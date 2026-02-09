सोमवार, 9 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. effects of Venus in Shatabhisha Nakshatra
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (14:18 IST)

शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 4 राशियों को मिलेगा राहु का आशीर्वाद

Venus in Shatabhisha Nakshatra
ज्योतिष गणना और पंचांग के अनुसार, शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करेंगे। 11 फरवरी 2026, बुधवार सुबह लगभग 08:56 AM (भारतीय समयानुसार) से लेकर शुक्र इस नक्षत्र में 22 फरवरी 2026 तक रहेंगे, जिसके बाद वे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे।
 

इस गोचर का महत्व

शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो शुक्र के मित्र ग्रह माने जाते हैं। शुक्र जब मित्र राहु के नक्षत्र में होते हैं, तो यह समय भौतिक सुखों, लग्जरी और अचानक धन लाभ के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। विशेष रूप से तकनीक, चिकित्सा और कला से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर काफी शुभ रहने वाला है। चूंकि शुक्र और राहु में मित्रता है, इसलिए यह गोचर कुछ राशियों के लिए 'लॉटरी' जैसा साबित हो सकता है। विशेष रूप से इन 4 राशियों को सबसे अधिक फायदा होने वाला है।
 

1. वृषभ राशि (Taurus)

शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। शतभिषा में इनका प्रवेश आपके लिए सुख-सुविधाओं के द्वार खोलेगा।
फायदा: यदि आप काफी समय से कोई लग्जरी आइटम (गाड़ी या ज्वेलरी) खरीदने की सोच रहे थे, तो यह समय उत्तम है।
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी और आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य स्थान और लाभ के नए अवसर लेकर आएगा।
फायदा: आपको अचानक कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। राहु के नक्षत्र में शुक्र आपको "आउट ऑफ द बॉक्स" सोचने में मदद करेंगे, जिससे बिजनेस में मुनाफा होगा।
यात्रा: छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए आर्थिक रूप से फलदायी रहेंगी।
 

3. कुंभ राशि (Aquarius)

शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है (क्योंकि शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है)। यह आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार लाएगा।
फायदा: लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत ही सुनहरा है।
निवेश: शेयर मार्केट या सट्टा बाजार से जुड़े लोगों को इस दौरान अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है।
 

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के स्वामी भी शुक्र ही हैं। पंचम भाव में यह गोचर आपके बौद्धिक कौशल को बढ़ाएगा।
फायदा: छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कला, मीडिया और फिल्म जगत से जुड़े जातकों को कोई बड़ा ब्रेक या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
संतान: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
 

इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी मिलेगा लाभ:

चूंकि शतभिषा नक्षत्र चिकित्सा और तकनीक का प्रतीक है, इसलिए निम्नलिखित प्रोफेशनल्स को विशेष लाभ होगा:
 
IT और टेक: सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और स्टार्टअप ओनर्स।
मेडिकल: डॉक्टर और फार्मा रिसर्च से जुड़े लोग।
कला: संगीत, फैशन डिजाइनिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री।
विशेष टिप: इस अवधि के दौरान शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं (मिश्री, दूध या सफेद मिठाई) का दान करना आपके भाग्य को और अधिक बल दे सकता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शनि की साढ़ेसाती का 3 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 2 राशियों पर ढैय्या का क्या होगा असर?

शनि की साढ़ेसाती का 3 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 2 राशियों पर ढैय्या का क्या होगा असर?ज्योतिषीय नियमों के अनुसार, शनि जिस राशि में होते हैं, उससे एक घर पहले और एक घर बाद वाली राशि पर साढ़ेसाती रहती है। वहीं, शनि से चतुर्थ और अष्टम स्थान वाली राशियों पर ढैय्या का प्रभाव होता है। चलिए जानते हैं कि किन अन्य राशियों पर शनि की ढैया और साढ़ेसाती का प्रभाव है और किस तरह इससे बचा जा सकता है।

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीच

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीचModi after next pm: राजनीति में यह सवाल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। वर्तमान में (फरवरी 2026), नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह पूरी तरह से भविष्य के चुनाव परिणामों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। विभिन्न सर्वे (जैसे 'मूड ऑफ द नेशन' 2026), ज्योतिष और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, कुछ प्रमुख नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं।

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहारHindu calendar February 2026:फरवरी 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद पावन महीना इस महीने में माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पर्व, भौमवती अमावस्या आदि पर्व हिंदू धर्म में भक्ति, समर्पण और पुण्य प्राप्ति के लिए मनाए जाते हैं तथा फरवरी के ये पर्व मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, पापों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक माने जाते हैं।

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशान

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशानबृहस्पति (गुरु) का गोचर ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहते हैं। गुरु को भाग्य, संतान, धन, धर्म और ज्ञान का कारक माना जाता है। साल 2026 में गुरु का गोचर बहुत ही खास है क्योंकि वे अपनी उच्च राशि (Exalted Sign) में प्रवेश करेंगे।

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?Mahashivratri 2026: साल 2026 में महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। चूँकि मुख्य पूजा मध्यरात्रि (निशीथ काल) में होती है, इसलिए 15 फरवरी की रात ही शिव साधना के लिए सबसे उत्तम है।

और भी वीडियो देखें

फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपाय

फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपायPhalgun Amavasya 2026: प्रतिवर्ष आने वाली फाल्गुन मास की अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है क्योंकि यह हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्याओं में से एक होती है। वर्ष 2026 में फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और मंगलवार को पड़ने वाली इस भौमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है।

शनि और मंगल का मीन के मैदान पर होगा युद्ध, 5 राशियां होंगी विजेता

शनि और मंगल का मीन के मैदान पर होगा युद्ध, 5 राशियां होंगी विजेताConjunction of Saturn and Mars in 2026: मीन राशि में शनि और मंगल के बीच होगा शक्तिशाली युद्ध। जानिए कौन-सी 5 राशियां बनेंगी विजेता और किनके जीवन में आएंगे बड़े बदलाव।

Janaki Jayanti 2026: जानकी जयंती 2026: सीताष्टमी पर जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत का महत्व

Janaki Jayanti 2026: जानकी जयंती 2026: सीताष्टमी पर जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत का महत्वGoddess Sita birth anniversary: जानकी जयंती, जिसे सीता जयंती या सीताष्टमी भी कहा जाता है, माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। 2026 में यह तिथि 9 फरवरी, दिन सोमवार को पड़ रही है। अत: आज माता सीता का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाएगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 फरवरी, 2026)Today 09 February 2026 horoscope in Hindi : आज 09 फरवरी 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

09 February Birthday: आपको 9 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 February Birthday: आपको 9 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!09 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 09 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com