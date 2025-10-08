Pakistan में TTP आतंकियों से मुठभेड़, 11 सैनिकों की मौत, 19 आतंकियों के भी मारे जाने का दावा

Encounter with TTP terrorists : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाने के दौरान टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर समेत 11 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में 19 आतंकियों को भी मार गिराने का दावा किया है। मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान में पिछले 3 महीनों में आतंकवादी हमलों और सैन्य ऑपरेशनों में कम से कम 901 लोग मारे गए और 599 लोग घायल हुए।





मुठभेड़ में मारे गए लेफ्टिनेंट कर्नल की पहचान जुनैद आरिफ के रूप में हुई है। वहीं जुनैद आरिफ के सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत की भी इस ऑपरेशन में मौत हो गई।





इन राज्यों में आतंकियों द्वारा सेना, पुलिस और जांच एजेंसियों के कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि ये आतंकी अफगानिस्तान में प्रशिक्षण लेकर पाकिस्तान पर हमले करते हैं।

