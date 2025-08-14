पाक पीएम शरीफ ने की पाकिस्तान में नई आर्मी रॉकेट फोर्स के गठन की घोषणा

Pakistan announces formation of new Army Rocket Force: पाकिस्तान ने उन्नत तकनीक से लैस एक नए बल 'आर्मी रॉकेट फोर्स' (Army Rocket Force) के गठन की घोषणा की है, जो देश की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) ने बुधवार देर रात 79वें स्वतंत्रता दिवस और भारत के साथ हाल ही में हुए सैन्य टकराव के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की।

चीन ने मदद की है आर्मी रॉकेट फोर्स के गठन में : आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के गठन की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि यह देश की सैन्य प्रतिक्रिया क्षमता को विस्तार देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हालांकि उन्होंने नए बल या उसकी जिम्मेदारियों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। पाकिस्तान का नया बल स्पष्ट रूप से उसके सदाबहार सहयोगी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स से प्रेरित है, जो परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, क्रूज मिसाइलों के शस्त्रागार को नियंत्रित करता है।

डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया : प्रधानमंत्री ने कहा कि मई में पाकिस्तान और भारत के बीच हुए सैन्य टकराव में पाकिस्तान की बड़ी जीत हुई। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ 4 दिन में ही भारत का अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार किया जाना चाहिए।(भाषा)

