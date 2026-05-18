ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप ने बुलाई सुरक्षा बैठक, सैन्य कार्रवाई की चेतावनी से बढ़ा तनाव

ईरान ने युद्ध खत्म करने और परमाणु समझौते को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से अमेरिका को एक नया संशोधित प्रस्ताव सौंपा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इसे उम्मीदों से कम बताते हुए कहा है कि इस प्रस्ताव में किसी बड़े समझौते की दिशा में कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आती। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट Axios ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी और मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका कूटनीतिक प्रयासों के साथ-साथ सैन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ ‘सिचुएशन रूम’ में बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में ईरान के साथ जारी तनाव और संभावित सैन्य विकल्पों पर चर्चा होने की संभावना है।

इस बीच ईरानी मीडिया से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि बातचीत के दौरान अमेरिका कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार दिखा है। ईरानी वार्ता टीम के करीबी एक सूत्र ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को बताया कि अमेरिका ने अपने नए प्रस्ताव में बातचीत की अवधि के दौरान ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट देने की बात स्वीकार की है।

सूत्र के अनुसार, यह छूट केवल अस्थायी होगी और अंतिम समझौते तक लागू रह सकती है। हालांकि ईरान का कहना है कि सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाना अमेरिकी प्रतिबद्धता का हिस्सा होना चाहिए। वहीं अमेरिका ने फिलहाल OFAC (ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल) के प्रतिबंधों में सीमित और अस्थायी राहत का प्रस्ताव दिया है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने साफ किया कि बिना किसी शर्त के प्रतिबंधों में राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका तभी प्रतिबंधों में ढील देगा जब तेहरान भी बदले में ठोस कदम उठाएगा।

Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन अब इस बात पर विचार कर रहा है कि ईरान के साथ बातचीत को कितनी दूर तक जारी रखा जाए और कब वैकल्पिक या सैन्य कार्रवाई की दिशा में बढ़ा जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान अपने रुख में बदलाव नहीं करता है, तो अमेरिका को 'बमों के जरिए प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ सकती है।' ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर पश्चिम एशिया में बड़े संघर्ष की आशंका को बढ़ा दिया है। Edited by : Sudhir Sharma