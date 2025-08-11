सोमवार, 11 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Ruckus in Rajya Sabha over SIR issue
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (12:20 IST)

SIR पर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा, बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित

Rajya Sabha
Uproar over SIR issue: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) की बैठक शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया।
 
उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए : बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को सदन की बैठक में कुछ सदस्यों ने नियम 267 को लेकर दी गई आसन की व्यवस्था पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि वह यह बात सदस्यों के विवेक पर छोड़ते हैं कि वे आसन की व्यवस्था का पालन करेंगे, नियमावली का अध्ययन करेंगे और नियमों का पालन करेंगे।ALSO READ: SIR पर हंगामा, लोकसभा में विपक्ष का प्रदर्शन, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
 
हरिवंश ने बताया कि आज नियम 267 के तहत चर्चा के लिए 29 नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये नोटिस 5 विषयों पर हैं और 11 नोटिस में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है जिसके आधार पर उन्हें सदन में चर्चा की अनुमति दी जा सके। उन्होंने कहा कि 18 नोटिस में जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई है वे अदालतों में विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी यह बताया जा चुका है कि अदालतों में विचाराधीन मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती।ALSO READ: SIR पर आज दिल्ली में संग्राम, संसद से आयोग तक विपक्ष आज करेगा मार्च
 
सदस्य 'वोट की चोरी बंद करो' के नारे लगा रहे थे: हरिवंश ने कहा कि नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाने की वजह से सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए गए हैं। उनके इतना कहते ही विपक्षी सदस्य सदन में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के लिए हंगामा करने लगे। ये सदस्य 'वोट की चोरी बंद करो' के नारे लगा रहे थे। कुछ सदस्य अपने स्थानों से आगे आकर हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने बिल्ले पहने हुए थे जिस पर आपत्ति जताते हुए उपसभापति ने कहा सदन में बिल्ले पहनकर आना सदन के कामकाज की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। कृपया बिल्ले उतारकर आएं।ALSO READ: राहुल गांधी ने बताया, EC क्यों लाया SIR, क्या है इसका वोट चोरी से कनेक्शन?
 
उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि शून्यकाल एवं प्रश्नकाल सदस्यों के लिए होते हैं जिसमें सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। हरिवंश ने कहा कि सदस्यों के पास आज तक 210 तारांकित प्रश्न पूछने का, शून्यकाल के तहत 210 मुद्दे उठाने का और विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के 210 मुद्दे उठाने का अवसर था। उन्होंने कहा कि लेकिन अब तक केवल 14 तारांकित प्रश्न पूछे गए हैं, शून्यकाल के तहत केवल 5 ही मुद्दे उठाए गए और विशेष उल्लेख के तहत लोकमहत्व से जुड़े केवल 17 मुद्दे ही उठाए जा चुके हैं।
 
उपसभापति ने कहा कि हंगामे की वजह से सदन का 62 घंटे और 25 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और शून्यकाल चलने देने की अपील दोहराई। लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख 11 बजकर 12 मिनट पर बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हमRajnath Singh News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ‘दबंग और गतिशील’ अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि ‘सबके बॉस तो हम हैं’ का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था।

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजा

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लान

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लानविपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को परिणाम की परवाह किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?Amethi news in hindi : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से कथित रूप से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?PM Modi in Bangluru : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगलुरु को मेट्रो की येलो लाइन के साथ ही 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का योगदान था।

और भी वीडियो देखें

SIR पर हंगामा, लोकसभा में विपक्ष का प्रदर्शन, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

SIR पर हंगामा, लोकसभा में विपक्ष का प्रदर्शन, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगितलोकसभा में सोमवार को भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित चुनाव धांधली के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के करीब 14 मिनट बाद दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन में मानसून सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं।

ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, जमीन सौदे से 58 करोड़ अवैध कमाई का दावा

ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, जमीन सौदे से 58 करोड़ अवैध कमाई का दावाजमीन घोटाले में राबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढने वाली हैं। उन पर जमीन सौदे में अवैध कमाई का आरोप है। हालांकि राहुल गांधी उनके बचाव में सामने आए हैं। बता दें कि वाड्रा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन सौदे को लेकर चार्जशीट में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

कौन हैं बिहार की बेटी पुतुल देवी, राष्ट्रपति क्यों करेंगी सम्मानित?

कौन हैं बिहार की बेटी पुतुल देवी, राष्ट्रपति क्यों करेंगी सम्मानित?सिवान की पुतुल देवी को वन संरक्षण और जल जीवन हरियाली में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 15 अगस्त 2025 को सम्मानित किया जाएगा। इस खबर के बाद गांव में उत्सव का माहौल है। दरअसरल, बिहार में सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड में मुरारपट्टी गांव है। यहां की ‘जीविका दीदी समूह’ की पुतुल देवी इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने जिले और राज्य का नाम रोशन करने जा रही हैं।

गाजा में इजरायली हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत

गाजा में इजरायली हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौतइजरायल की ओर से गाजा में किए गए हमले में पांच पत्रकारों की मौत हो गई, जिनमें कतर के मीडिया हाउस अलजजीरा के अनस अल-शरीफ भी शामिल हैं। गाजा शहर के अल-शिफा अस्पताल के पास पत्रकारों के लिए बने एक तंबू पर हुए इजरायली हमले में इन लोगों की मौत हो गई।

बेरहम लोगों ने नहीं की मदद, लाश को बाइक पर बांधकर ले गया पति, ये थी वजह

बेरहम लोगों ने नहीं की मदद, लाश को बाइक पर बांधकर ले गया पति, ये थी वजहनागपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेबस पति अपनी पत्नी की लहूलुहान लाश को बाइक पर बांधकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलता रहा। लोग उसे देखकर हैरान होते रहे। जिसे भी इसके पीछे की वजह पता चली उसके आंसू छलक आए। उसके साथ ऐसी घटना हुई कि उसके बाद कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। बेरहम लोग सडक से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने उस बेबस पति की मदद नहीं की।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com