Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 29 नवंबर 2025 (10:49 IST)

साइक्लोन प्रभावित श्रीलंका का मददगार बना भारत, शुरू किया ऑपरेशन सागर बंधु

चक्रवाती तूफान दितवाह ने श्रीलंका में मचाई भारी तबाही

operation sagar bandhu
Cyclone Ditwah Operation Sagar Bandhu : श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाह ने भारी तबाही मचाई। तूफानी बारिश और तेज हवाओं की वजह से 80 लोगों की मौत हो गई जबकि 1.5 लाख से ज्यादा प्रभावित हुए। तूफान प्रभावित पड़ोसी की मदद के लिए भारत एक बार फिर आगे आया है। उसने यहां ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। ALSO READ: श्रीलंका में तबाही के बाद भारत की और बढ़ा चक्रवाती तूफान दितवाह, तमिलनाडु में अलर्ट
 
ऑपरेशन सागर बंधु के तहत शनिवार को भारतीय वायुसेना का विमान कोलंबो में उतरा। इसमें भारत ने 12 टन राहत श्रीलंका भेजी। भारत ने तूफान से प्रभावित लोगों के लिए टेंट, तिरपाल, कंबल, हाइजीन किट और रेडी-टू-इट भोजन भेजा है।
 
पीएम मोदी ने भी कहा कि मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, उनके प्रति सांत्वना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अपने पड़ोसी देश के साथ एकजुटता का भाव रखते हुए, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तत्काल राहत सामग्री और ज़रूरी मानवीय सहायता भेजी है। हम स्थिति के अनुसार और अधिक सहायता भेजने के लिए तैयार हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विज़न 'महासागर' के तहत, भारत संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ मज़बूती से खड़ा है।
 
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऑपरेशन सागर बंधु शुरू हो गया है। इंडियन एयर फोर्स का सी-130जे प्लेन लगभग 12 टन मानवीय मदद लेकर कोलंबो पहुंचा है, जिसमें टेंट, तिरपाल, कंबल, हाइजीन किट और खाने के लिए तैयार खाने की चीजें शामिल हैं।
 
गौरतलब है कि यह तूफान अब श्रीलंका से भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 
और भी वीडियो देखें

