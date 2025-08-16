शनिवार, 16 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Whom did Chief Minister Devendra Fadnavis target regarding BMC
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (22:15 IST)

महायुति सरकार ने पाप का घड़ा फोड़ दिया, CM फडणवीस ने किस पर साधा निशाना

Whom did Chief Minister Devendra Fadnavis target regarding BMC
Chief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (उबाठा) पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) में बदलाव आसन्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति ने नगर निकाय को लूटने वालों के पाप का घड़ा फोड़ दिया है। फडणवीस ने शहर में दही हांडी समारोह में भाग लेने के बाद कहा कि महायुति सरकार ने शहर में विकास की शुरुआत की है। राज्य में नगर निकाय चुनाव नजदीक हैं और इस बीच फडणवीस ने मुंबई तथा ठाणे में दही हांडी उत्सवों में शामिल होकर विकास के मुद्दों पर जोर दिया।
 
फडणवीस ने शहर में दही हांडी समारोह में भाग लेने के बाद कहा कि महायुति सरकार ने शहर में विकास की शुरुआत की है। उन्होंने कहा, महानगरपालिका में बदलाव का समय सन्निकट है। हमने इसे लूटने वालों के पाप की ‘हांडी’ तोड़ दी है और विकास की हांडी शुरू कर दी है।
फडणवीस की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई है जब एक दिन पहले शिवसेना (उबाठा) सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबई तथा अन्य जगहों पर आगामी नगर निकाय चुनाव एकसाथ लड़ेंगे। अविभाजित शिवसेना ने 1997 से 2022 तक लगातार 25 वर्षों तक बीएमसी पर नियंत्रण रखा।
 
भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। इस दिन युवक-युवतियों की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर रस्सी से लटकी दही हांडी तोड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि लोग सुरक्षित तरीके से दही हांडी मनाएं। उन्होंने कहा कि मानव पिरामिड बनाने वाले गोविंदा का उत्साह बारिश के बीच भी कम नहीं हुआ है।
घाटकोपर में भाजपा विधायक राम कदम ने यहां एक दही हांडी लगाई, जो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शामिल सुरक्षाकर्मियों को समर्पित की गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत की सेना ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था। उन्होंने कहा, हमारे सुरक्षाबलों ने पाकिस्तान के पाप का घड़ा फोड़ा है और हमने इस त्योहार को अपने जवानों की बहादुरी को समर्पित किया है।
महायुति सरकार ने 2022 में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया। ठाणे में तेंबी नाका मित्र मंडल कार्यक्रम में गोविंदा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सराहना की और कहा कि वह बालासाहेब ठाकरे के सच्चे शिवसैनिक हैं, जो आनंद दिघे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वर्ष का उत्सव महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब यहां निकाय चुनाव होने हैं, जिससे सभी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए इस उत्सव का सहारा ले रहे हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं, जस्टिस पारदीवाला ने क्यों कही यह बात

इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं, जस्टिस पारदीवाला ने क्यों कही यह बातJustice JB Pardiwala News : प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के हस्तक्षेप और आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने के बाद न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ अपनी टिप्पणियां हटा दी हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति पारदीवाला की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने एक दंपति को अग्रिम जमानत देते समय शांत रवैया दिखाया। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा, इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं।

1 लीटर दूध के लिए बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18.5 लाख रुपए

1 लीटर दूध के लिए बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18.5 लाख रुपएElderly woman duped online : मुंबई की 71 वर्षीय महिला ने ऑनलाइन मंच के जरिए एक लीटर दूध का ऑर्डर करने के प्रयास में अपने बैंक खाते से 18.5 लाख रुपए गंवा दिए। वडाला निवासी महिला ने इस महीने की शुरुआत में ऑनलाइन आपूर्ति की सेवा उपलब्ध कराने वाले ऐप के जरिए दूध का ऑर्डर देने का प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान 2 दिनों के भीतर उसके बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने पूरी बचत राशि निकाल ली।

आजादी के बाद पहली बार उत्तर महाराष्ट्र के 4 आदिवासी गांवों में फहराया गया तिरंगा

आजादी के बाद पहली बार उत्तर महाराष्ट्र के 4 आदिवासी गांवों में फहराया गया तिरंगाIndependence Day: उत्तर महाराष्ट्र (north Maharashtra) के एक सुदूर गांव जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची और मोबाइल सिग्नल भी हवा की तरह खो जाता है, वहां गणेश पावरा ने देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की पूर्व संध्या पर एक वीडियो डाउनलोड कर सीखा कि तिरंगे (tricolour) को किस तरह बांधा जाए कि वह बिना रुकावट शान से लहराए।

