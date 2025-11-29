दिल्ली के संगम विहार इलाके में भीषण आग, 3 लोगों की मौत, कई घायल

Fire in Sangam Vihar area in Delhi : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में शनिवार शाम को एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस दिल दहला देने वाली घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग झुलस गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक इमारत में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली अग्निशमन सेवा को इस आग लगने की सूचना शाम लगभग 6:27 बजे मिली थी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया।

हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने की वजह की जाँच की जा रही है। (फोटो : प्रतीकात्मक)

