मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (18:18 IST)

सम्राट चौधरी को बर्खास्त करो, जन सुराज ने बताया लौना परसा नरसंहार से संबंध

Jan Suraj Party accuses Samrat Chaudhary
Jan Suraj Party accuses Samrat Chaudhary: जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद उदय सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा।
 
लौना परसा नरसंहार : उदय सिंह ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सम्राट चौधरी का नाम 28 मार्च 1995 को हुए लौना परसा नरसंहार (केस संख्या 44/1995, थाना तारापुर) में अभियुक्त के रूप में दर्ज था, जिसमें कुशवाहा समुदाय के 6 लोगों की हत्या हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में चौधरी सहित छह अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और उनकी जमानत 2 बार खारिज हुई थी।
 
गलत दस्तावेज से मिली रिहाई : पत्र के मुताबिक, चौधरी ने नाबालिग का दर्जा पाने के लिए मैट्रिक के प्रवेश पत्र के आधार पर अपनी उम्र 15 वर्ष बताई और रिहाई हासिल की, जबकि बाद के चुनावी हलफनामों में उन्होंने अपना जन्मवर्ष 1969 बताया। जन सुराज के अध्यक्ष ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि 1995 में उनकी वास्तविक उम्र 26 वर्ष थी और गलत दस्तावेज के आधार पर उन्हें रिहाई मिली।
 
उदय सिंह ने लिखा है कि इस प्रकार के व्यक्ति का उच्च पद पर बने रहना शासन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और कानून के राज एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि चौधरी को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और कानून को अपना मार्ग अपनाने दिया जाए ताकि नरसंहार के पीड़ितों को न्याय मिल सके।
 
भाजपा का पलटवार : वहीं, भाजपा ने भी जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू को उम्र को लेकर घेरा और आरोप लगाते हुए उन्हें बिहार का ‘सबसे बड़ा उम्र चोर’ बताया है। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala  
UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिश

UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिशउत्तरप्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने कथित तौर पर ‘हिंसक जिहाद’ के जरिए भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने और शरिया कानून लागू करने के उद्देश्य से ‘मुजाहिदीन आर्मी’ बनाने की साजिश रचने के आरोप में सोमवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया।

Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असर

Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असरअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक और इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रुथ सोशल पर शेयर किए पोस्ट में ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका के फिल्म उद्योग को विदेशी प्लेयर्स ने चुरा लिया है। ट्रंप के इस ऐलान से भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री पर खासा प्रभाव पड़ेगा।

2027 से Electric Vehicles में लगेगा साउंड अलर्ट सिस्टम, क्या है सरकार का नया प्रस्ताव

2027 से Electric Vehicles में लगेगा साउंड अलर्ट सिस्टम, क्या है सरकार का नया प्रस्तावसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अक्टूबर, 2027 से सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में 'ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली' (अवास) को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। 'अवास' प्रणाली एक ऐसी सुरक्षा तकनीक है जिसे खासकर इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए बनाया गया है।

7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पार

7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पारराष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमत 7,000 रुपए उछलकर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। सोना भी मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच 1,500 रुपए चढ़कर 1,19,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी।

बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरी

बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत-पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा करते रहते हैं। हालांकि भारत इसे दावे को लेकर हमेशा इंकार करता आया है। पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके देश को बर्बाद होने से बचा लिया, इसलिए उनका नामांकन नोबेल के लिए किया गया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारत के साथ हमारी जंग रुकवा दी थी।

सीतलामाता बाजार में जिहादी को नो एंट्री, दिग्‍विजय सिंह ने गरमाया इंदौर का माहौल, क्‍या है लव जिहाद एंगल

सीतलामाता बाजार में जिहादी को नो एंट्री, दिग्‍विजय सिंह ने गरमाया इंदौर का माहौल, क्‍या है लव जिहाद एंगलएकलव्‍य गौड़ और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सराफा और सीतलामाता बाजार पोस्‍टर और बैनर लगाए हैं। इन पोस्‍टरों पर लिखा गया है जिहादी मानसिकता का प्रवेश निषेध। बता दें कि इस तरह के पोस्‍टर और बैनर सराफा और सीतलामाता बाजार में कई जगह लगाए गए हैं।

Stock Market Closed : बाजार लगातार 8वें दिन नुकसान में, सेंसेक्स 97 अंक टूटा, किन कंपनियों के शेयरों में रही गिरावट

Stock Market Closed : बाजार लगातार 8वें दिन नुकसान में, सेंसेक्स 97 अंक टूटा, किन कंपनियों के शेयरों में रही गिरावटविदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने और नीतिगत दर पर रिजर्व बैंक के फैसले से पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार आठवें दिन भी गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स में 97 अंक और निफ्टी में 24 अंक की गिरावट रही।

Bihar Voter List 2025 : SIR के बाद बिहार के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल लिस्ट, अपना नाम कैसे करें चेक

Bihar Voter List 2025 : SIR के बाद बिहार के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल लिस्ट, अपना नाम कैसे करें चेकचुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है। चुनाव आयोग जल्द ही इसके आंकड़े का विवरण जारी करेगा। चुनाव आयोग द्वारा SIR के आलोक में दिनांक 30.09.2025 को अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। एसआईआर को लेकर खूब राजनीतिक बयानबाजी हुई, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा।

विजय की रैली में भगदड़ पर हेमा मालिनी का दावा, कुछ तो गड़बड़ है

विजय की रैली में भगदड़ पर हेमा मालिनी का दावा, कुछ तो गड़बड़ हैHema Malini on Vijay rally stampade : भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को दावा किया कि करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय की रैली के दौरान आयोजन स्थल के संकरा होने और कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो जाने में कुछ तो गड़बड़ लगता ही है, क्योंकि ये बातें स्वाभाविक नहीं हो सकती हैं।

LIVE: चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी की

LIVE: चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कीLatest News Today Live Updates in Hindi : चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव से फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी कर दी। लोग आयोग द्वारा जारी की गई लिंक के जरिए वोटिर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। पल पल की जानकारी...

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