कैसा होगा अगली पीढ़ी का GST, इसका क्या होगा फायदा

कैसा होगा अगली पीढ़ी का GST, इसका क्या होगा फायदाGoods and Services Tax (GST) News : जीएसटी कर में प्रस्तावित सुधारों को 'अगली पीढ़ी का जीएसटी' बताते हुए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 2 स्लैब वाली कर व्यवस्था क्रमिक रूप से एकल बिक्री/सेवा कर दर का रास्ता खोलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2047 तक एकल कर स्लैब हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नई जीएसटी व्यवस्था, जिसमें कर दरों को कम करते हुए केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के 2 स्लैब निर्धारित किए गए हैं।

स्वामी रामदेव बोले, रूस एवं चीन से मिलकर भारत करेगा अमेरिकी गुंडागर्दी खत्म

स्वामी रामदेव बोले, रूस एवं चीन से मिलकर भारत करेगा अमेरिकी गुंडागर्दी खत्मSwami Ramdev said : योग गुरु स्वामी रामदेव (Swami Ramdev) ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत (India) जल्द ही रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका (America) की राजनीतिक और आर्थिक गुंडागर्दी खत्म कर देगा। यहां 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय (Patanjali University) और पतंजलि योग भवन (Patanjali Yoga Bhavan) में ध्वजारोहण करने के बाद स्वामी रामदेव ने दावा किया कि विश्व में भारत, रूस एवं चीन तथा यूरोप और मध्य एशिया के कुछ देशों के बीच एक नया गठजोड़ बन रहा है।

और भी वीडियो देखें

कटी-फटी आजादी मिली, एक दिन इस्लामाबाद में फहराएंगे तिरंगा : विजयवर्गीय

कटी-फटी आजादी मिली, एक दिन इस्लामाबाद में फहराएंगे तिरंगा : विजयवर्गीयKailash Vijayvargiya news: मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 15 अगस्त 1947 को देश को मिली आजादी को 'कटी-फटी' करार दिया और कहा कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब इस्लामाबाद में भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा।

कैसा होगा अगली पीढ़ी का GST, इसका क्या होगा फायदा

कैसा होगा अगली पीढ़ी का GST, इसका क्या होगा फायदाGoods and Services Tax (GST) News : जीएसटी कर में प्रस्तावित सुधारों को 'अगली पीढ़ी का जीएसटी' बताते हुए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 2 स्लैब वाली कर व्यवस्था क्रमिक रूप से एकल बिक्री/सेवा कर दर का रास्ता खोलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2047 तक एकल कर स्लैब हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नई जीएसटी व्यवस्था, जिसमें कर दरों को कम करते हुए केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के 2 स्लैब निर्धारित किए गए हैं।

इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं, जस्टिस पारदीवाला ने क्यों कही यह बात

इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं, जस्टिस पारदीवाला ने क्यों कही यह बातJustice JB Pardiwala News : प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के हस्तक्षेप और आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने के बाद न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ अपनी टिप्पणियां हटा दी हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति पारदीवाला की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने एक दंपति को अग्रिम जमानत देते समय शांत रवैया दिखाया। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा, इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं।

ट्रंप के दोगलेपन की पुतिन ने खोली पोल, कहा- ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के साथ व्यापार बढ़ा

ट्रंप के दोगलेपन की पुतिन ने खोली पोल, कहा- ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के साथ व्यापार बढ़ाPutin exposed Trump on Russia-US trade: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितने दोगले हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। भारत पर 50 फीसदी टैरिफ और पाकिस्तान पर 19 फीसदी टैरिफ लगाकर ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वे कभी भी भारत के सगे नहीं हो सकते। वे अपने स्वार्थ के लिए भारत को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकेंगे।

Call Center से लीक हुआ Credit Card का डेटा, 2.6 करोड़ रुपए की ठगी, 18 आरोपी गिरफ्तार

Call Center से लीक हुआ Credit Card का डेटा, 2.6 करोड़ रुपए की ठगी, 18 आरोपी गिरफ्तारCredit card holders cheated of Rs 2.6 crore : दिल्ली को छोड़कर देशभर में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के क्रेडिट कार्ड धारकों से करीब 2.6 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर में अंदरुनी सूत्रों के माध्यम से ग्राहकों का गोपनीय आंकड़ा प्राप्त किया, वे बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठग रहे थे।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com