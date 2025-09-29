सोमवार, 29 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (18:25 IST)

अरबपति हैं प्रशांत किशोर, 3 साल में कमाए 241 करोड़ रुपए

Prashant Kishor is a billionaire
Prashant Kishor is a billionaire: जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर अरबपति हैं। उन्होंने पिछले तीन साल में सलाह देने के काम से 241 करोड़ रुपए कमाए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी ही पार्टी को 98 करोड़ रुपए दान किए हैं। उन्होंने कहा- कुछ छुटभैया नेताओं ने उनकी और जन सुराज पार्टी की आय के स्रोत पर सवाल उठाया है, इसलिए वो सबसे पहले बिहार की जनता को उसका जवाब देंगे। 
 
प्रशांत किशोर ने पटना में सोमवार को पत्रकार सम्मेलन बुलाया था। उन्होंने कहा कि कुछ छुटभैए नेताओं ने उनकी और जन सुराज पार्टी की आय के स्रोत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वह जनता को जवाब देंगे। प्रशांत ने तंज करते हुए कहा कि जिस तरह सावन के अंधे को सब हरा ही दिखता है, उसी तरह बिहार के चोर नेताओं को सब चोर ही दिखते हैं।
 
तीन साल में कमाए 241 करोड़ : जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने तीन साल में अपनी खुद की कमाई और जन सुराज पार्टी को मिल रहे पैसे के स्रोत का हिसाब दिया है। दरअसल, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत और जन सुराज पार्टी के आय के स्रोत पर सवाल उठाया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि सलाह देने के काम से पिछले तीन साल में उन्होंने 241 करोड़ रुपए कमाए हैं। किशोर के मुताबिक उन्होंने कमाई से 98 करोड़ रुपए खुद के बैंक खाते से जन सुराज पार्टी को दान में दिया है।
 
इस तरह आता है पैसा : जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि पैसा सरस्वती से आता है। पैसा उन लोगों से आता है, जिनकी आपने मदद की है। उन्होंने कहा कि किसी बालू माफिया, भ्रष्ट आदमी से हमको मदद नहीं लेनी पड़े, इसके लिए जन सुराज पार्टी के पास साधन होना चाहिए। हमको पैसा दो जगह से मिलता है। एक व्यीक्ति और दूसरा कंपनी से। हम सलाह के एवज में इनसे फीस लेते हैं। उन्होंने बताया कि 2021-22 से पिछले तीन साल में मेरे खाते या मुझसे जुड़े लोगों के खातों में 241 करोड़ रुपए फीस के रूप में आए हैं। इस पर हमने 30.95 करोड़ जीएसटी जमा किया है। 20 करोड़ इनकम टैक्स दिया। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
