LIVE: वोटर लिस्ट मामले पर संसद में हंगामा, लोकसभा 12 बजे तक स्थगित

मंगलवार, 12 अगस्त 2025
  Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 12 august 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (11:18 IST)

वोटर लिस्ट मामले पर संसद में हंगामा, लोकसभा 12 बजे तक स्थगित

parliament
Latest News Today Live Updates in Hindi : वोटर लिस्ट के मुद्दे पर संसद में मंगलवार को विपक्ष का जोरदार हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित। पल पल की जानकारी...


11:17 AM, 12th Aug
-बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित।
-वोटर लिस्ट मामले में विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित।
 

11:05 AM, 12th Aug
चेन्नई में मंगलवार को आ रही एक अंतरराष्ट्रीय मालवाहक उड़ान के एक इंजन में आग लग गई। विमान के यहां उतरने के बाद ही आग पर काबू पा लिया गया और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यह उड़ान मलेशियाई शहर कुआलालम्पुर से आ रही थी।

08:51 AM, 12th Aug
-जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन की वजह नेशनल हाईवे बंद। रास्ता साफ करने के प्रयास जारी।
-राजौरी शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली।


08:51 AM, 12th Aug
-दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, कई अहम फैसलों पर मुहर संभव
-AAP सांसद संजय सिंह ने बिहार में SIR के संवैधानिक और चुनावी प्रभाव पर चर्चा के लिए नियम-267 के तहत नोटिस दिया।
ट्रंप बोले, भारत पर टैरिफ से रूस को लगा बड़ा झटका

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पार

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पारजम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों की गोली से मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने कहा कि वह इस घटना को लेकर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने विरोध दर्ज करा रहा है।

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बात

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत हरसंभव योगदान देने को प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस-यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर होने वाली शिखर वार्ता से पहले हुई है।

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडा

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडाउत्तरप्रदेश में संभल के बाद अब फतेहपुर में नया विवाद सामने आया है। सोमवार सुबह बजरंग दल, हिन्दू महासभा सहित कई हिन्दू संगठनों ने ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंचकर भगवा लहरा दिया। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई।

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायतPriyanka Gandhi Vadra missing: भाजपा के एक नेता ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ सोमवार को ‘गुमशुदगी’ की शिकायत दर्ज कराई। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के एक छात्र नेता ने भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Union Minister Suresh Gopi) के खिलाफ भी ऐसी ही एक शिकायत दर्ज कराई थी।

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सच

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सचआपके दोस्तों के फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर एक जैसी पोस्ट दिखाई दे रही है। इसका कनेक्शन यूजर्स की प्राइवेसी से बताया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि वे अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की अनु‍मति नहीं देते हैं। इस पोस्ट करने वाले लोग अपने फ्रेंड्‍स से भी अपील कर रहे हैं कि वह उनके पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके एक नए पोस्ट के तौर पर अपनी वॉल पर पब्लिश करें।

LIVE: वोटर लिस्ट मामले पर संसद में हंगामा, लोकसभा 12 बजे तक स्थगित

LIVE: वोटर लिस्ट मामले पर संसद में हंगामा, लोकसभा 12 बजे तक स्थगितLatest News Today Live Updates in Hindi : वोटर लिस्ट के मुद्दे पर संसद में मंगलवार को विपक्ष का जोरदार हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित। पल पल की जानकारी...

स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के लिए सरल देशभक्ति कविताएं

स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के लिए सरल देशभक्ति कविताएंDesh Bhakti Kavita for Kids in Hindi: स्वतंत्रता दिवस भारत का वह राष्ट्रीय पर्व है, जो हर भारतीय के दिल में गर्व और देशभक्ति की भावना जगाता है। यह केवल इतिहास का स्मरण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह समझाने का एक अवसर है कि आजादी कितनी कठिन संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है।

देहरादून में बारिश ने तोड़ा 74 साल का रिकॉर्ड, यूपी के 17 जिलों में रेड अलर्ट, देश में क्या है मानसून का हाल?

देहरादून में बारिश ने तोड़ा 74 साल का रिकॉर्ड, यूपी के 17 जिलों में रेड अलर्ट, देश में क्या है मानसून का हाल?Weather Update : भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, देश में इस साल मानसून के मौसम में अब तक सामान्य वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन राज्यों में बारिश का वितरण बेहद असामान्य रहा है। आईएमडी के मुताबिक, देश में एक जून से 10 अगस्त के बीच 539 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो लंबी अवधि की सामान्य औसत वर्षा (535.6 मिलीमीटर) से एक फीसदी अधिक है। राजधानी देहरादून में सोमवार को बारिश ने 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जानिए देश में क्या है मानसून का हाल?

ऑनलाइन नहीं मिलेगा जगन्नाथ पुरी का महाप्रसाद, जानिए वजह

ऑनलाइन नहीं मिलेगा जगन्नाथ पुरी का महाप्रसाद, जानिए वजहPuri Jagannath mandir news : ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राज्य सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के ‘महाप्रसाद’ की ऑनलाइन बिक्री के कुछ संगठनों के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है।

मुनीर को किसने बताया सूट पहना ओसामा बिन लादेन, धमकी पर जताई नाराजगी

मुनीर को किसने बताया सूट पहना ओसामा बिन लादेन, धमकी पर जताई नाराजगीAsim Muneer news in hindi : पेंटागन के एक पूर्व विश्लेषक माइकल रुबिन ने एक बड़ा बयान देते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट से सुनी गई बातों की याद दिलाती है।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।
