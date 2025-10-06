सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Two vehicle thieves arrested after encounter in Ghaziabad, one injured in gunfight
Written By
Last Modified: सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (10:27 IST)

गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद 2 वाहन चोर गिरफ्तार, एक बदमाश को लगी गोली

Ghaziabad News
Ghaziabad News: यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पांव में गोली लगी है। बताया जा रहा है दोनों बदमाश अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। इस बीच, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 
 
जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के थाना लिंकरोड व थाना साहिबाबाद पुलिस की संयुक्त टीम की वाहन चोर गिरोह के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने जब इन वाहन चोरों को रोकने की कोशिश की तो वे पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश करने लगे। इसी बीच पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पांव में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर दूसरे वाहन चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। 
 
बदमाशों के कब्जे से हथियार बरामद : पुलिस ने गिरफ्तार किए वाहन चोरों के कब्जे से अवैध तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही उनके पास से चोरी की 2 कारें, 4 गाड़ियों की चाबियां, कार चोरी के उपकरण और फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों का संबंध दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह से संबंध है। पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली, हरियाणा, आगरा, अलीगढ़ समेत कई अन्य जगहों से वाहन चोरी की बात कबूल की है। 
 
पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी अनिल पर 73 से अधिक वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, दूसरे आरोपी महाराज के खिलाफ 13 आपराधिक मामले दर्ज है। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस गिरोह के अन्य बदमाशों की भी तलाश की जा रही हैं। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर, NDPS एक्ट में भी मामले दर्ज हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगIsrael Air Strike in Gaza : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में हमला रोकने की अपील के बावजूद इसराइली सेना ने भीषण बमबारी की। इस भयंकर हमले में 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत हो गई। इस बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सरकार से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और सभी बंधकों को घर लाने के लिए समझौता पक्का करने की अपील की।

ईंट-भट्ठे पर हुआ प्यार, 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादी

ईंट-भट्ठे पर हुआ प्यार, 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादीउत्तरप्रदेश के झांसी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो बच्चों की दादी अपने से पांच साल छोटे युवक के साथ भाग गई। भागते समय वह अपने साथ 40 हजार रुपए और घर में रखे गहने-जेवर भी ले गई। महिला की इस हरकत के बाद अब पूरा परिवार शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहा

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहाउत्तर बंगाल में रातभर हुई लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण सभी पर्यटन स्‍थलों को बंद कर दिया गया है। बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क रात भर हुई मूसलधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण टूट गया है। इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपील

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपीलSonam Wangchuk News : लेह में हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला उच्‍चतम न्‍यायालय पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने जोधपुर जेल से भावुक मैसेज भेजा है। इस मैसेज में उन्‍होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्‍होंने कहा कि जब तक यह जांच पूरी न हो, मैं जेल में रहने को तैयार हूं।

Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्ट

Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्टWeather Update News : इस साल के मानसून सीजन का पहला चक्रवाती तूफान अरब सागर में उठा है, जिसे 'शक्ति' नाम दिया गया है। इस तूफान के कारण महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं, साथ ही गुजरात, ओडिशा, छत्‍तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्‍थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्‍यप्रदेश और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई।

और भी वीडियो देखें

गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद 2 वाहन चोर गिरफ्तार, एक बदमाश को लगी गोली

गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद 2 वाहन चोर गिरफ्तार, एक बदमाश को लगी गोलीGhaziabad News: यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पांव में गोली लगी है। बताया जा रहा है दोनों बदमाश अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। इस बीच, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस, 243 सीटों पर होगा चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस, 243 सीटों पर होगा चुनावबिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग तारीखों का एलान करेगा। चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉफ्रेस कर बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर सकता है। राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर चुनाव आयोग की टीम दो दिन के दौरे के बाद लौट आई है, इसके बाद आज चुनाव आयोग में सुबह 11 बजे से बड़ी बैठक होने जा रही है। इसके बाद शाम 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी करेंगे।

जयपुर के बड़े सरकारी सवाई मान सिंह अस्पताल के ICU में भीषण आग, 8 मरीजों की मौत, 5 की हालत गंभीर

जयपुर के बड़े सरकारी सवाई मान सिंह अस्पताल के ICU में भीषण आग, 8 मरीजों की मौत, 5 की हालत गंभीरराजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित बड़े अस्पताल सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल के न्यूरो डिपार्टमेंट के ICU में रविवार देर रात आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर स्थित ICU वार्ड में देर रात करीब 11.30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें आठ मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त वार्ड में 40 मरीजे वार्ड में भर्ती थे। वार्ड में आग भड़कते ही वहां पर अफरतफरी मच गई है और परिजनों ने कई मरीजों को समय रहते हुए वहां से निकाला। आग की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाडियां पहुंचे और करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया

छिंदवाड़ा में कफ सिरप में बच्चों की मौत के बाद आज CM डॉ. मोहन यादव का दौरा, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे

छिंदवाड़ा में कफ सिरप में बच्चों की मौत के बाद आज CM डॉ. मोहन यादव का दौरा, पीड़ित परिवारों से मिलेंगेमध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुख व्यक्त करने के साथ-साथ सख्त एक्शन भी लिए हैं। अब सीएम डॉ. मोहन यादव आज छिंदवाड़ा जा रहे हैं। वे छिंदवाड़ा के परासिया में विभिन्न गांवों का भ्रमण करेंगे और कफ सिरप से प्रभावित परिवारों के घर भी जाएंगे। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हाल ही में विवादित कफ सिरप को प्रदेश में प्रतिबंधित करने के साथ-साथ शिशु रोग विशेषज्ञ को निलंबित कर दिया था। उन्होंने दवा कंपनी और शिशु रोग विशेषज्ञ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे।

राजस्थान में बड़ा हादसा, सरकारी अस्‍पताल में लगी आग, 8 मरीजों की मौत, कई घायल

राजस्थान में बड़ा हादसा, सरकारी अस्‍पताल में लगी आग, 8 मरीजों की मौत, कई घायलMajor accident in Rajasthan government hospital : राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। यहां जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल (Sawai Man Singh Hospital) में देर रात आग लग गई। खबरों के अनुसार इस हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई, वहीं कई मरीज घायल भी हुए हैं। घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com