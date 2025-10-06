गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद 2 वाहन चोर गिरफ्तार, एक बदमाश को लगी गोली

Ghaziabad News: यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पांव में गोली लगी है। बताया जा रहा है दोनों बदमाश अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। इस बीच, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के थाना लिंकरोड व थाना साहिबाबाद पुलिस की संयुक्त टीम की वाहन चोर गिरोह के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने जब इन वाहन चोरों को रोकने की कोशिश की तो वे पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश करने लगे। इसी बीच पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पांव में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर दूसरे वाहन चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

बदमाशों के कब्जे से हथियार बरामद : पुलिस ने गिरफ्तार किए वाहन चोरों के कब्जे से अवैध तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही उनके पास से चोरी की 2 कारें, 4 गाड़ियों की चाबियां, कार चोरी के उपकरण और फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों का संबंध दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह से संबंध है। पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली, हरियाणा, आगरा, अलीगढ़ समेत कई अन्य जगहों से वाहन चोरी की बात कबूल की है।

पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी अनिल पर 73 से अधिक वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, दूसरे आरोपी महाराज के खिलाफ 13 आपराधिक मामले दर्ज है। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस गिरोह के अन्य बदमाशों की भी तलाश की जा रही हैं। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर, NDPS एक्ट में भी मामले दर्ज हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala