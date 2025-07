Bihar : उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर दिया बयान तो JDU में मची हलचल

What is SIR of Election Commission: भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव हैं और इनकी जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) नामक एक प्रक्रिया ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है।