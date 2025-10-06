सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. 16 to 20 thousand rupees will be deposited in the accounts of sanitation workers: CM Yogi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वाराणसी , सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (19:33 IST)

स्वच्छताकर्मियों के अकाउंट में आएंगे 16 से 20 हजार रुपए : CM योगी

Chief Minister Yogi Adityanath
Chief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। भगवान वाल्मीकि भारत की ऋषि परंपरा, सनातन धर्म के भाग्य विधाता हैं। वे हम सभी के रोम-रोम और श्वांस-श्वांस में भगवान राम का वास कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि भी हैं। महर्षि वाल्मीकि दुनिया के पहले सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य को रचने वाले आदिकवि भी हैं। सीएम ने कहा कि ऑर्डर जारी होने वाला है, कुछ ही दिनों के अंदर स्वच्छताकर्मियों के अकाउंट में सीधे 16 से 20 हजार रुपये जाएंगे। कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। सारी तैयारियां चल रही हैं, पोर्टल तैयार हो रहे हैं। स्वच्छता कर्मियों व स्वच्छता मित्रों को पांच लाख रुपये के आयुष्मान भारत के कार्ड की स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जो सबके स्वास्थ्य की रक्षा करता है, हमारी कोशिश है कि उसके लिए भी सरकार के स्तर पर प्रयास हो। 
 
सीएम योगी सोमवार को सरोजा पैलेस, पिपलानी कटरा में स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान करने वाले स्वच्छता मित्रों का सम्मान और स्वच्छता किट का वितरण किया। सीएम ने सफाईमित्रों पर पुष्पवर्षा भी की। एक बच्ची ने सीएम के साथ फोटो भी खिंचवाई। 
 
मौके पर जनता की सुनवाई करते हैं जनप्रतिनिधि : सीएम योगी ने कहा कि 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चला। 17 को आधुनिक भारत के शिल्पी, प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी,  25 को अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय और दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पावन जन्मदिन रहा। इस दौरान भाजपा ने अखिल भारतीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम किए। इस श्रृंखला में तीन महीने पहले से 75 दिन के इस अभियान को लेकर डॉ. नीलकंठ तिवारी ने इसे प्रारंभ किया और एक-एक मोहल्ले में जाकर स्वच्छता के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हर जनप्रतिनिधि (पार्षद, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन, महापौर, विधायक या सांसद) इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे। सीएम ने कहा कि जनता-जनार्दन से अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती है कि चुनाव आ गया तो दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग चुनाव के समय दिखाई देते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनता कहती है-आ गइलः, लेकिन जहां जनप्रतिनिधि थोड़े भी जागरूक हैं। मौके पर जाकर जनता की सुनवाई करते हैं तो समस्या वहीं समाधान का रास्ता निकाल लेती है। 
 
समाधान की चर्चा करते हैं तो रास्ता निकलता है : मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सबके सामने कठिनाई आती है,  लेकिन जब हम समाधान की चर्चा करते हैं तो इसका रास्ता निकलता है। समस्या को समस्या की दृष्टि से देखते हैं तो वह समाधान की तरफ नहीं बढ़ पाती। आप समाधान की तरफ सोचेंगे तो समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय निकालकर मौके पर जाना पड़ेगा। 75 दिन की यात्रा के दौरान एक-एक मोहल्ले में जाना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अभियान का हिस्सा बनना, चौपाल लगाना, स्वच्छता के कार्यक्रम को बढ़ाना अद्भुत कार्य है। 
 
स्वच्छ भारत अभियान ने नारी के साथ भारत के गरिमा की भी रक्षा की : सीएम ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री ने देश में स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया था। उनका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना था। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लिया था। हम देश और मातृभूमि को गंदा नहीं होने देंगे। सबसे पहले स्वच्छता अभियान चला। 12 करोड़ घरों में एक-एक शौचालय बनाने से 60 करोड़ लोगों को लाभ मिला।
 
यह बहुत बड़ा कार्य है। यह क्रम लगातार बढ़ता रहा। शौचालय बनाने का मतलब स्वच्छता के प्रति हर नागरिकों को आग्रही बनाना और नारी गरिमा की रक्षा करना भी था। इस सीजन में गांवों में पैदल नहीं जाया जा सकता था। रास्तों में बदबू आती थी, लेकिन 2014 के बाद परिवर्तन आया तो आज गांव और वार्ड भी साफ-सुथरे हैं। इसने नारी के साथ भारत के गरिमा की भी रक्षा की। भारत के बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन लाया गया। आज दुनिया भारत के बारे में अच्छा सोचती है। 
 
