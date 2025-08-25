क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ

80th session of the United Nations General Assembly: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आमना-सामना हो सकता है। दोनों ही नेता एक ही दिन इस सत्र को संबोधित करेंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे, जबकि कई आतंकवादी ठिकाने तबाह हो गए थे।

शरीफ से पहले मोदी बोलेंगे : भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सितंबर के अंत में अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। वे वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भाग ले सकते हैं। इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात होने की भी संभावना है। एक अस्थायी सूची के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 26 सितंबर की सुबह सत्र को संबोधित करेंगे।

80वें सत्र की शुरुआत 9 सितंबर से : जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की शुरुआत 9 सितंबर से होगी। महासभा सत्र का इस वर्ष का विषय 'एक साथ बेहतर : शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष' है। यूएन कार्यक्रम के अनुसार उच्च स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। महासभा में सबसे पहले बोलने का मौका ब्राजील को मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोलेंगे। इस सत्र में भारत पहलगाम हमले समेत आतंकवाद का मुद्दा उठा सकता है, वहीं पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर का राग आलाप सकता है।

कब शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर : पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए एक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' 7 मई, 2025 को शुरू किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर सहमति बनने के बाद यह ऑपरेशन 10 मई, 2025 को समाप्त हो गया। इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले और सटीक मिसाइल हमले किए थे। हालांकि इस युद्ध को रुकवाने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दिया था, जबकि भारत का कहना था कि डीजीएमओ स्तर पर हुई बातचीत में युद्धविराम पर सहमति बनी थी।(फाइल फोटो)

