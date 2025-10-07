मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (11:35 IST)

ट्रंप का बड़ा दावा, टैरिफ से रोका भारत पाक युद्ध

trump tariff
Trump on India Pakistan War : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने टैरिफ की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने दोनों देशों से यु्द्ध रोकने के लिए क्या कहा?
 
टैरिफ पर अपना रुख बदलने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अगर मेरे पास टैरिफ लगाने का अधिकार न होता, तो सात में से कम से कम चार युद्ध छिड़ जाते। ट्रंप ने हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध को रोकने के लिए 20 सूत्रिय पीस प्लान पेश किया है।
 
उन्होंने कहा कि अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो वे इसके लिए तैयार थे। सात विमान मार गिराए गए। मैं ठीक-ठीक नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या कहा, लेकिन मैंने जो कहा वह बहुत प्रभावी था। उन्होंने कहा कि हमने न केवल सैकड़ों अरब डॉलर कमाए, बल्कि टैरिफ के कारण हम शांति रक्षक भी हैं।
अगस्त में ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने युद्ध रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से व्यापार रोकने और नई दिल्ली पर ऊंचे टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने तब बताया था कि मैंने कहा, मैं आपके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता। आप लोग परमाणु युद्ध में उलझ जाएंगे। हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम आप पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। पहले उन्होंने 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा की थी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीद के लिए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा की। इसके अलावा भी वे अमेरिका आने वाली कई वस्तुओं पर अलग से भी टैक्स लगा रहे हैं।
 
ट्रंप ने 1 नवंबर 2025 से अन्य देशों से अमेरिका आने वाले सभी मीडियम और बड़े ट्रकों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया है। ट्रंप के टैरिफ वार से दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है।
edited by : Nrapendra Gupta 
NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटाया

NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटायाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर उन्हें दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के आरोपों की जांच करने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दाम

सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दामअगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। आने वाले महीनों में ईवी कारों के दाम घटने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें अगले 4 से 6 महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर होने की उम्मीद है।

Bihar Election 2025 Date : SIR का लाभ BJP उठाती रही, कितने घुसपैठियों के नाम कटे, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या बोले नेता

Bihar Election 2025 Date : SIR का लाभ BJP उठाती रही, कितने घुसपैठियों के नाम कटे, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या बोले नेताबिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे - 6 और 11 नवंबर; मतगणना 14 नवंबर को होगी। तारीखें सामने आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रयाएं भी सामने आईं जानिए किसने क्या कहा-

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा, जबलपुर ड्रग इस्पेक्टर्स सहित डिप्टी ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड, ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा, जबलपुर ड्रग इस्पेक्टर्स सहित डिप्टी ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड, ड्रग कंट्रोलर को हटाया गयाछिंदवाड़ा में मृतक बच्चों के परिजनों से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की मुलाकात

रायबरेली में हत्या पर भड़के राहुल गांधी, कहा संविधान की जगह बुलडोजर ने ली, इंसाफ की जगह डर ने

रायबरेली में हत्या पर भड़के राहुल गांधी, कहा संविधान की जगह बुलडोजर ने ली, इंसाफ की जगह डर नेRahul Gandhi news in hindi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है - जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है, और इंसाफ की जगह डर ने।

Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, जानिए कहां कैसा है मौसम?

Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, जानिए कहां कैसा है मौसम?Weather Update : मानसून की वापसी के बाद नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में बारिश हो रही है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों हिमपात का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। मौसम विभाग ने आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ छींटे और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का भी अनुमान जताया है।

बिहार चुनाव के एलान के बाद एक्शन में लालू यादव, इस पोस्ट से गरमाया सियासी पारा

बिहार चुनाव के एलान के बाद एक्शन में लालू यादव, इस पोस्ट से गरमाया सियासी पाराLalu Yadav Bihar Election 2025 : बिहार में विधानसभा चुनाव के एलान के साथ ही बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया। इस बीच राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चुनाव की तारीखों के हवाले से तंज कसते हुए कहा कि छह और ग्यारह नौ दो ग्यारह।

ट्रंप ने एक बार फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका आने वाले ट्रकों पर लगेगा टैक्स

ट्रंप ने एक बार फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका आने वाले ट्रकों पर लगेगा टैक्सTrump Tariff : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा है। उन्होंने एक नवंबर से अमेरिका आने वाले सभी मीडियम और बड़े ट्रकों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया है।

LIVE: बिहार में SIR पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

LIVE: बिहार में SIR पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को ही बिहार विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का एलान किया है। राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 14 को होगी। पल पल की जानकारी...

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
