मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (17:15 IST)

Gold Price : सोना ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड, कीमतों में 5,080 रुपए की छलांग, पहली बार 1.10 लाख रुपए के पार

Gold
अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 5,080 रुपए की छलांग के साथ अब तक के उच्चतम स्तर 1,12,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना सोमवार को 1,07,670 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।
चांदी की कीमत भी 2,800 रुपए उछलकर रिकॉर्ड 1,28,800 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। पिछली कारोबारी सत्र में यह 1,26,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वैश्विक बाजार में मंगलवार को सोना उछलकर 3,659.27 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। इसके बाद यह 3,652.72 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो 16.81 डॉलर यानी 0.46 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।
सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिका में पिछले सप्ताह आए कमजोर रोजगार आंकड़ों से मौद्रिक नीति में नरमी की संभावना बढ़ी है, जिससे निवेशकों का रुझान सोने जैसे सुरक्षित निवेश साधन की तरफ बढ़ा है। इसके अलावा डॉलर की कमजोरी ने भी कीमती धातुओं को सहारा दिया। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को आंकने वाला डॉलर सूचकांक 0.17 प्रतिशत गिरकर 97.29 पर आ गया।
Nepal में हालात बेकाबू, तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

Nepal में हालात बेकाबू, तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफानेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने काठमांडू और देश के अन्य शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है। मीडिया खबरों के अनुसार नेपाल की राजधानी और अन्य शहरों में युवाओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में 20 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए।

नहीं मान रहे पीटर नवारो, भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को कहा ब्लड मनी

नहीं मान रहे पीटर नवारो, भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को कहा ब्लड मनीNavarro called Russian oil purchases blood money: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सोमवार को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को 'ब्लड मनी' करार दिया और कहा कि यूक्रेन संघर्ष से पहले मास्को से भारत बड़ी मात्रा में तेल नहीं खरीदता था। ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में नवारो ने कहा कि 'तथ्य : रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी तेल नहीं खरीदा था। यह ब्लड मनी है और लोग मर रहे हैं।'

Delhi floods Photos : बाढ़ के बाद बदहाल दिल्ली, तस्वीरों में देखें जिंदगी की सचाई

Delhi floods Photos : बाढ़ के बाद बदहाल दिल्ली, तस्वीरों में देखें जिंदगी की सचाईDelhi flood News : राष्ट्रीय राजधानी की यमुना नदी में हाल ही में आई बाढ़ के बाद तंबुओं में रह रहे हजारों लोगों के लिए घर लौटने में सबसे बड़ी बाधा अब पानी नहीं, बल्कि वहां जमी गाद है, जिसे साफ करना होगा और जीवन को फिर से शुरू करने के लिए घर के सूखने का इंतजार करना होगा। फोटोज में देखें उनके जीवन की कहानी-

SIR पर सुप्रीम कोर्ट, आधार स्वीकार करने के लिए निर्देश जारी करे EC

SIR पर सुप्रीम कोर्ट, आधार स्वीकार करने के लिए निर्देश जारी करे ECSupreme Court on SIR in Bihar: उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मतदाता की पहचान के लिए आधार को दस्तावेज मानने पर विचार करने को कहा। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला, चांदी भी हुई सस्‍ती, जानिए क्‍या रहे भाव...

सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला, चांदी भी हुई सस्‍ती, जानिए क्‍या रहे भाव...Bullion Market Update News : अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच निवेशकों के मुनाफावसूली करने से सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलकर 606 रुपए या 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,07,122 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। वहीं चांदी भी 1,008 रुपए लुढ़ककर 1,23,689 रुपए प्रति किलो हो गई। हालांकि वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना 3,584.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

मध्यप्रदेश में वाहन स्क्रैप कराने पर मिलेगी 50% RTO छूट, अब जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका अध्यक्ष

मध्यप्रदेश में वाहन स्क्रैप कराने पर मिलेगी 50% RTO छूट, अब जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका अध्यक्षमध्यप्रदेश मे पुराने वाहन को स्क्रैप कराने वाले व्यक्ति को नए वाहन खरीदी पर आरटीओ टैक्स में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा में स्क्रेपिंग को बढ़ावा देने के लिए बीएस-I और बीएस-॥ कैटेगरी के वाहनों को जारी "सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपॉजिट" के जाने वाले नए परिवहन वाहनों पर 50 प्रतिशत की आरटीओ टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बैंक निफ्टी पर सेबी का सख्‍त नजर, रिटेल निवेशकों को होगा फायदा

बैंक निफ्टी पर सेबी का सख्‍त नजर, रिटेल निवेशकों को होगा फायदाSebi Bank Nifty : अभी हाल में जेन स्ट्रीट कंपनी का बैंक निफ्टी के ऑपशंस में 30 से 35 हजार करोड़ का घोटाला सामने आया था। इस पर सेबी ने कंपनी पर 4,000 रुपए की पेनल्टी लगाई थी। सेबी ने कुछ दिन पहले रिटेल निवेशकों के हित में एक्सचेंजों से रिबैलेंसिंग के लिए कहा था।

केपी शर्मा ओली का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, नेपाल में बड़ा राजनीतिक संकट

केपी शर्मा ओली का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, नेपाल में बड़ा राजनीतिक संकटNepal PM KP Sharma Oli resignation: भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (खड्ग प्रसाद शर्मा) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा जमा लिया है। पीएम आवास संसद में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा है। प्रधानमंत्री ओली दुबई भागने की फिराक में हैं।

क्‍यों नेपाल में गुस्‍साए Gen Z, नेताओं के बच्‍चों की किस हरकत पर भड़के स्‍टूडेंट

क्‍यों नेपाल में गुस्‍साए Gen Z, नेताओं के बच्‍चों की किस हरकत पर भड़के स्‍टूडेंटसोशल मीडिया बैन के बीच नेपाल के युवाओं ने TikTok पर ऐसे वीडियो शेयर करने शुरू किए, जो नेताओं के बच्चों और आम युवाओं की जिंदगी के बीच का फर्क साफ दिखा रहे थे। इन वीडियो में दिखाया गया कि कैसे नेताओं के बेटे-बेटियां महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और आलीशान लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि आम नेपाली युवा विदेश जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
