मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. इतिहास-संस्कृति
  3. भारतीय
  4. indian woman gold reserve
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (17:00 IST)

Indian woman gold reserve: इतनी अमीर हैं भारतीय महिलाएं कि 1, 2 नहीं पूरे 6 बार खरीदा जा सकता है पाकिस्तान

भारतीय घरों में सोना
Indian woman gold reserve: भारतीय संस्कृति में सोने का एक विशेष स्थान है। यह केवल एक धातु नहीं, बल्कि धन, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। खासकर, भारतीय महिलाओं के लिए सोना केवल आभूषण नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण वित्तीय संपत्ति है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। हाल ही में, सीए नितिन कौशिक ने 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से इस विशाल संपत्ति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि भारतीय घरों में लगभग 25,000 टन सोना है, जो दुनिया के कई देशों के सोने के भंडार से भी कहीं अधिक है।

सोने की कीमत और तुलना
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) और कई विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, भारतीय घरों और मंदिरों में कुल मिलाकर करीब 25,000 टन सोना है। वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत 2.3 से 2.4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसकी तुलना कई देशों की अर्थव्यवस्था से की जा सकती है। यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से लगभग 6 गुना ज्यादा है। यह कई विकसित देशों की कुल जीडीपी से भी बड़ा है, जो भारतीय महिलाओं की बचत और निवेश की शक्ति को दर्शाता है।

दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार से भी ज्यादा
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय घरों में मौजूद यह निजी सोने की संपत्ति अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और रूस के कुल सोने के आधिकारिक भंडार से भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के पास 8,133 टन और जर्मनी के पास 3,355 टन सोना है, जबकि भारत के पास आधिकारिक तौर पर सिर्फ 800 टन सोना है। इसका मतलब है कि भारत की कुल सोने की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा निजी हाथों में है, और इसमें भारतीय महिलाओं का योगदान सबसे अधिक है।

क्यों है सोना इतना महत्वपूर्ण?
भारतीय परिवारों में सोना खरीदने के पीछे कई कारण हैं। इसे अक्सर 'संकटकालीन निधि' माना जाता है, जिसका उपयोग आपातकाल में किया जा सकता है। इसके अलावा, यह एक स्थिर निवेश भी है, जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। भारतीय शादियों और त्योहारों में भी सोने का लेन-देन एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह महिलाओं के लिए एक 'स्त्री-धन' है, जिस पर उनका कानूनी अधिकार होता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

कोलकाता में भारी बारिश, जनजीवन ठप, करंट लगने से 7 की मौत

कोलकाता में भारी बारिश, जनजीवन ठप, करंट लगने से 7 की मौतKolkata Rain : कोलकाता में रातभर मूसलधार बारिश से मंगलवार को जनजीवन ठप हो गया है। भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे यातायात, सार्वजनिक परिवहन और ट्रेन सेवाएं बुरी तरह बाधित हुईं। इस दौरान करंट लगने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई।

Foreign products: पीएम मोदी की 'स्वदेशी' अपील के बीच जानिए रोजमर्रा में किन विदेशी उत्पादों का होता है इस्तेमाल

Foreign products: पीएम मोदी की 'स्वदेशी' अपील के बीच जानिए रोजमर्रा में किन विदेशी उत्पादों का होता है इस्तेमालForeign products used in daily life: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक से भारत में बने उत्पादों को जानबूझकर अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर हम कंघी, साबुन जैसे दैनिक उपयोग की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक, सब कुछ भारत में बना ही इस्तेमाल करेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह 'वोकल फॉर लोकल' का मंत्र है, जो भारतीय उद्यमियों को बढ़ावा देगा और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, "हमें हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है।"

मोहन कैबिनेट ने राज्य में 3 रूट पर निजी हेलिकॉप्टर सेवा को दी मंजूरी, टूरिज्म में एविएशन लाने वाला एमपी पहला राज्य

मोहन कैबिनेट ने राज्य में 3 रूट पर निजी हेलिकॉप्टर सेवा को दी मंजूरी, टूरिज्म में एविएशन लाने वाला एमपी पहला राज्यमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर हैलीकॉप्टर सेवा संचालन की स्वीकृति प्रदान गई है। संपूर्ण प्रदेश के हवाई अड्डों, हैलीपेड एवं हवाई पट्टियों के बीच निजी ऑपरेटर द्वारा चयनित स्थानों पर हैलीकॉप्टर सेवा प्रदाय की जायेगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com