मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रायबरेली , मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (11:12 IST)

रायबरेली में हत्या पर भड़के राहुल गांधी, कहा संविधान की जगह बुलडोजर ने ली, इंसाफ की जगह डर ने

rahul gandhi
Rahul Gandhi news in hindi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है - जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है, और इंसाफ की जगह डर ने।
 
रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं - इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है।
 
उन्होंने कहा कि आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब - हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी आवाज कमजोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है, और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जाती है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है - जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है, और इंसाफ की जगह डर ने।
राहुल ने कहा कि मैं हरिओम के परिवार के साथ खड़ा हूं - उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है और यह देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं।

गौरतलब है कि रायबरेली जिले में एक युवक हरिओम वाल्मीकि की चोरी के आरोप में लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। फतेहपुर निवासी हरिओम की हत्या के मामले में राहुल गांधी ने रविवार को उसके पिता से फोन पर बात की थी। पुलिस ने हरिओम की हत्या के आरोप में ईश्वरदासपुर निवासी वैभव सिंह, डाढ़ेपर निवासी विपिन कुमार, बाहरपुर निवासी सुरेश कुमार, विजय मौर्या व सहदेव को गिरफ्तार किया है।
NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटाया

NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटायाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर उन्हें दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के आरोपों की जांच करने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दाम

सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दामअगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। आने वाले महीनों में ईवी कारों के दाम घटने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें अगले 4 से 6 महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर होने की उम्मीद है।

Bihar Election 2025 Date : SIR का लाभ BJP उठाती रही, कितने घुसपैठियों के नाम कटे, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या बोले नेता

Bihar Election 2025 Date : SIR का लाभ BJP उठाती रही, कितने घुसपैठियों के नाम कटे, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या बोले नेताबिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे - 6 और 11 नवंबर; मतगणना 14 नवंबर को होगी। तारीखें सामने आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रयाएं भी सामने आईं जानिए किसने क्या कहा-

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा, जबलपुर ड्रग इस्पेक्टर्स सहित डिप्टी ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड, ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा, जबलपुर ड्रग इस्पेक्टर्स सहित डिप्टी ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड, ड्रग कंट्रोलर को हटाया गयाछिंदवाड़ा में मृतक बच्चों के परिजनों से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की मुलाकात

Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, जानिए कहां कैसा है मौसम?

Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, जानिए कहां कैसा है मौसम?Weather Update : मानसून की वापसी के बाद नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में बारिश हो रही है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों हिमपात का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। मौसम विभाग ने आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ छींटे और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का भी अनुमान जताया है।

बिहार चुनाव के एलान के बाद एक्शन में लालू यादव, इस पोस्ट से गरमाया सियासी पारा

बिहार चुनाव के एलान के बाद एक्शन में लालू यादव, इस पोस्ट से गरमाया सियासी पाराLalu Yadav Bihar Election 2025 : बिहार में विधानसभा चुनाव के एलान के साथ ही बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया। इस बीच राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चुनाव की तारीखों के हवाले से तंज कसते हुए कहा कि छह और ग्यारह नौ दो ग्यारह।

ट्रंप ने एक बार फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका आने वाले ट्रकों पर लगेगा टैक्स

ट्रंप ने एक बार फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका आने वाले ट्रकों पर लगेगा टैक्सTrump Tariff : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा है। उन्होंने एक नवंबर से अमेरिका आने वाले सभी मीडियम और बड़े ट्रकों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया है।

LIVE: बिहार में SIR पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

LIVE: बिहार में SIR पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को ही बिहार विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का एलान किया है। राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 14 को होगी। पल पल की जानकारी...

Bihar Election 2025 Date : बुर्के में आने वाली महिलाओं की चेकिंग और छठ के आसपास चुनाव के सवाल पर CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या दिया जवाब

Bihar Election 2025 Date : बुर्के में आने वाली महिलाओं की चेकिंग और छठ के आसपास चुनाव के सवाल पर CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या दिया जवाबBihar Election 2025 Date News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त से बुर्कानशीं वोटरों, विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों खासकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप समेत तमाम सवाल किए गए।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
