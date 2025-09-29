Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की आठवीं देवी महागौरी का दिन, आज अपनों प्रियजनों को भेजें ये खास शुभकामना बधाई संदेश

कन्या पूजन के साथ पावन हो आज का दिन,

मां महागौरी करें सभी कार्यों में सिद्धि और विनय।

Maha Ashtami Special Caption : नवरात्रि का आठवां दिन मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप 'मां महागौरी' को समर्पित है। मां महागौरी पवित्रता, करुणा और शांत शक्ति की प्रतीक हैं। इनकी आराधना से मन निर्मल होता है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन यानी अष्टमी तिथि पर भेजें ये सुंदर, भावनात्मक और शुभ शुभकामना बधाई संदेश, इसे आप अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं।ALSO READ: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी की तारीख, तिथि, शुभ मुहूर्त और दशहरे पर रावण दहन के समय

शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन के खास संदेश:

शुद्धता, शक्ति और सौम्यता की देवी

मां महागौरी,

आपके जीवन को करें मंगलमयी।

शुभ अष्टमी! जय माता दी!

सफेद वस्त्र, शांत मुख की देवी,

मां महागौरी की कृपा सदा आप पर बनी रहे।

मन की शांति, जीवन की शुद्धता मिले,

हर मनोकामना मां पूर्ण करें।

मां के चरणों में कोटि-कोटि नमन – शुभ अष्टमी!

मां महागौरी की कृपा से आपके जीवन में आए

सफेद प्रकाश जैसा सुख, शांति और समृद्धि।

शुभ महाअष्टमी! जय मां महागौरी!

नवरात्रि की आठवीं तिथि पर ढेरों बधाइयां!

नवरात्रि के आठवें दिन,

मां महागौरी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें

और आपके जीवन को सुख और शांति से भर दें।

महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

देवी महागौरी की कृपा से,

आपके जीवन में कभी कोई दुख न आए

और हमेशा खुशहाली बनी रहे।

आपको और आपके परिवार को शुभ महाअष्टमी!

इस महाअष्टमी पर, मां महागौरी

आपको सभी पापों से मुक्त करें और

आपको एक शुद्ध और सात्विक जीवन का आशीर्वाद दें।

Happy Navratri Day 8!

आठवें दिन की पूजा और

कन्या पूजन के साथ,

मां का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे।

जय मां महागौरी!

मां महागौरी आपके जीवन में

प्रेम, शांति और समृद्धि लाएं।

आपको और आपके परिवार को