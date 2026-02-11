शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, संपदा, प्रेम और विलासिता का कारक माना जाता है, वहीं राहु का नक्षत्र 'शतभिषा' अपनी रहस्यमयी और अनिश्चित प्रकृति के लिए जाना जाता है। जब शुक्र राहु के इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हो जाती हैं। यह समय तकनीकी उन्नति और अचानक धन लाभ के लिए तो अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ राशियों के लिए 'सतर्कता की घंटी' भी है। राहु के नक्षत्र में होने के कारण शुक्र का प्रभाव कई बार यथार्थ से दूर ले जाकर भ्रम की स्थिति पैदा करता है। आइए जानते हैं किन 5 राशियों को इस दौरान बहुत संभलकर रहने की आवश्यकता है।

1. कर्क राशि:

कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक मोर्चे पर उतार-चढ़ाव ला सकता है। अचानक ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनकी आपने योजना नहीं बनाई थी। राहु का प्रभाव आपके गुप्त शत्रुओं को सक्रिय कर सकता है, इसलिए अपनी व्यावसायिक रणनीतियों या व्यक्तिगत योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, विशेषकर खान-पान पर नियंत्रण रखें वरना पेट या मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।

2. सिंह राशि:

सिंह राशि वालों के लिए यह समय व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से थोड़ा कठिन हो सकता है। शुक्र और राहु की यह ऊर्जा आपके वैवाहिक जीवन या व्यापारिक साझेदारी में गलतफहमी के बीज बो सकती है। शक और अनावश्यक बहस से बचें। आपके भीतर अहंकार की वृद्धि हो सकती है जो आपके पार्टनर को आहत कर सकती है। यदि आप अविवाहित हैं और किसी नए रिश्ते में कदम रख रहे हैं, तो जल्दबाजी न करें क्योंकि चीजें जैसी दिख रही हैं, वैसी शायद न हों।

3. कन्या राशि:

कन्या राशि के जातकों को धन के मामले में अत्यंत सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान किसी को भी उधार न दें, क्योंकि उस पैसे के वापस आने की संभावना बहुत कम रहेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें और किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। राहु की उपस्थिति के कारण आप किसी मीठी बातों वाले व्यक्ति के झांसे में आकर निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। शत्रुओं से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है।

4. वृश्चिक राशि:

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर मानसिक अशांति ला सकता है। सुख-सुविधाओं की चाहत में आप अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर सकते हैं, जिससे बाद में तनाव बढ़ेगा। घर के बुजुर्गों के साथ मतभेद होने की संभावना है। छोटी-छोटी बातों को तूल न दें, अन्यथा घर का माहौल खराब हो सकता है। विलासिता और दिखावे की होड़ में कर्ज लेने से बचें। शांत रहकर इस समय को निकालना ही बेहतर रणनीति होगी।

5. मीन राशि:

मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 'मायाजाल' जैसा काम करेगा। आपको रातों-रात अमीर बनने या किसी बड़े निवेश से भारी मुनाफे का लालच मिल सकता है, लेकिन यह समय जोखिम लेने का बिल्कुल नहीं है। राहु आपके विवेक को भ्रमित कर सकता है, जिससे आप गलत वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। विदेश से जुड़े मामलों में भी सावधानी बरतें, कागजी कार्रवाई को बार-बार जांचें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी भी बड़े बदलाव को फिलहाल टाल दें।

ज्योतिषीय परामर्श: इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए "ॐ शुं शुक्राय नमः" का जाप करें और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी रहेगा। हालांकि एक बार ज्योतिष से परामर्श जरूर ले लें।

