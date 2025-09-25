गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (13:09 IST)

GST दरों में आएगी और गिरावट, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिए संकेत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ

PM Narendra Modi
PM Narendra Modi on GST: प्रधनामंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में जीएसटी दरों में और कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ ही टैक्स और भी कम होता जाएगा। मोदी ने जीएसटी दरों में हुई कटौती और इससे हो रही बचत का भी विस्तार से उल्लेख किया। 
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। 2017 में हम जीएसटी लाए और देश की आर्थिक मजबूती का काम किया। हाल ही में हमने जीएसटी की दरों में कटौती की। लेकिन, हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं। अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ टैक्स का बोझ भी कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2014 में एक लाख रुपए की खरीदारी पर करीब 25 हजार का टैक्स लगता था, जो अब घटकर 5-6 हजार रह गया है।
2014 से बहुत सारे टैक्स थे : उन्होंने पिछली सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2014 से पहले बहुत सारे टैक्स थे। एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था। टैक्स के कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। एक समय वह भी था जब 1000 रुपए की शर्ट पर 117 रुपये टैक्स लगता था, लेकिन जब हम 2017 में पहली बार जीएसटी लाए तो यह टैक्स 170 रुपए से कम होकर 50 रुपए हो गया और अब यह 22 सितंबर के बाद घटकर सिर्फ 35 रुपए हो गया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों से तुलना करते हुए अन्य उत्पादों के उदाहरण भी दिए। 
 
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग सबकी बचत हुई। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल देशवासियों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सरकारों की नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने टैक्स और महंगाई को कम किया है। देश के लोगों की आमदनी और बचत बढ़ाई है।
जीएसटी में कितना हुआ बदलाव : केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है। इस फैसले के बाद कई वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई हैं। इसके साथ ही जीएसटी के पहले के चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) कर दिया गया है। इसके अलावा, कुछ आवश्यक वस्तुओं पर शून्य जीएसटी और कुछ लग्जरी वस्तुओं पर 40% का स्लैब भी है। 
 
दैनिक उपयोग की वस्तुओं- साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, और घी जैसी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी 12% और 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस कटौती से उपभोक्ताओं को बड़ी बचत होने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार, इस कदम से लगभग 375 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम होंगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
