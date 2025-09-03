बुधवार, 3 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (17:11 IST)

मराठा आरक्षण मुद्दे से छगन भुजबल नाराज, कैबिनेट बैठक से पहले निकले बाहर

Chhagan Bhujbal News : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी के नेता और मंत्री छगन भुजबल मराठा आरक्षण के मुद्दे पर नाराज हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की मांग स्वीकार कर ली है यानी अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। भुजबल ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। भुजबल ने कहा कि मराठाओं को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कोटे में शामिल नहीं करना चाहिए। मनोज जरांगे की मांग का लगातार विरोध कर रहे भुजबल ने दोहराया कि ऐसा कदम मौजूदा पिछड़े समुदायों के साथ अन्याय होगा। भुजबल मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही बाहर निकल गए।
 
खबरों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की मांग स्वीकार कर ली है यानी अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से मंत्री छगन भुजबल नाराज हैं। भुजबल ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। भुजबल ने कहा कि मराठाओं को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कोटे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
मनोज जरांगे की मांग का लगातार विरोध कर रहे भुजबल ने दोहराया कि ऐसा कदम मौजूदा पिछड़े समुदायों के साथ अन्याय होगा। भुजबल मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही बाहर निकल गए। भुजबल ने कहा, अदालत पहले ही मराठाओं और कुनबियों को एक समुदाय के रूप में वर्गीकृत करने की मांग को मूर्खतापूर्ण बता चुकी है। भुजबल ने चेतावनी दी कि अगर ओबीसी समुदाय के लिए निर्धारित आरक्षण में कटौती की गई तो लाखों लोग प्रदर्शन शुरू कर देंगे। 
भुजबल ने कहा कि ओबीसी के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण में से छह प्रतिशत खानाबदोश जनजातियों के लिए, दो प्रतिशत गोवारी समुदाय के लिए और अन्य छोटे हिस्से विभिन्न समूहों के लिए निर्धारित हैं। सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की आठ मांगों में से छह को मंजूरी दी है, जिसमें कुणबी प्रमाण पत्र, मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात शामिल है।
दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनोज जरांगे के अनशन समाप्त करने के कदम की सराहना की और कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा मराठा समुदाय के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है। शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी ने मराठा आरक्षण के खत्म होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का धन्यवाद करना चाहूंगी।
