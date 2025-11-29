शनिवार, 29 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 29 नवंबर 2025 (08:25 IST)

एयर बस A320 में सोलर रेडिएशन का खतरा, क्या होगा उड़ानों पर असर?

एयरबस ने चेतावनी दी, सोलर रेडिएशन से A320 विमानों के फ्लाइट कंट्रोल डेटा पर असर हो सकता है

air india
Solar Rediation Threat : एयरबस ने दावा किया कि तेज सोलर रेडिएशन के कारण A320 विमानों में फ्लाइट कंट्रोल से जुड़ा महत्‍वपूर्ण डाटा प्रभावित हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर परिवर्तन करना होगा। इस वजह आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में उड़ानें प्रभावित होगी। 
 
सोलर रेडिएशन की वजह से घरेलू विमानन कंपनियों के कई नैरो-बॉडी ए320 सीरीज के विमानों में सॉफ्टवेयर में बदलाव या कुछ मामलों में हार्डवेयर में बदलाव किए जाने की संभावना है। इससे इनके परिचालन में समस्‍या आएगी और इन विमानों को उड़ान से रोकना पड़ेगा।
 
क्या होता है सोलर रेडिएशन? : सोलर रेडिएशन सूरज से निकलने वाली एनर्जी होती है जिसमें विजिबल लाइट, हीट (इंफ्रारेड किरणें) और अल्ट्रा वॉयलेट किरणें शामिल होती हैं। इनमें गर्मी के लिए जिम्मेदार इंफ्रारेड होती हैं।
 
क्या है भारतीय विमानन कंपनियों का रिएक्शन : इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्‍सप्रेस अपने A320 सीरीज के विमानों के फ्लाइट कंट्रोल से संबंधित एक समस्‍या को ठीक करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि इसके कारण देश में करीब 200 से 250 विमानों का परिचालन प्रभावित होगा। 
 
एयर इंडिया ने एक्‍स पर एक पोस्ट में कहा कि उसे अपने A320 विमानों से संबंधित एयरबस के एक निर्देश की जानकारी है, जो वर्तमान में सभी एयरलाइन ऑपरेटरों के लिए सेवा में हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारे बेड़े के एक हिस्से में सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर में बदलाव होगा, जिससे टर्नअराउंड समय लंबा होगा और हमारे निर्धारित संचालन में देरी होगी। जब तक कि पूरे बेड़े में रीसेट नहीं किया जाता, इससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है।
 
इंडिगो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि हम एयरबस की अधिसूचना के अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एयरबस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आवश्यक निरीक्षण करते हुए हम व्यवधानों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
 
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, एयरबस ए320 बेड़े के सॉफ्टवेयर में सुधार की आवश्यकता वाले अलर्ट के जवाब में हमने तुरंत एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे ज्‍यादातर विमान प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन यह दिशा निर्देश दुनिया भर के सभी ऑपरेटरों पर लागू होते हैं और इसके परिणामस्वरूप उड़ान संचालन में बदलाव हो सकते हैं।


