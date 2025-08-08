थरूर ने किया राहुल गांधी का समर्थन, वोट चोरी पर क्या बोले? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने वोट चोरी संबंधी राहुल गांधी के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि ये गंभीर प्रश्न हैं।

Shashi Tharoor on vote chori : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने वोट चोरी संबंधी राहुल गांधी के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि ये गंभीर प्रश्न हैं और निर्वाचन आयोग को इनका समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी के साथ मतभेद के बीच थरूर ने लंबे समय बाद राहुल गांधी के किसी रुख का इस तरह खुलकर समर्थन किया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारा लोकतंत्र इतना मूल्यवान है कि इसकी विश्वसनीयता को अक्षमता, लापरवाही या जानबूझकर छेड़छाड़ से नष्ट नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को तत्काल कदम उठाना चाहिए और आयोग के प्रवक्ता को देश को इस बारे में सूचित करते रहना चाहिए।

These are serious questions which must be seriously addressed in the interests of all parties & all voters. Our democracy is too precious to allow its credibility to be destroyed by incompetence, carelessness or worse, deliberate tampering. @ECISVEEP must urgently act &… https://t.co/RvKd4mSkae — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 8, 2025

