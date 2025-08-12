मंगलवार, 12 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (12:20 IST)

पुतिन से मिलने तो दीजिए, दो मिनट में पता चल जाएगा, आखिर क्या कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप

US President Donald Trump News
US President Donald Trump News: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं। इस बीच, उन्होंने दावा किया है कि पुतिन के साथ मीटिंग में 2 मिनट के भीतर मुझे पत चल जाएगा कि यूक्रेन युद्ध रुकने को लेकर कोई डील होगी या नहीं। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी चुनाव में ही ट्रंप ने दावा किया था कि राष्ट्रपति बनने के तत्काल बाद वे रूस और युक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। हालांकि कई प्रयासों के बाद भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी है।  ALSO READ: ट्रंप बोले, भारत पर टैरिफ से रूस को लगा बड़ा झटका
 
मुझे डील का लंबा अनुभव : दरअसल, पुतिन के साथ मीटिंग को लेकर ट्रंप काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुतिन के साथ मीटिंग में 2 मिनट में ही उन्हें पता चल जाएगा कि उनके साथ हील होगी या नहीं। यूक्रेन और रूस की जंग रुकेगी या नहीं इसका भी पता उन्हें 2 मिनट में लग जाएगा। जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपको 2 मिनट के भीतर आखिर कैसे पता चलेगा तो ट्रंप ने कहा कि मेरे डील करने का लंबा अनुभव है। मैं डील ही करता हूं। उल्लेखनीय है कि ट्रंप अब तक भारत-पाकिस्तान, इजराइल-ईरान समेत दुनिया में कई युद्धों को रुकवाने का दावा कर चुके हैं। ALSO READ: ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बात
 
कब होगी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात : डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त, 2025 को अलास्का में मिलन वाले हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा करना है। यह मुलाकात चार साल में पहली बार होगी और दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हैं। ट्रंप ने कहा है कि वह पुतिन से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। हालांकि रूस और यूक्रेन युद्ध पर होने वाली इस चर्चा में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की शामिल नहीं होंगे। ट्रंप और पुतिन आखिरी बार 2019 में जी-20 सम्मेलन के दौरान जापान में मिले थे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पार

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पारजम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों की गोली से मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने कहा कि वह इस घटना को लेकर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने विरोध दर्ज करा रहा है।

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बात

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत हरसंभव योगदान देने को प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस-यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर होने वाली शिखर वार्ता से पहले हुई है।

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडा

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडाउत्तरप्रदेश में संभल के बाद अब फतेहपुर में नया विवाद सामने आया है। सोमवार सुबह बजरंग दल, हिन्दू महासभा सहित कई हिन्दू संगठनों ने ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंचकर भगवा लहरा दिया। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई।

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायतPriyanka Gandhi Vadra missing: भाजपा के एक नेता ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ सोमवार को ‘गुमशुदगी’ की शिकायत दर्ज कराई। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के एक छात्र नेता ने भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Union Minister Suresh Gopi) के खिलाफ भी ऐसी ही एक शिकायत दर्ज कराई थी।

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सच

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सचआपके दोस्तों के फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर एक जैसी पोस्ट दिखाई दे रही है। इसका कनेक्शन यूजर्स की प्राइवेसी से बताया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि वे अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की अनु‍मति नहीं देते हैं। इस पोस्ट करने वाले लोग अपने फ्रेंड्‍स से भी अपील कर रहे हैं कि वह उनके पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके एक नए पोस्ट के तौर पर अपनी वॉल पर पब्लिश करें।

ट्रंप बोले, भारत पर टैरिफ से रूस को लगा बड़ा झटका

ट्रंप बोले, भारत पर टैरिफ से रूस को लगा बड़ा झटकाDonald Trump news in hindi : रूसी राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के पहले अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत पर समेत कई देशों पर टैरिफ से रूसी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। अमेरिकी व्यापार शुल्कों और वैश्विक दबावों से काफी प्रभावित हुई है।

LIVE: वोटर लिस्ट मामले पर संसद में हंगामा, लोकसभा 12 बजे तक स्थगित

LIVE: वोटर लिस्ट मामले पर संसद में हंगामा, लोकसभा 12 बजे तक स्थगितLatest News Today Live Updates in Hindi : वोटर लिस्ट के मुद्दे पर संसद में मंगलवार को विपक्ष का जोरदार हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित। पल पल की जानकारी...

स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के लिए सरल देशभक्ति कविताएं

स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के लिए सरल देशभक्ति कविताएंDesh Bhakti Kavita for Kids in Hindi: स्वतंत्रता दिवस भारत का वह राष्ट्रीय पर्व है, जो हर भारतीय के दिल में गर्व और देशभक्ति की भावना जगाता है। यह केवल इतिहास का स्मरण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह समझाने का एक अवसर है कि आजादी कितनी कठिन संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है।

देहरादून में बारिश ने तोड़ा 74 साल का रिकॉर्ड, यूपी के 17 जिलों में रेड अलर्ट, देश में क्या है मानसून का हाल?

देहरादून में बारिश ने तोड़ा 74 साल का रिकॉर्ड, यूपी के 17 जिलों में रेड अलर्ट, देश में क्या है मानसून का हाल?Weather Update : भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, देश में इस साल मानसून के मौसम में अब तक सामान्य वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन राज्यों में बारिश का वितरण बेहद असामान्य रहा है। आईएमडी के मुताबिक, देश में एक जून से 10 अगस्त के बीच 539 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो लंबी अवधि की सामान्य औसत वर्षा (535.6 मिलीमीटर) से एक फीसदी अधिक है। राजधानी देहरादून में सोमवार को बारिश ने 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जानिए देश में क्या है मानसून का हाल?

ऑनलाइन नहीं मिलेगा जगन्नाथ पुरी का महाप्रसाद, जानिए वजह

ऑनलाइन नहीं मिलेगा जगन्नाथ पुरी का महाप्रसाद, जानिए वजहPuri Jagannath mandir news : ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राज्य सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के ‘महाप्रसाद’ की ऑनलाइन बिक्री के कुछ संगठनों के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।
