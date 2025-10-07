मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Pakistan was shaken by news of Webdunia
Written By
Last Modified: मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (15:43 IST)

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News है

Pakistans brutality in PoK
Pakistans brutality in PoK: भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान वेबदुनिया डॉट कॉम की एक खबर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' से अनुरोध किया है कि वेबदुनिया की एक खबर ने पाकिस्तान के कानून का उल्लंघन किया है। दरअसल, इस खबर में वेबदुनिया ने पाक सेना की बर्बरता की हकीकत को बयां किया था, जो कि विभिन्न स्रोतों पर आधारित थी। हालांकि एक्स ने भी पाकिस्तान के आग्रह को अनदेखा करते हुए वेबदुनिया के कंटेंट पर किसी भी तरह के एक्शन से इन्कार किया है। 
 
दरअसल, पाकिस्तानी सेना द्वारा पीओके समेत अन्य स्थानों पर मानवाधिकार का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ होने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाक सेना लोगों के साथ बर्बरता पर उतर आई है। चूंकि इस खबर के बाद पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई है, इसलिए वहां की सरकार पूरी तरह बौखला गई है। ALSO READ: भारत ने UNSC में पाकिस्तान को दिखाया आइना, पाक सेना ने 4 लाख महिलाओं के साथ किया था रेप
 
आखिर कौनसी खबर है जिससे पाकिस्तान बौखलाया : वेबदुनिया ने एक खबर प्रकाशित की थी कि पाकिस्‍तान अपने ही लोगों पर गोलियां दागने से बाज नहीं आ रहा है। पीओेके में पाकिस्‍तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की फौज ने लोगों पर गोलियां दागीं हैं। सरकार की तरफ से 29 सितंबर को बुलाई गई हड़ताल को रोकने के लिए हर सीमा लांघी जा रही है, यहां तक की सेना आम लोगों के ऊपर गोलियां चला रही है।

 
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया मुद्दा : सयुंक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथनेनी हरीश ने महिलाओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोलकर पूरी दुनिया का ध्यान भटकाता है। उन्होंने 1971 के ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र करते हुए दावा किया कि पाकिस्तान की सेना ने करीब 4 लाख महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वह देश है जो अपने ही देश पर बमबारी करता है और नरसंहार करता है। ऐसा देश केवल दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है।
 
लोग नहीं हट रहे पीछे : बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद स्थानीय लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। मौके से सामने आए एक वीडियो में दिखा कि प्रदर्शनकारी जनता ने पाकिस्तान सेना के एक अधिकारी को ही पकड़ लिया है। पीओके में महंगाई, रोजगार और संसाधनों पर हक जैसे मुद्दों को लेकर जनता सड़कों पर है।
 
क्यों नाराज हैं लोग : उल्लेखनीय है कि पीओके में महंगाई, रोजगार और संसाधनों पर हक जैसे मुद्दों को लेकर जनता सड़कों पर है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार असीम मुनीर के नेतृत्व वाली आर्मी इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश में लगी है, लेकिन लोगों में पाक सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है। लोगों की और भी मांगें हैं- जैसे सब्सिडी वाला आटा, मंगला जलविद्युत परियोजना से जुड़ी उचित बिजली दरें और लंबे समय से रुके सुधारों को जमीन पर लागू करना शामिल हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटाया

NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटायाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर उन्हें दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के आरोपों की जांच करने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दाम

सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दामअगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। आने वाले महीनों में ईवी कारों के दाम घटने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें अगले 4 से 6 महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर होने की उम्मीद है।

Bihar Election 2025 Date : SIR का लाभ BJP उठाती रही, कितने घुसपैठियों के नाम कटे, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या बोले नेता

Bihar Election 2025 Date : SIR का लाभ BJP उठाती रही, कितने घुसपैठियों के नाम कटे, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या बोले नेताबिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे - 6 और 11 नवंबर; मतगणना 14 नवंबर को होगी। तारीखें सामने आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रयाएं भी सामने आईं जानिए किसने क्या कहा-

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा, जबलपुर ड्रग इस्पेक्टर्स सहित डिप्टी ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड, ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा, जबलपुर ड्रग इस्पेक्टर्स सहित डिप्टी ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड, ड्रग कंट्रोलर को हटाया गयाछिंदवाड़ा में मृतक बच्चों के परिजनों से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की मुलाकात

और भी वीडियो देखें

जहरीले कफ सिरप के कारण मौत से जूझ रहे बच्चों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार, CM डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश

जहरीले कफ सिरप के कारण मौत से जूझ रहे बच्चों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार, CM डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देशछिंदवाड़ा और बैतूल में जानलेवा कफ सीरफ से गंभीर हालत में बीमार बच्चों के इलाज का पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किडनी संक्रमित बच्चों के उपचार के लिए संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के 7 और बैतूल जिले के 2 बच्चों का उपचार नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।

केजरीवाल को मिला नया घर, जानिए कहां होगा ठिकाना?

केजरीवाल को मिला नया घर, जानिए कहां होगा ठिकाना?Arvind Kejriwal new address : मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के करीब एक साल बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया बंगला अलॉट हो गया है। कोर्ट के आदेश पर उन्हें नया बंगला अलॉट किया गया है।

दोनों किडनी फेल, नागपुर आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहा बेतूल का बच्‍चा, कोल्‍ड्रिफ कफ सिरप के बाद बिगड़ी थी तबीयत

दोनों किडनी फेल, नागपुर आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहा बेतूल का बच्‍चा, कोल्‍ड्रिफ कफ सिरप के बाद बिगड़ी थी तबीयतइस घटना के बाद पूरे मेडिसिनल प्रक्रिया के साथ ड्रग के धंधे में सक्रिय मेडिसिन माफिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इंदौर में इस दवा का कोई स्‍टॉक नहीं मिला है, लेकिन बेतूल में एक बच्‍चा कफ सिरप पीने के बाद जिंदगी की जंग लड रहा है।

आज ही के दिन... जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्‍यमंत्री बना

आज ही के दिन... जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्‍यमंत्री बनाPrime Minister Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की है। इसमें उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया है। यह फोटो उस समय का है जब मोदी पहली बार गुजरात के मुख्‍यमंत्री बने थे। वे फोटो में तत्कालीन राज्यपाल के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक और फोटो शेयर किया है, जिसमें वे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एमपी के बाद कफ सिरप से यूपी में दहशत, 20 से अधिक दवा कंपनियों के 196 नमूने लिए गए

एमपी के बाद कफ सिरप से यूपी में दहशत, 20 से अधिक दवा कंपनियों के 196 नमूने लिए गएसरकार के कड़े निर्देश पर सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग ने 20 से अधिक दवा कंपनियों की कफ सिरप के 196 नमूने लिए। एफएसडीए विभाग के अधिकारियों के अनुसार बच्चों को दिए जाने वाले इन कफ सिरप के नमूने डाइथिलीन ग्लाइकाल और प्रोपाइलिन ग्लाइकाल की जांच के लिए भरे गए हैं।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com