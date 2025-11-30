Cyclone Ditwah : श्रीलंका में दित्वा चक्रवात के कारण 193 लोगों की मौत, 228 लापता, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ

श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र (डीएमसी) की ओर से रविवार दोपहर 12 बजे जारी किए गए ताजे आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार से अब तक 193 लोगों की मौत हो चुकी है और 228 लोग लापता हैं। डीएमसी ने बताया कि 9,68,304 लोग प्रभावित हुए हैं।

.@NDRFHQ personnel, in close coordination with local authorities, continue to undertake relief operations in Sri Lanka.#OperationSagarBandhu



???????? ???????? pic.twitter.com/7Ywwa9g236 — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 30, 2025 इस बीच भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और भारतीय वायुसेना के कर्मी लोगों की जान बचाने में श्रीलंकाई अधिकारियों की सहायता के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं।