवस्था को अविश्वसनीय गति से बदल रही है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com