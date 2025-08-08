शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (13:15 IST)

राहुल गांधी ने बताया, EC क्यों लाया SIR, क्या है इसका वोट चोरी से कनेक्शन?

Rahul Gandhi attacks Election Commission
Rahul Gandhi attacks Election Commission : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर इसलिए लाया गया क्योंकि निर्वाचन आयोग जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और भाजपा मतों को चुराने के लिए साठगांठ कर रहे हैं। ALSO READ: राहुल गांधी की डिनर पॉलिटिक्स, यह दिग्गज थे शामिल, 'वोट चोरी' पर बनी प्लानिंग
 
राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर जारी एक वीडियो में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को संस्थागत चोरी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि निवार्चन आयोग गरीबों के मताधिकार को छीनने के उद्देश्य से इस चोरी को अंजाम देने के लिए भाजपा के साथ खुलेआम साठगांठ कर रहा है।
 
कांग्रेस नेता ने एक दिन पहले ही एक संवाददाता सम्मेलन में देश भर के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में वोट चोरी मॉडल का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया था। गांधी ने शुक्रवार को वीडियो जारी कर कांग्रेस द्वारा की गई जांच और 2024 के लोकसभा चुनाव संबंधी कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों के विश्लेषण के बारे में बताया।
 
गांधी ने कांग्रेस की जांच का हवाला देते हुए वीडियो में अपने आरोपों को दोहराया कि कर्नाटक की बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 5 प्रकार की हेराफेरी के माध्यम से एक लाख से अधिक वोट चुराए गए। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में ऐसी 100 से अधिक सीट हैं। यहां जो हुआ है, वही उन सीट पर भी हुआ है। ALSO READ: थरूर ने किया राहुल गांधी का समर्थन, वोट चोरी पर क्या बोले?
 
उन्होंने आरोप लगाया कि महादेवपुरा क्षेत्र में 1,00,250 वोट की चोरी हुई, जिसमें 11,965 ‘डुप्लीकेट’ मतदाता, 40,009 फर्जी एवं अमान्य पते वाले मतदाता, 10,452 ‘बल्क’ मतदाता या एक ही पते पर पंजीकृत मतदाता, 4,132 फर्जी फोटो वाले मतदाता और 33,692 नए मतदाता के प्रपत्र छह का दुरुपयोग करके जोड़े गए मतदाता शामिल हैं। उन्होंने स्क्रीन पर हेराफेरी के प्रत्येक तरीके का उदाहरण दिखाकर अपने आरोपों पर विस्तार से बात की।
 
कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर भाजपा की 10-15 सीट कम होतीं तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते और इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन की सरकार होती। (इनपुट भाषा)
edited by : Nrapendra Gupta 
क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगे

क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगेअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को फंड मिल रहा है। भारत ने ट्रंप के फैसले आपत्ति जताई और कहा कि देश के हित में किसी दबाव के आगे भारत झुकेगा नहीं। अब इस पर चीन का बयान भी सामने आया है।

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाश

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाशअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले की भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश भी आलोचना कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने पर भारत को चीन का साथ भी मिला है। चीन ने इस कदम को व्यापारिक उपायों का दुरुपयोग करार देते हुए अमेरिका की कड़ी आलोचना की है।

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियन

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियनकनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर गुरुवार को एक बार फिर फायरिंग हुर्अ। यह उनके कैफे पर हमले की दूसरी घटना है। सोशल मीडिया पर सामने आए हमले के कथित वीडियो में कम से कम 25 गोलियों की आवाज सुनाई दी। अब तक कपिल शर्मा ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन उनके स्टाफ और परिवार की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है।

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीके

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीकेनींद की गोलियां और कीटनाशक का इस्‍तेमाल, पुलिस से बचने के लिए हत्‍याओं के नए नए गुर सीख रहीं कातिल पत्‍नियां

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍या

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍याराजस्थान के झुंझुनू जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यहां नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव में एक सनकी युवक ने बंदूक लेकर 25 से ज्‍यादा बेजबान कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी।

मुरादाबाद में उफान पर रामगंगा, खेत, सड़कें और पुल जलमग्न, 50 गांवों से टूटा संपर्क

मुरादाबाद में उफान पर रामगंगा, खेत, सड़कें और पुल जलमग्न, 50 गांवों से टूटा संपर्कRamganga in spate in Moradabad: मुरादाबाद जिले में हो रही भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में लगातार जलभराव के चलते रामगंगा (Ramganga), ढेला और खो नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। रामगंगा नदी के उफान पर आने से गांव, खेत, सड़कें और पुल जलमग्न हो गए हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि न केवल ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है बल्कि शहर तक बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। प्रशासनिक तंत्र की सुस्त कोशिश और असहाय ग्रामीणों की पीड़ा देखकर यह कहा जा सकता है कि यह स्थिति हर साल सामने आती है, पर उससे कुछ सीखा नहीं जाता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने वापस ली टिप्पणियां

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने वापस ली टिप्पणियांनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी उन टिप्पणियों को हटा दिया, जिसमें उसने एक दीवानी मामले में आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार की आलोचना की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार को शर्मिंदा करने या उन पर आक्षेप लगाना नहीं था।

LIVE: धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 372 लोगों को बचाया गया

LIVE: धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 372 लोगों को बचाया गयाLatest News Today Live Updates in Hindi : उत्तरकाशी के धराली में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 5 की मौत। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना ने बचाई 372 लोगों की जान। पल पल की जानकारी...

हिमाचल के चंबा में कार के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत

हिमाचल के चंबा में कार के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौतCar accident in Himachal: हिमाचल (Himachal) प्रदेश के चंबा (Chamba) जिले में एक कार के 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 6 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह दुर्घटना चंबा जिले के तीसा उपमंडल में चनवास के पास उस समय हुई जब एक सरकारी स्कूल का शिक्षक अपने परिवार के साथ बनीखेत से अपने घर लौट रहा था।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
