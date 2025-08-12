LIVE: वोटर लिस्ट मामले पर संसद में हंगामा, लोकसभा 12 बजे तक स्थगित

Latest News Today Live Updates in Hindi : वोटर लिस्ट के मुद्दे पर संसद में मंगलवार को विपक्ष का जोरदार हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित। पल पल की जानकारी...
11:17 AM, 12th Aug
-बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित।
-वोटर लिस्ट मामले में विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित।
11:05 AM, 12th Aug
चेन्नई में मंगलवार को आ रही एक अंतरराष्ट्रीय मालवाहक उड़ान के एक इंजन में आग लग गई। विमान के यहां उतरने के बाद ही आग पर काबू पा लिया गया और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यह उड़ान मलेशियाई शहर कुआलालम्पुर से आ रही थी।
08:51 AM, 12th Aug
-जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन की वजह नेशनल हाईवे बंद। रास्ता साफ करने के प्रयास जारी।
-राजौरी शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली।
08:51 AM, 12th Aug
-दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, कई अहम फैसलों पर मुहर संभव
-AAP सांसद संजय सिंह ने बिहार में SIR के संवैधानिक और चुनावी प्रभाव पर चर्चा के लिए नियम-267 के तहत नोटिस दिया।