सशक्त व समर्थ भारत की भी आधारशिला :  सीएम योगी ने कहा कि गंदगी से होने वाली अनेक बीमारियों से लोगों को राहत मिली। प्रधानमंत्री ने उपचार के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा दी। तमाम बीमारियां गंदगी के कारण पैदा होती थीं, लेकिन स्वच्छता से जुड़ने का परिणाम रहा कि उन बीमारियों से राहत मिली तो घर में बचत भी हुई। स्वच्छ भारत अभियान स्वस्थ भारत के साथ-साथ सशक्त व समर्थ भारत की भी आधारशिला है। पीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों से कहा कि हमें भारत को विकसित बनाना है। इसके लिए शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जोड़ा गया। देश जब आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस समय हमें विकसित,  समर्थ, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत चाहिए। दुनिया का कोई देश भारत की तरफ आंख टेढ़ी करके नहीं देख सकता। यह केवल पीएम का नहीं, सभी भारतवासियों का संकल्प है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी काशीवासियों की ही है, क्योंकि संसद में मोदी जी काशी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। 
 
स्वच्छता के आधार और मित्र हैं स्वच्छता कर्मी : मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी दक्षिण के कार्यकर्ताओं व स्वच्छता मित्रों का अभिनंदन किया और 75 दिन तक चले इस कार्यक्रम को अद्भुत बताया। बोले- यह कार्य नई प्रेरणा व नया प्रयोग भी है। 33 हजार से अधिक जनसमस्याओं का मौके पर समाधान हुआ है। इसे लेकर विवाद भी हो सकता था, लेकिन समय रहते यह समस्याएं समाप्त हो गईं और लोगों को समाधान मिला। कार्यकर्ताओं, पार्षदों व नगर निगम अधिकारियों ने समाधान को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को समझा। ऐसे कार्यक्रम नजीर बनते हैं। कार्यकर्ताओं को स्वच्छता कर्मियों के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छता कर्मी स्वच्छता के आधार और मित्र हैं। यह स्वच्छता के साथ हमें जोड़ने का आग्रह करते हैं। स्वयं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए भी दूसरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। 
 
जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहेगा, जनता उसे आशीर्वाद देती रहेगी : सीएम ने कहा कि काम करने से कोई छोटा नहीं होगा। व्यक्ति जितना मेहनत करेगा, उतना ही स्वस्थ होगा। जो भी व्यक्ति मेहनती था, कोरोना उसके दूर-दूर तक नहीं फटक पा रहा था। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी मेहनतकश लोगों ने मात दे दी। महर्षि वाल्मीकि की परंपरा में आने वाला व्यक्ति समाज को सही दिशा देगा और हमेशा रचनात्मकता की तरफ ले जाएगा। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता की केंद्रबिंदु बाबा विश्वनाथ की धरा काशी से बन रही है। पार्षद से लेकर सांसद तक हर जनप्रतिनिधि को जनता के बीच रहना है। समस्याओं को मौके पर जाकर सुनना है और समाधान का रास्ता निकालना है। जो बचेगा, वह प्रशासन और शासन के सम्मुख रखकर समाधान का रास्ता निकालना है। जो जनप्रतिनिधि ऐसा करेगा, जनता उससे हमेशा संतुष्ट रहेगी। जनता उसे लगातार अपना आशीर्वाद भी देती रहेगी। 
 
इस दीपावली हर गरीब के घर पहुंचाएं मिठाई : सीएम ने कहा कि पर्व अकेले मनाने के आयोजन नहीं होते। सीएम ने आह्वान किया कि प्रदेश स्तर पर प्रयास करना चाहिए कि दीपावली पर हर स्वच्छता मित्र व स्वच्छता कर्मी को मिष्ठान वितरित करें। हर गरीब के घर में भी दीप जले और दीपावली की मिठाई जरूर पहुंचे। जब गरीब  अपने घर में दीपक जलाएगा और मिष्ठान का स्वाद लेगा तो हमारी दीपावली भी बहुत अच्छी होगी। यही समाज की समरसता है। हमारा काम जोड़ना है, तोड़ने के लिए सपा-कांग्रेस पहले से बैठी है। हमें समाज को तोड़ने नहीं देना है। एक भारत-श्रेष्ठ भारत, समर्थ-सशक्त भारत, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनेगी। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। 
 
पीएम के विजन के अनुरूप काशी को बनाएंगे स्वच्छ व सुंदर  : सीएम योगी ने कहा कि काल भैरव, काशी विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा व मां गंगा भी वाराणसी दक्षिण से ही होकर निकलती हैं। इनकी कृपा सदा बनी रहेगी। पीएम के विजन के अनुरूप हम काशी को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे। काशी ने स्वच्छता के लक्ष्य को अच्छे से बढ़ाया है। 41वें से सीधे 17वें रैंक पर आ गए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि देश में टॉप-5 में काशी रहनी चाहिए। हर काशीवासी की जिम्मेदारी है कि काशी स्वच्छ हो। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। अपने घर की गंदगी को सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फेकेंगे। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली काशी स्वच्छता के मानकों को पूरा करने के लिए देश को नेतृत्व प्रदान करती दिखाई देगी। 
 
