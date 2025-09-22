सोमवार, 22 सितम्बर 2025
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  राष्ट्रीय
  AAP leader Arvind Kejriwal targeted PM Modi on Swadeshi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (14:49 IST)

मोदी! आप भी तो कुछ कीजिए, सिर्फ प्रवचन मत दीजिए

स्वदेशी को लेकर आप नेता अरविन्द केजरीवाल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना

Kejriwal targeted PM Modi
Kejriwal targeted PM Modi: दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने स्वदेशी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे, लेकिन आप खुद भी तो स्वदेशी का इस्तेमाल शुरू कीजिए। आप भारत में काम कर रहीं चार अमेरिकी कंपनियों को ही बंद कर दीजिए।
 
आप भी तो कुछ कीजिए : पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि प्रधान मंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे। आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए? जिस विदेशी जहाज से रोज घूमते हैं, उसे छोड़ दीजिए? सारा दिन जितने विदेशी समान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। केजरीवाल ने कहा कि आप भारत में काम कर रही चार अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए? ट्रम्प रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है। आप भी तो कुछ कीजिए? लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं।
 
क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने : प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में देशवासियों को संबोधित करते हुए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर विशेष जोर दिया था। उन्होंने कहा- उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे हर घर को 'मेड-इन-इंडिया' की ताकत का प्रतीक बनाएं। इसका मतलब है कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली ज्यादा से ज्यादा चीजें भारत में बनी होनी चाहिए। दी ने कहा कि हमें केवल वही सामान खरीदना चाहिए, जो भारत में बना हो। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्पादों में हमारे देश के युवाओं की मेहनत और पसीना लगा होता है। उन्होंने कहा कि हमें धीरे-धीरे उन विदेशी चीजों से मुक्ति पानी होगी, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं।
BMC चुनाव में उद्धव और राज की पार्टी के बीच गठबंधन तय, जानिए क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूला

BMC चुनाव में उद्धव और राज की पार्टी के बीच गठबंधन तय, जानिए क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूलाशिवसेना (उबाठा) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), मुंबई में नगर निकाय चुनावों के लिए अपने-अपने गढ़ों में सीट का बंटवारा बराबर-बराबर कर सकती हैं और महानगर के बाकी हिस्सों के लिए 60:40 का फार्मूला अपना सकती हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

GST पर संबोधन में PM मोदी ने क्या कहा? 1 मिनट में पढ़ें सब बातें

GST पर संबोधन में PM मोदी ने क्या कहा? 1 मिनट में पढ़ें सब बातेंGST reforms : जीएसटी दरों में कटौती लागू होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की वृद्धि गाथा को गति देंगे, कारोबारी सुगमता को बढ़ाएंगे और अधिक निवेशकों को आकर्षित करेंगे।

भारत में क्‍यों बढ़ रहीं बिजली की कीमतें, अध्ययन रिपोर्ट में हुआ खुलासा

भारत में क्‍यों बढ़ रहीं बिजली की कीमतें, अध्ययन रिपोर्ट में हुआ खुलासाIndia's Power Market News : गोवा प्रबंधन संस्थान और ब्रिटेन के किंग्स्टन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध तथा अस्थिर कोयला बाजार जैसे वैश्विक संकट भारत में बिजली की लागत को सीधे प्रभावित कर रहे हैं और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रीमियम का भुगतान करना पड़ रहा है। भारत में एक दिन पहले की बिजली की कीमतें औसतन वास्तविक समय की कीमतों से काफी अधिक होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ‘जोखिम प्रीमियम’ बढ़ जाता है।

GST rate cut: सस्ता सोया, बिस्कुट और घी, पतंजलि ने घटा दिए अपने प्रोडक्ट्‍स के दाम

GST rate cut: सस्ता सोया, बिस्कुट और घी, पतंजलि ने घटा दिए अपने प्रोडक्ट्‍स के दामपतंजलि फूड्स लिमिटेड ने सोमवार से सोयाबीन बड़ी सहित विभिन्न उत्पादों की अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) में कमी की है। कंपनी ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के तहत यह कदम उठाया। पतंजलि फूड्स ने रविवार को एक बयान में जीएसटी युक्तिकरण के अनुरूप अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के एमआरपी को कम करने की जानकारी दी।

30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देश

30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देशSpecial Intensive Revision case : निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयार रहने को कहा है। आयोग का यह निर्देश इस बात का संकेत है कि अक्टूबर-नवंबर की शुरुआत में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम शुरू हो सकता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित अपने राज्यों की मतदाता सूची तैयार रखें।

Weather Update : देश से कब होगी मानसून की विदाई, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट

Weather Update : देश से कब होगी मानसून की विदाई, इन राज्‍यों में IMD का अलर्टWeather Update News : सितंबर महीने में देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है लेकिन मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, विदर्भ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ भारी वर्षा की संभावना है। हालां‍कि देश में अब मानसून की पकड़ ढीली पड़ रही है और मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इसकी विदाई हो सकती है।

एयर इंडिया विमान दुर्घटना, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और DGCA से जवाब मांगा

एयर इंडिया विमान दुर्घटना, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और DGCA से जवाब मांगाAir India plane crash in Ahmedabad: सुप्रीमकोर्ट ने 12 जून को एअर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट की गलती की ओर इशारा करने वाले कुछ पहलू गैर-जिम्मेदाराना हैं। न्यायालय ने इस मामले में केंद्र और नागर विमानन महानिदेशक को नोटिस जारी किया।

पोरबंदर से सोमालिया जा रहे चीनी और चावल से भरे जहाज में आग, क्रू मेंबर्स को बचाया

पोरबंदर से सोमालिया जा रहे चीनी और चावल से भरे जहाज में आग, क्रू मेंबर्स को बचायाFire breaks out on a ship in Porbandar: गुजरात के पोरबंदर से सोमालिया जा रहे मालवाहक जहाज में सोमवार को आग लग गई। यह जहाज चीनी और चावल से भरा हुआ था। हालांकि जहाज में सवार 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है। यह जहाज सामान लेकर सोमालिया के बसासो जा रहा था।

LIVE: H-1B VISA से लेकर टैरिफ और GST रिफॉर्म तक, जानिए सबकुछ एक क्लिक पर

LIVE: H-1B VISA से लेकर टैरिफ और GST रिफॉर्म तक, जानिए सबकुछ एक क्लिक परआज से भारत में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। कई घरेलू सामान, कारें, बाइक और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लोगों को राहत मिलेगी। वहीं आज H-1B VISA से लेकर टैरिफ तक को लेकर भारत और अमेरिका के बीच मीटिंग होने जा रही है। जानिए देश दुनिया की सारी खबरें एक क्लिक पर।

H-1B वीज़ा का भारतीय IT कंपनियों पर क्‍या होगा असर, शुल्क बढ़ोतरी पर नैसकॉम ने जारी की रिपोर्ट

H-1B वीज़ा का भारतीय IT कंपनियों पर क्‍या होगा असर, शुल्क बढ़ोतरी पर नैसकॉम ने जारी की रिपोर्टNew H1B visa fee case : नैसकॉम ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी सरकार के एच1बी वीजा शुल्क बढ़ोतरी के वीजा धारकों पर लागू नहीं होने को लेकर स्पष्ट जानकारी देने से इसकी पात्रता और समय सीमा से संबंधित अस्पष्टता दूर हो गई है। नेसकॉम ने कहा कि इस स्पष्टता से अमेरिका से बाहर रहने वाले एच-1बी धारकों की अनिश्चितता संबंधी चिंताएं दूर होंगी। नैसकॉम एक गैर-लाभकारी संगठन है जो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी और ‘बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट’ उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
