7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

OnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

कैसा होगा कैमरा

खबरों की मानें तो OnePlus 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, जिसके साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया जा सकता है। अपग्रेड की बात करें तो इस साल कंपनी Hasselblad की ब्रांडिंग को DetailMax Engine से रिप्लेस कर सकती है।

क्या होगी स्मार्टफोन की कीमत

OnePlus 15 5G स्मार्टफोन की कीमत के बारे में बताया जा रहा है कि इसे भारत में 70 हजार रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

इससे पहले भी कंपनी ने अपने फ्लैगशिप OnePlus 13 को इसी कीमत में लॉन्च किया था। वनप्लस के अपकमिंग फोन में 6.82-इंच का LTPO AMOLED स्क्रीन दी गई है, जो कर्व एज डिस्प्ले है। इस फोन में 1.15mm का अल्ट्रा स्लिम बैचल दिया जाएगा, जो 1.5K रेज्योल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। Edited by : Sudhir Sharma