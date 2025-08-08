शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (08:24 IST)

थरूर ने किया राहुल गांधी का समर्थन, वोट चोरी पर क्या बोले?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने वोट चोरी संबंधी राहुल गांधी के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि ये गंभीर प्रश्न हैं।

Shashi Tharoor on vote chori : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने वोट चोरी संबंधी राहुल गांधी के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि ये गंभीर प्रश्न हैं और निर्वाचन आयोग को इनका समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी के साथ मतभेद के बीच थरूर ने लंबे समय बाद राहुल गांधी के किसी रुख का इस तरह खुलकर समर्थन किया है।
 
थरूर ने राहुल गांधी के संवाददाता सम्मेलन से जुड़े कांग्रेस के एक पोस्ट को ‘एक्स’ पर पुन: पोस्ट करते हुए कहा कि ये गंभीर प्रश्न हैं जिनका सभी दलों और सभी मतदाताओं के हित में गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए। ALSO READ: Vote Chori : राहुल गांधी ने लगाया वोट चोरी का आरोप तो चुनाव आयोग ने मांगा हलफनामा

कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारा लोकतंत्र इतना मूल्यवान है कि इसकी विश्वसनीयता को अक्षमता, लापरवाही या जानबूझकर छेड़छाड़ से नष्ट नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को तत्काल कदम उठाना चाहिए और आयोग के प्रवक्ता को देश को इस बारे में सूचित करते रहना चाहिए।
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 मतों की चोरी की गई, जबकि यह सीट भाजपा ने 32,707 मतों के अंतर से जीती थी। संवाददाताओं के समक्ष महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के आंकड़ों की प्रस्तुति दी गई थी। ALSO READ: राहुल गांधी ने फोड़ा 'एटम बम', चुनाव आयोग पर लगाए सनसनीखेज आरोप
