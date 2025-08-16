शनिवार, 16 अगस्त 2025
  4. Trump said what Putin wanted, Zelensky should hand over Donbass region to Russia
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 16 अगस्त 2025 (22:30 IST)

ट्रंप ने कही पुतिन के मन की बात, जेलेंस्की डोनबास का इलाका रूस को सौंपें

Russia Putin summit in Alaska
Russia Putin summit in Alaska: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ध‍मकियां दे रहे थे, अब उन्हीं की भाषा में बात करने लगे हैं। अब ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को दो टूक कहा कि अगर जेलेंस्की रूस को डोनबास का पूरा इलाका सौंप दें तो क्षेत्र में तुरंत शांति आ सकती है। ट्रंप ने तो यहां ‍तक कहा कि उन क्षेत्रों को भी रूस को सौंप देना चाहिए, जहां रूसी सैनिकों का कब्जा नहीं है। 
 
ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई बातचीत के बाद यूरोपीय संघ के नेताओं को फोन कर बताया कि यूक्रेन में तत्काल शांति कैसे लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि जेलेंस्की रूस को डोनबास का पूरा इलाका सौंप दें तो तुरंत शांति आ सकती है। उन्होंने कहा कि वह इस योजना का समर्थन करते हैं। 
 
रूस को जमीन देने का विरोध : मीडिया रिपोर्ट्‍स के मुताबिक ट्रंप सोमवार को इसी मुद्दे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक के लिए यूरोपीय नेताओं को भी बुलाया गया है। हालांकि जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने रूस को जमीन देने का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि रूस को जमीन देने वाले समझौते के बदले पुतिन ने यूक्रेन के बाकी हिस्सों में संघर्षविराम की पेशकश की है। इतना ही नहीं पुतिन ने यूक्रेन या किसी भी यूरोपीय देश पर फिर से हमला न करने का लिखित वादा भी किया है।
 
ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वह सोमवार को वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले, ट्रंप और पुतिन की बैठक बेनतीजा रही और कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका युद्ध विराम नहीं, बल्कि समग्र शांति समझौता है। ट्रंप और यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी किसी भी वार्ता से पहले युद्ध विराम का आह्वान कर रहे थे।
 
इस बी‍च, ट्रंप ने पुष्टि की कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार को व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बैठक तय करेंगे। ट्रंप ने शिखर सम्मेलन से पहले चेतावनी दी थी कि यदि पुतिन युद्ध समाप्त करने पर सहमत नहीं हुए तो रूस को ‘बहुत गंभीर परिणाम’ भुगतने होंगे। जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं को शामिल करने के महत्व को दोहराया, जो शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। (भाषा/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं, जस्टिस पारदीवाला ने क्यों कही यह बात

इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं, जस्टिस पारदीवाला ने क्यों कही यह बातJustice JB Pardiwala News : प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के हस्तक्षेप और आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने के बाद न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ अपनी टिप्पणियां हटा दी हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति पारदीवाला की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने एक दंपति को अग्रिम जमानत देते समय शांत रवैया दिखाया। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा, इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं।

1 लीटर दूध के लिए बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18.5 लाख रुपए

1 लीटर दूध के लिए बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18.5 लाख रुपएElderly woman duped online : मुंबई की 71 वर्षीय महिला ने ऑनलाइन मंच के जरिए एक लीटर दूध का ऑर्डर करने के प्रयास में अपने बैंक खाते से 18.5 लाख रुपए गंवा दिए। वडाला निवासी महिला ने इस महीने की शुरुआत में ऑनलाइन आपूर्ति की सेवा उपलब्ध कराने वाले ऐप के जरिए दूध का ऑर्डर देने का प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान 2 दिनों के भीतर उसके बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने पूरी बचत राशि निकाल ली।

आजादी के बाद पहली बार उत्तर महाराष्ट्र के 4 आदिवासी गांवों में फहराया गया तिरंगा

आजादी के बाद पहली बार उत्तर महाराष्ट्र के 4 आदिवासी गांवों में फहराया गया तिरंगाIndependence Day: उत्तर महाराष्ट्र (north Maharashtra) के एक सुदूर गांव जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची और मोबाइल सिग्नल भी हवा की तरह खो जाता है, वहां गणेश पावरा ने देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की पूर्व संध्या पर एक वीडियो डाउनलोड कर सीखा कि तिरंगे (tricolour) को किस तरह बांधा जाए कि वह बिना रुकावट शान से लहराए।

कैसा होगा अगली पीढ़ी का GST, इसका क्या होगा फायदा

कैसा होगा अगली पीढ़ी का GST, इसका क्या होगा फायदाGoods and Services Tax (GST) News : जीएसटी कर में प्रस्तावित सुधारों को 'अगली पीढ़ी का जीएसटी' बताते हुए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 2 स्लैब वाली कर व्यवस्था क्रमिक रूप से एकल बिक्री/सेवा कर दर का रास्ता खोलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2047 तक एकल कर स्लैब हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नई जीएसटी व्यवस्था, जिसमें कर दरों को कम करते हुए केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के 2 स्लैब निर्धारित किए गए हैं।

स्वामी रामदेव बोले, रूस एवं चीन से मिलकर भारत करेगा अमेरिकी गुंडागर्दी खत्म

स्वामी रामदेव बोले, रूस एवं चीन से मिलकर भारत करेगा अमेरिकी गुंडागर्दी खत्मSwami Ramdev said : योग गुरु स्वामी रामदेव (Swami Ramdev) ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत (India) जल्द ही रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका (America) की राजनीतिक और आर्थिक गुंडागर्दी खत्म कर देगा। यहां 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय (Patanjali University) और पतंजलि योग भवन (Patanjali Yoga Bhavan) में ध्वजारोहण करने के बाद स्वामी रामदेव ने दावा किया कि विश्व में भारत, रूस एवं चीन तथा यूरोप और मध्य एशिया के कुछ देशों के बीच एक नया गठजोड़ बन रहा है।

महायुति सरकार ने पाप का घड़ा फोड़ दिया, CM फडणवीस ने किस पर साधा निशाना

महायुति सरकार ने पाप का घड़ा फोड़ दिया, CM फडणवीस ने किस पर साधा निशानाChief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (उबाठा) पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) में बदलाव आसन्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति ने नगर निकाय को लूटने वालों के पाप का घड़ा फोड़ दिया है। फडणवीस ने शहर में दही हांडी समारोह में भाग लेने के बाद कहा कि महायुति सरकार ने शहर में विकास की शुरुआत की है।

कटी-फटी आजादी मिली, एक दिन इस्लामाबाद में फहराएंगे तिरंगा : विजयवर्गीय

कटी-फटी आजादी मिली, एक दिन इस्लामाबाद में फहराएंगे तिरंगा : विजयवर्गीयKailash Vijayvargiya news: मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 15 अगस्त 1947 को देश को मिली आजादी को 'कटी-फटी' करार दिया और कहा कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब इस्लामाबाद में भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा।

ट्रंप के दोगलेपन की पुतिन ने खोली पोल, कहा- ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के साथ व्यापार बढ़ा

ट्रंप के दोगलेपन की पुतिन ने खोली पोल, कहा- ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के साथ व्यापार बढ़ाPutin exposed Trump on Russia-US trade: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितने दोगले हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। भारत पर 50 फीसदी टैरिफ और पाकिस्तान पर 19 फीसदी टैरिफ लगाकर ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वे कभी भी भारत के सगे नहीं हो सकते। वे अपने स्वार्थ के लिए भारत को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकेंगे।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
