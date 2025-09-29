Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असर

भारतीय सिनेमा के लिए अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों में से एक है। मीडिया खबरों के मुताबिक अमेरिकी बॉक्स ऑफिस भारतीय फिल्मों की कुल अंतरराष्ट्रीय कमाई का लगभग 30–40% हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि हॉलीवुड और अमेरिका के कई अन्य क्षेत्र तबाह हो रहे हैं। वो चाहते हैं फिर से अमेरिका में ही फिल्में बनें।