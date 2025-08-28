गुरुवार, 28 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. gold deposit found in bihar
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (17:49 IST)

भारत के इस राज्य में मिला विशाल सोने का भंडार, क्या फिर 'सोने की चिड़िया' बनेगा देश?

बिहार news
gold deposit found in bihar: सदियों से भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता रहा है। यह नाम देश की समृद्धि और खनिज संपदा को दर्शाता है। एक बार फिर, इस पुरानी कहावत को सच साबित करने वाली एक खबर सामने आई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने बिहार में, विशेषकर जमुई जिले में, देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज की है। यह खोज न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। 

बिहार में मिला कितना सोना?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, GSI ने बताया है कि बिहार के जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा सोने का 'रिसोर्स' मौजूद है। GSI की रिपोर्ट और अन्य आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। यह मात्रा इतनी विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह पूरे भारत के कुल स्वर्ण भंडार का करीब 44% हिस्सा है। इस खोज से बिहार, जो भारत के सबसे कम विकसित राज्यों में से एक है, के लिए विकास के नए रास्ते खुल सकते हैं।

अन्य राज्यों की स्थिति और भारत में स्वर्ण भंडार
बिहार के बाद, भारत में स्वर्ण भंडार के मामले में दूसरा नंबर राजस्थान का आता है। राजस्थान की धरती में भी लगभग 125.91 मिलियन टन सोने का रिसोर्स छिपा हुआ है। इसके बाद कर्नाटक का नंबर है, जिसके पास करीब 103 मिलियन टन का रिसोर्स है। कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और यहां की हट्टी गोल्ड माइंस देश की एकमात्र सक्रिय सोने की खदान है।

हालांकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि 'रिसोर्स' और 'रिजर्व' में अंतर होता है। 'रिसोर्स' का मतलब है कि उस जगह पर सोना मौजूद है, लेकिन उसे निकालने की व्यवहारिकता अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई है। वहीं, 'रिजर्व' का मतलब है कि वहां से सोना आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से निकाला जा सकता है।

क्या 'सोने की चिड़िया' फिर बनेगा भारत?
बिहार में मिली इस खोज से भारत के भविष्य को लेकर आशा की किरण जगी है। यदि इस भंडार का खनन सफलतापूर्वक किया जाता है, तो यह भारत को सोने के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक है, और आयात बिल में सोने का एक बड़ा हिस्सा होता है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा, खनन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। यह बिहार जैसे राज्य के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है, जो अक्सर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहता है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानी

रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानीहत्‍या, आत्‍महत्‍या या रील बनाने की आदत, उलझ गई निक्‍की भाटी की मौत की गुत्‍थी, क्‍या कह रहे सिरसा गांव वाले

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहा

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहामुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- बंगाल में प्रवासी पक्षी की तरह आते हैं प्रधानमंत्री मोदी

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांव

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांवfarmer celebrates calf birthday : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भरसेन गांव के एक किसान ने अपने बछड़े का पहला जन्मदिन इस तरह से मनाया कि हर कोई उसकी अदा पर फिदा हो गया। जन्मदिन के अवसर पर गांववासी खुशी से झूम उठे। जन्मदिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

कपिल सिब्बल का अमित शाह से सवाल, धनखड़ जी अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैं

कपिल सिब्बल का अमित शाह से सवाल, धनखड़ जी अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैंJagdeep Dhankhar news in hindi : जगदीप धनखड़ के उपराष्‍ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही विपक्ष सवाल कर रहा है कि पूर्व उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों कहां है और क्या कर रहे हैं? इसी कड़ी में आज राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह से सवाल किया।

क्‍लब में मिली लड़की के हनीट्रैप से ऐसे शिकार हुए भूपेंद्र रघुवंशी

क्‍लब में मिली लड़की के हनीट्रैप से ऐसे शिकार हुए भूपेंद्र रघुवंशीहनीट्रैप के शिकार भूपेंद्र ने पांच पन्‍नों का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें एक युवती का नाम लेकर लिखा है कि वह 25 लाख रुपए और आईफोन लेने के बाद भी ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देती थी। मरने से पहले भूपेंद्र ने अपने सुसाइड नोट में ब्‍लैकमेलिंग की दर्द भरी दास्‍तां लिखी है।

और भी वीडियो देखें

रूसी तेल की खरीद से भारत को कितना होता है फायदा, जानिए क्या कहती है रिपोर्ट

रूसी तेल की खरीद से भारत को कितना होता है फायदा, जानिए क्या कहती है रिपोर्टCrude oil import from Russia: रूस से रियायती दर पर कच्चा तेल आयात करने से भारत को होने वाला वार्षिक शुद्ध लाभ महज 2.5 अरब डॉलर है, जो पहले जताए गए 10 से 25 अरब डॉलर के अनुमान से बहुत कम है। एक शोध रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया गया है।

Russia-Ukraine war : रूस का यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला, ड्रोन और मिसाइलें दांगी, 3 बच्चों सहित 14 की मौत, एक्स पर बोले जेलेंस्की- कैसे होगा संघर्षविराम

Russia-Ukraine war : रूस का यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला, ड्रोन और मिसाइलें दांगी, 3 बच्चों सहित 14 की मौत, एक्स पर बोले जेलेंस्की- कैसे होगा संघर्षविरामअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन में सुलह के प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने गुरुवार को कहा कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 629 ड्रोन और मिसाइलें दागीं हैं, जो 3 साल के समय का सबसे बड़ा हमला है।

क्या ट्रंप के पास बचा है कम वक्त, अमेरिका के राष्ट्रपति की सेहत के लिए डॉक्टर्स क्यों हैं चिंतित

क्या ट्रंप के पास बचा है कम वक्त, अमेरिका के राष्ट्रपति की सेहत के लिए डॉक्टर्स क्यों हैं चिंतितtrump health condition: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपनी टैरिफ नीति के बाद अब अपनी सेहत के कारण चर्चा में हैं। उनका स्वास्थ न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि चिकित्सा जगत में भी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि यह विषय है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत का। हाल ही में, कुछ मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट

संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्टSambhal violence: उत्तरप्रदेश के संभल (Sambhal) में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को सौंप दी। गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

Renault ने E20 फ्यूल को लेकर तोड़ी चुप्पी, ग्राहकों को नहीं होगा नुकसान

Renault ने E20 फ्यूल को लेकर तोड़ी चुप्पी, ग्राहकों को नहीं होगा नुकसानयात्री वाहन निर्माता कंपनी Renault इंडिया ने ई10 (पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण) अनुकूल वाहनों में ई20 ईंधन के इस्तेमाल से नुकसान की आशंकाओं को खारिज करते हुए ग्राहकों को बताया कि इन वाहनों का परीक्षण ई20 ईंधन के लिए भी किया जा चुका है और इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com