कार्यक्रम संयोजक व वाराणसी दक्षिण के विधायक नीलकंठ तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र 'दयालु', महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, विधान परिषद सदस्य अश्विनी त्यागी, विधायक अवधेश सिंह, टी. राम आदि मौजूद रहे। 
 
मुख्यमंत्री के हाथों इनका हुआ सम्मान : मुख्यमंत्री के हाथों सफाई मित्र नीलम, रानी देवी, रूपा, मानसी, प्रियांशु, दीपक कुमार, शत्रुघ्न कुमार, सूरज कुमार, टिंकू को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सीएम ने सफाई मित्रों पर पुष्पवर्षा भी की।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगIsrael Air Strike in Gaza : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में हमला रोकने की अपील के बावजूद इसराइली सेना ने भीषण बमबारी की। इस भयंकर हमले में 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत हो गई। इस बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सरकार से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और सभी बंधकों को घर लाने के लिए समझौता पक्का करने की अपील की।

ईंट-भट्ठे पर हुआ प्यार, 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादी

ईंट-भट्ठे पर हुआ प्यार, 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादीउत्तरप्रदेश के झांसी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो बच्चों की दादी अपने से पांच साल छोटे युवक के साथ भाग गई। भागते समय वह अपने साथ 40 हजार रुपए और घर में रखे गहने-जेवर भी ले गई। महिला की इस हरकत के बाद अब पूरा परिवार शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहा

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहाउत्तर बंगाल में रातभर हुई लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण सभी पर्यटन स्‍थलों को बंद कर दिया गया है। बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क रात भर हुई मूसलधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण टूट गया है। इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपील

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपीलSonam Wangchuk News : लेह में हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला उच्‍चतम न्‍यायालय पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने जोधपुर जेल से भावुक मैसेज भेजा है। इस मैसेज में उन्‍होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्‍होंने कहा कि जब तक यह जांच पूरी न हो, मैं जेल में रहने को तैयार हूं।

Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्ट

Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्टWeather Update News : इस साल के मानसून सीजन का पहला चक्रवाती तूफान अरब सागर में उठा है, जिसे 'शक्ति' नाम दिया गया है। इस तूफान के कारण महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं, साथ ही गुजरात, ओडिशा, छत्‍तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्‍थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्‍यप्रदेश और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई।

और भी वीडियो देखें

Kanpur : वर्दी का घमंड, चौकी प्रभारी ने मूंछें ऐंठीं, थप्पड़ जड़ा, वीडियो वायरल होने के बाद लाइन अटैच, पढ़िए क्या था पूरा मामला

Kanpur : वर्दी का घमंड, चौकी प्रभारी ने मूंछें ऐंठीं, थप्पड़ जड़ा, वीडियो वायरल होने के बाद लाइन अटैच, पढ़िए क्या था पूरा मामलाकिदवई नगर थाना क्षेत्र में चौकी प्रभारी द्वारा एक छात्र को थप्पड़ मारने और गालियां देने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

हर चेहरे पर खुशी और संतुष्टि ही सरकार की प्राथमिकता : CM योगी

हर चेहरे पर खुशी और संतुष्टि ही सरकार की प्राथमिकता : CM योगीChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' किया। प्रदेश भर से आये फरियादियों के पास मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे, उनकी समस्या पूछी, प्रार्थना पत्र लिया और अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समयावधि में सभी की समस्याओं का उचित निस्तारण कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर चेहरे पर खुशी और संतुष्टि ही सरकार की प्राथमिकता है।

सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दाम

सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दामअगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। आने वाले महीनों में ईवी कारों के दाम घटने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें अगले 4 से 6 महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर होने की उम्मीद है।

Bihar Election 2025 Date : SIR का लाभ BJP उठाती रही, कितने घुसपैठिओं के नाम कटे, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या बोले नेता

Bihar Election 2025 Date : SIR का लाभ BJP उठाती रही, कितने घुसपैठिओं के नाम कटे, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या बोले नेताबिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे - 6 और 11 नवंबर; मतगणना 14 नवंबर को होगी। तारीखें सामने आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रयाएं भी सामने आईं जानिए किसने क्या कहा-

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजेbihar election 2025 date schedule update : बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार चुनाव को लेकर जानकी दी। वोटिंग 2 चरणों में होगी। 6 और 11 नवंबर को मतदान और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव प्रक्रिया 40 दिन चलेगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले चरण में 121 सीटों और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com