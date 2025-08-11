मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी सांसदों को दिया रात्रिभोज, सोनिया गांधी भी हुईं शामिल, अब किस तैयारी में है INDIA गठबंधन

Mallikarjun Kharge New : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को विपक्षी दलों के गठबंधन 'I.‍N.D.I.A.' के सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया, जिसमें शरद पवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेता शामिल हुए। विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनावी धांधली के खिलाफ एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जया बच्चन, द्रमुक की के. कनिमोझी और टीआर बालू, राजद की मीसा भारती, शिवसेना (उबाठा) के संजय राउत और प्रियंका चतुवेर्दी, कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी सांसद यहां होटल ताज पैलेस में रात्रिभोज में शामिल हुए। ‘इंडिया’ गठबंधन का हिस्सा न होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और संदीप पाठक भी इस रात्रिभोज में शामिल हुए।

कुछ दिन पहले ही 'इंडिया' गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर रात्रि भोज पर बैठक की थी, जिसमें उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और भारतीय जनता पार्टी व निर्वाचन आयोग के वोट चोरी मॉडल के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया था।

यह जून 2024 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद खरगे के आवास पर हुई विपक्षी गुट के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद हुई पहली प्रत्यक्ष बैठक थी। उस बैठक के दौरान राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग के माध्यम से भाजपा द्वारा चलाए जा रहे वोट चोरी मॉडल पर एक प्रस्तुति दी थी।

इससे पहले सोमवार को, राहुल गांधी, खरगे और पवार समेत विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour

फोटो सौजन्‍य : यूएनआई