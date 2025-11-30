रविवार, 30 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रविवार, 30 नवंबर 2025 (19:12 IST)

तमिलनाडु के शिवगंगा में 2 सरकारी बसों में भीषण टक्कर, 11 लोगों की मौत

तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में रविवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद बस के मलबे में 9 महिलाएं और 2 पुरुष फंसे हुए पाए गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। 
घायलों को तत्काल करैकुड़ी और तिरुपत्तूर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय वाहन चालकों और निवासियों ने बचाव कार्यों में तेजी से मदद की। 
यह दुर्घटना मदुरै से करैकुड़ी जा रही एक बस और करैकुड़ी से मदुरै लौट रही दूसरी बस के बीच हुई। दोनों बसें शिवगंगा के पास पिल्लैयारपट्टी क्षेत्र में एक-दूसरे से टकरा गईं। इस टक्कर से यात्रियों में हाहाकार मच गया। कुछ घायलों को शिवगंगा सरकारी अस्पताल में भी ले जाने की संभावना है। Edited by : Sudhir Sharma
