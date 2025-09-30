विजय की रैली में भगदड़ पर हेमा मालिनी का दावा, कुछ तो गड़बड़ है

Hema Malini on Vijay rally stampade : भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को दावा किया कि करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय की रैली के दौरान आयोजन स्थल के संकरा होने और कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो जाने में कुछ तो गड़बड़ लगता ही है, क्योंकि ये बातें स्वाभाविक नहीं हो सकती हैं।

हेमा मालिनी 27 सितंबर को वेलुसामीपुरम में हुई भगदड़ से जुड़ी परिस्थितियों की जांच के लिए आए राजग के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई और लगभग 60 घायल हो गए थे।

उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के वास्ते संकरा आयोजन स्थल मुहैया कराया जाना अनपयुक्त है। उन्होंने कहा कि विजय की रैली के दौरान बिजली गुल हो गई थी। कुछ गड़बड़ लग रहा है, यह स्वाभाविक नहीं है।

கரூர் கட்சி நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் அவர்களது குடும்பத்தினரையும் சந்தித்து ஆறுதல் கூறி, உண்மையை ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பிப்போம்- பாஜக எம்பி திருமதி. @dreamgirlhema அவர்கள்! pic.twitter.com/Tygi9TvCd5 — BJP Tamilnadu (@BJP4TamilNadu) September 30, 2025 भगदड़ के बाद क्यों नहीं आए विजय : अभिनेता विजय ने एक वीडियो संदेश में कहा कि मैं करूर नहीं गया क्योंकि इससे असामान्य स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। उन्होंने कहा कि भगदड़ को लेकर सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। विजय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपने बदला लेने के बारे में सोच लिया है, तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मेरी पार्टी के लोगों को नहीं छू सकते।

pic.twitter.com/FipkqoLlmB — TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 30, 2025 टीवीके नेता की पोस्ट पर बवाल : तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के नेता अधव अर्जुन द्वारा 'जेन जेड विद्रोह' को लेकर सोशल मीडिया पर मंगलवार को कथित तौर पर किए गए एक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। द्रमुक ने अर्जुन के इस पोस्ट की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके से निष्कासित करने की मांग की है। तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के नेता अधव अर्जुन द्वारा 'जेन जेड विद्रोह' को लेकर सोशल मीडिया पर मंगलवार को कथित तौर पर किए गए एक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। द्रमुक ने अर्जुन के इस पोस्ट की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके से निष्कासित करने की मांग की है।

edited by : Nrapendra Gupta