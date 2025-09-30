मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Hema Malini on vijay karoor rally stampede
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :करूर , मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (16:37 IST)

विजय की रैली में भगदड़ पर हेमा मालिनी का दावा, कुछ तो गड़बड़ है

Hema Malini in karoor
Hema Malini on Vijay rally stampade : भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को दावा किया कि करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय की रैली के दौरान आयोजन स्थल के संकरा होने और कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो जाने में कुछ तो गड़बड़ लगता ही है, क्योंकि ये बातें स्वाभाविक नहीं हो सकती हैं।
 
हेमा मालिनी 27 सितंबर को वेलुसामीपुरम में हुई भगदड़ से जुड़ी परिस्थितियों की जांच के लिए आए राजग के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई और लगभग 60 घायल हो गए थे।
 
उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के वास्ते संकरा आयोजन स्थल मुहैया कराया जाना अनपयुक्त है। उन्होंने कहा कि विजय की रैली के दौरान बिजली गुल हो गई थी। कुछ गड़बड़ लग रहा है, यह स्वाभाविक नहीं है।
 
भगदड़ के बाद क्यों नहीं आए विजय : अभिनेता विजय ने एक वीडियो संदेश में कहा कि मैं करूर नहीं गया क्योंकि इससे असामान्य स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। उन्होंने कहा कि भगदड़ को लेकर सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। विजय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपने बदला लेने के बारे में सोच लिया है, तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मेरी पार्टी के लोगों को नहीं छू सकते।
 
टीवीके नेता की पोस्ट पर बवाल : तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के नेता अधव अर्जुन द्वारा 'जेन जेड विद्रोह' को लेकर सोशल मीडिया पर मंगलवार को कथित तौर पर किए गए एक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। द्रमुक ने अर्जुन के इस पोस्ट की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके से निष्कासित करने की मांग की है।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिश

UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिशउत्तरप्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने कथित तौर पर ‘हिंसक जिहाद’ के जरिए भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने और शरिया कानून लागू करने के उद्देश्य से ‘मुजाहिदीन आर्मी’ बनाने की साजिश रचने के आरोप में सोमवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया।

Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असर

Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असरअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक और इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रुथ सोशल पर शेयर किए पोस्ट में ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका के फिल्म उद्योग को विदेशी प्लेयर्स ने चुरा लिया है। ट्रंप के इस ऐलान से भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री पर खासा प्रभाव पड़ेगा।

2027 से Electric Vehicles में लगेगा साउंड अलर्ट सिस्टम, क्या है सरकार का नया प्रस्ताव

2027 से Electric Vehicles में लगेगा साउंड अलर्ट सिस्टम, क्या है सरकार का नया प्रस्तावसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अक्टूबर, 2027 से सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में 'ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली' (अवास) को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। 'अवास' प्रणाली एक ऐसी सुरक्षा तकनीक है जिसे खासकर इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए बनाया गया है।

7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पार

7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पारराष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमत 7,000 रुपए उछलकर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। सोना भी मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच 1,500 रुपए चढ़कर 1,19,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी।

बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरी

बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत-पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा करते रहते हैं। हालांकि भारत इसे दावे को लेकर हमेशा इंकार करता आया है। पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके देश को बर्बाद होने से बचा लिया, इसलिए उनका नामांकन नोबेल के लिए किया गया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारत के साथ हमारी जंग रुकवा दी थी।

और भी वीडियो देखें

LIVE: चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी की

LIVE: चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कीLatest News Today Live Updates in Hindi : चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव से फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी कर दी। लोग आयोग द्वारा जारी की गई लिंक के जरिए वोटिर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। पल पल की जानकारी...

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ा

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ाLadakh news in hindi : करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अर्थात केडीए ने लद्दाख के मुद्दे पर केंद्र सरकार को अब एक और झटका दिया है। उसने 6 अक्टूबर को होने वाली बातचीत में शिरकत करने से इंकार कर दिया है। इससे पहले लेह अपेक्स बाडी अर्थात एलएबी बातचीत के लिए शर्तें रखते हुए बातचीत से पीछे हट चुकी है। नतीजतन नए हालात में न ही लद्दाख मुद्दा सुलझता नजर आ रहा है न ही शांति के लौटने के आसर नजर आ रहे हैं।

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेज

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेजSwami Chaitanyanand news in hindi : 17 छात्राओं के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉ. पार्थ सारथी पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि उसके मोबाइल से कई अश्लील फोटो बरामद हुए हैं। पुलिस अब इंस्टीट्यूट की तीन कर्मचारी महिलाओं—रश्मि, काजल और श्वेता से पूछताछ की जा रही है।

अब मोहम्मद यूनुस ने साधा भारत पर निशाना, कहा- फर्जी खबरें फैलाता है India

अब मोहम्मद यूनुस ने साधा भारत पर निशाना, कहा- फर्जी खबरें फैलाता है IndiaMohammad Yunus targets India: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनूस ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत फेक न्यूज फैलाता है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमलों से भी इंकार किया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बांग्लादेश में एक हिन्दू लड़की के साथ गैंगरेप किया गया।

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP का MP विनिंग फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट के लिए दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP का MP विनिंग फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट के लिए दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारीचुनाव आयोग 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया है। बिहार में इस बार चुनावी मुकाबला काफी कांटें का देखने को मिल रहा है। बिहार में भाजपा भले ही एनडीए के सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रही हो लेकिन पार्टी ने चुनाव की तारीखों के एलान से पहले अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बिहार में भाजपा इस बार मध्यप्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव के विनिंग फॉर्मूले को अपना रही है, इसको लिए उनसे मध्यप्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com