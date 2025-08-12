LIVE: वोटर लिस्ट मामले पर संसद में हंगामा, लोकसभा 12 बजे तक स्थगित

Weather Update : भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, देश में इस साल मानसून के मौसम में अब तक सामान्य वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन राज्यों में बारिश का वितरण बेहद असामान्य रहा है। आईएमडी के मुताबिक, देश में एक जून से 10 अगस्त के बीच 539 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो लंबी अवधि की सामान्य औसत वर्षा (535.6 मिलीमीटर) से एक फीसदी अधिक है। राजधानी देहरादून में सोमवार को बारिश ने 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जानिए देश में क्या है मानसून का हाल?