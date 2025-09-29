UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिश

उत्तरप्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने कथित तौर पर ‘हिंसक जिहाद’ के जरिए भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने और शरिया कानून लागू करने के उद्देश्य से ‘मुजाहिदीन आर्मी’ बनाने की साजिश रचने के आरोप में सोमवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी ATS ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तगण ने प्रारम्भिक पूछताछ में बताया कि ये लोग मुसलमानो पर जुल्मों और ज्यादितियों के लिए काफिरों के खिलाफ जंग-ए-जिहाद करने और शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे थे।

एटीएस ने एक बयान में बताया, खुफिया जानकारी से पता चला कि आरोपी कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित थे और अलग-अलग जगहों पर बैठकें कर रहे थे। एजेंसी के मुताबिक, ये लोग चरमपंथी विचारधारा फैलाने के लिए सोशल मीडिया समूहों पर भी सक्रिय थे।

बयान में दावा किया गया कि पकड़े गए लोग हथियार खरीदने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे और निकट भविष्य में प्रमुख गैर-मुस्लिम धार्मिक नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे थे। एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुलतानपुर निवासी अकमल रजा, सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज निवासी सफील सलमानी उर्फ अली रजवी, कानपुर निवासी मोहम्मद तौसीफ और रामपुर निवासी कासिम अली के रूप में हुई है।

बयान के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर इस साजिश में संलिप्तता की बात कबूल की है। अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए लोग समान विचारधारा वाले लोगों को कट्टरपंथी बनाने, जिहादी साहित्य एकत्र करने और चरमपंथी प्रचार की भी कोशिश कर रहे थे।

मददगारों की पहचान

एटीएस ने आरोपियों के पास से पांच मोबाइल फोन, आधार व पैन कार्ड, डेबिट व क्रेडिट कार्ड और एक फोनपे स्कैनर बरामद किया। एजेंसी ने बताया कि आरोपियों के सहयोगियों और मददगारों की पहचान की जांच के लिए अदालत से उनकी हिरासत की मांग की जाएगी।