Bihar Voter List 2025 : SIR के बाद बिहार के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल लिस्ट, अपना नाम कैसे करें चेक

चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है। चुनाव आयोग जल्द ही इसके आंकड़े का विवरण जारी करेगा। चुनाव आयोग द्वारा SIR के आलोक में दिनांक 30.09.2025 को अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। एसआईआर को लेकर खूब राजनीतिक बयानबाजी हुई, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा।

राजनीतिक दलों में हुआ था विवाद

सबसे ज्यादा विवाद पहचान पत्र को लेकर रहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को भी पहचान पत्र के तौर पर मंजूरी दी, तब जाकर मामला थोड़ा ठंडा हुआ। इसके बाद आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई। चुनाव आयोग की ओर से करीब 22 साल के अंतराल के बाद बिहार में SIR के तहत वोटर लिस्ट का रीविजन किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से अगले हफ्ते बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की जा सकती है। निर्वाचन आयोग चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगा।





वोटर लिस्ट से 69 लाख नाम कटे नई वोटर लिस्ट में 7.41 करोड़ वोटर लिस्ट में 21 लाख नए वोटरों के नाम जुड़े

SIR के समापन के बाद आयोग ने मंगलवार को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूचियां जारी की गईं थी। इसके बाद एक सितंबर तक व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के दावे और आपत्तियां ली गईं। मसौदा सूची में 7.24 करोड़ मतदाता हैं।