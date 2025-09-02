पीएम मोदी की बात सुन भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष, दिलीप जायसवाल के छलके आंसू

#WATCH | Patna | At an event in Bihar today, Prime Minister Narendra Modi responded to the derogatory remarks on him and his late mother at a Mahagathbandhan event last month.



Bihar BJP President Dilip Jaiswal breaks down as he watches PM Modi speak. pic.twitter.com/qpH9FAU83e — ANI (@ANI) September 2, 2025

बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी भावुक हो गए। वह पिछले महीने महागठबंधन के एक कार्यक्रम में उन पर और उनकी दिवंगत मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने राजद पर जमकर निशाना भी साधा।पीएम मोदी खुद भी इस दौरान भावुक हो गए। वहीं इस कार्यक्रम को सुनने के दौरान बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी भावुक नजर आए। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें आंखों से आंसू पोछते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।पीएम मोदी की बात सुनकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भावकु हो गए। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू निकले लगे। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की ग्रामीण महिलाओं के लिए 'बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड' का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जो हुआ, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। 'मां का अपमान' पीड़ा देने वाला था।कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी अपनी मां को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बिहार की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि मेरी मां को गाली दी गई, ये मेरी मां का अपमान नहीं है। ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पीएम मोदी ने कहा- "मां हमारा संसार है। मां हमारा स्वाभिमान है। इस संस्कार संपन्न बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में RJD-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। ये गालियां सिर्फ़ मेरी मां का अपमान नहीं हैं। ये देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। मैं जानता हूं। आप सभी को, बिहार की हर मां को, ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा होगा! मैं जानता हूं, जितना दर्द मेरे दिल में है, उतना ही दर्द बिहार के लोगों को भी है।"Edited By: Navin Rangiyal