  4. Former Jammu and Kashmir CM Farooq Abdullah hospitalised
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :श्रीनगर , शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (22:58 IST)

फारुख अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

Farooq Abdullahs health deteriorates
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले कुछ दिनों से 87 वर्षीय अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं थी ऐसे में उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेताओं के अनुसार, वरिष्ठ नेता जल्द ही अस्पताल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है।
मीडिया खबरों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने बताया कि अब्दुल्ला को इस सप्ताह की शुरुआत में पेट में संक्रमण हो गया था और उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया था। अब्दुल्ला की हालत अब स्थिर है।  Edited by : Sudhir Sharma 
