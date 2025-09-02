मंगलवार, 2 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Bihar BJP president got emotional after listening to PM Modi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (16:29 IST)

पीएम मोदी की बात सुन भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष, दिलीप जायसवाल के छलके आंसू

Dilip Jaiswal
बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी भावुक हो गए। वह पिछले महीने महागठबंधन के एक कार्यक्रम में उन पर और उनकी दिवंगत मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने राजद पर जमकर निशाना भी साधा।
पीएम मोदी खुद भी इस दौरान भावुक हो गए। वहीं इस कार्यक्रम को सुनने के दौरान बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी भावुक नजर आए। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें आंखों से आंसू पोछते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।

छलके दिलीप जायसवाल के आंसू : पीएम मोदी की बात सुनकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भावकु हो गए। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू निकले लगे। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की ग्रामीण महिलाओं के लिए 'बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड' का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जो हुआ, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। 'मां का अपमान' पीड़ा देने वाला था।

मां को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी : कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी अपनी मां को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बिहार की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि मेरी मां को गाली दी गई, ये मेरी मां का अपमान नहीं है। ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पीएम मोदी ने कहा- "मां हमारा संसार है। मां हमारा स्वाभिमान है। इस संस्कार संपन्न बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में RJD-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। ये गालियां सिर्फ़ मेरी मां का अपमान नहीं हैं। ये देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। मैं जानता हूं। आप सभी को, बिहार की हर मां को, ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा होगा! मैं जानता हूं, जितना दर्द मेरे दिल में है, उतना ही दर्द बिहार के लोगों को भी है।"
Edited By: Navin Rangiyal 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या टैरिफ पर ढीले पड़े Donald Trump के तेवर, SCO समिट के बाद पोस्ट कर किया बड़ा दावा

क्या टैरिफ पर ढीले पड़े Donald Trump के तेवर, SCO समिट के बाद पोस्ट कर किया बड़ा दावाडोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया कि भारत ने अमेरिका के लिए टैरिफ घटाने का प्रस्ताव भेजा है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रम्प ने दोनों देशों के बीच व्यापार में असंतुलन की आलोचना की और भारत पर दशकों तक अमेरिकी माल पर निषेधात्मक रूप से उच्च टैरिफ लगाने का आरोप लगाया।

E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयान

E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयानलाखों वाहन मालिक इसे अपने लिए परेशानी मान रहे हैं। इस मामले पर दायर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। इसके प्रयोग से माइलेज को लेकर भी डर है। इस पर इंडस्ट्री का कहना है कि असल में फर्क बहुत मामूली है और गाड़ी की माइलेज ड्राइविंग हैबिट्स और मेंटेनेंस पर ज्यादा निर्भर करती है। E20 पेट्रोल का इस्तेमाल भारत में सरकार द्वारा 2030 तक एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है।

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधी

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधीकांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना में रैली करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से एक और बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है।

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लान

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लानचीन में SCO समिट के दौरान शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। औपचारिक वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक कार में की बात। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात सम्मेलन खत्म होने के बाद हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने कार में 10 मिनट तक किया प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया।

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायलPowerful earthquake in Afghanistan: पाकिस्तान की सीमा के निकट पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है तथा 1300 लोग घायल हो गए। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि खोज एवं बचाव दल के प्रभावित इलाके में पहुंच गया है। भूकंप में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप के झटके रविवार देर रात पड़ोसी नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के समीप कुनार प्रांत के कई कस्बों में महसूस किए गए।

और भी वीडियो देखें

Jammu Kashmir Weather Update : अगले 2 दिन भारी, ट्रेनें 15 सितम्बर तक रद्द, वैष्णो देवी यात्रा 8 दिन से बंद

Jammu Kashmir Weather Update : अगले 2 दिन भारी, ट्रेनें 15 सितम्बर तक रद्द, वैष्णो देवी यात्रा 8 दिन से बंदJammu Kashmir Weather Update : जम्मू कश्मीर की दशा अभी भी नाजुक बनी हुई है। आज भी भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर थे तो अगले दो दिन खतरे भरे बताए जा रहे हैं। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रेलें फिलहाल 15 सितम्बर तक बंद रहने की आधिकारिक घोषणा की गई है। वैष्णो देवी यात्रा 8वें दिन भी स्थगित रही क्योंकि प्रदेश में अधिकतर सड़कें बह चुकी हैं।

क्या दवाओं पर 200 फीसदी टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, क्या होगा असर?

क्या दवाओं पर 200 फीसदी टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, क्या होगा असर?Trump Tariff on medicines : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप अब नए टैरिफ की प्‍लानिंग कर रहे हैं, वे दवा कंपनियों पर 200% टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। अमेरिका में जेनेरिक दवाओं का बोलबाला है। इनके निर्माता ज्यादा मार्जिन पर काम नहीं करते। ऐेसे में उनके लिए बड़े टैरिफ को झेलना मुश्किल होगा।

LIVE: अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, मृतकों की संख्या बढ़कर 1000 के पार

LIVE: अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, मृतकों की संख्या बढ़कर 1000 के पारLatest News Today Live Updates in Hindi : अफगानिस्तान में सोमवार को आए भूकंप से भारी तबाही हुई। यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 के पार पहुंच गई। पल पल की जानकारी...

क्या मोदी अब पुतिन और शी जिनपिंग के पाले में जा चुके हैं?

क्या मोदी अब पुतिन और शी जिनपिंग के पाले में जा चुके हैं?Narendra Modi closeness to Putin and Jinping: प्रधानमंत्री मोदी के हालिया चीन दौरे से ही विदेशी मीडिया में यह चर्चा तेज हो रही है कि क्या भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रूस और चीन के नेताओं— व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के करीब जा रहा है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रम्प की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति और भारत पर लगाए गए आर्थिक दबाव ने भारत को अपनी विदेश नीति में रणनीतिक बदलाव के लिए मजबूर किया है।

चंद्रकांत पाटिल और नितेश राणे पर क्यों भड़के मनोज जरांगे पाटिल, बोले- आंदोलन खत्म होने दो, फिर निपटूंगा

चंद्रकांत पाटिल और नितेश राणे पर क्यों भड़के मनोज जरांगे पाटिल, बोले- आंदोलन खत्म होने दो, फिर निपटूंगाMaratha Reservation : महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन एक बार फिर सुर्खियों में है, और इसके केंद्र में हैं आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल। मुंबई के आजाद मैदान में उनका अनशन 1 सितंबर 2025 को चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। इस आंदोलन ने न केवल सामाजिक और राजनीतिक माहौल को गरमाया है, बल्कि महायुति सरकार के दो मंत्रियों (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और मत्स्यपालन विभाग के प्रभारी नितेश राणे) को भी निशाने पर ला दिया है। जरांगे पाटिल ने इन दोनों मंत्रियों पर तीखे हमले बोले हैं, और उनकी "आपत्तिजनक" टिप्पणियों ने आंदोलन को और भड़का दिया है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com