बुधवार, 3 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. what is first made in bhart india chip vikram 32 bit processor
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (17:29 IST)

Semicon India 2025 में पहली ‘मेड इन इंडिया’ Vikram 32-bit chip चिप लॉन्च़ खूबियां जानेंगे तो गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना

ISRO की सेमीकंडक्टर लैब ने Vikram 32-bit chip को किया तैयार

What is a Vikram 32-bit chip
प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में Semicon India 2025 का उद्घाटन किया। इसमें देश में बने पहले सेमी कंडक्टर चिप को लॉन्च किया गया है।  केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में बनी पहली चिप भेंट की। इस मौके पर उन्होंने विक्रम 32-बिट प्रोसेसर (Vikram 32-bit chip) और चार अन्य मंजूर प्रोजेक्ट के टेस्ट चिप्स भी प्रस्तुत किए। इसे ISRO की सेमीकंडक्टर लैब में बनाकर तैयार किया गया है।
 
क्या हैं खूबियां 
  • यह पहले से तैयार स्वदेशी 16-बिट VIKRAM1601 का एडवांस वर्जन है, जिसे 2009 से इसरो के लॉन्च व्हीकल्स के एवियोनिक्स सिस्टम में इस्तेमाल किया जा रहा है।
  • यह अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में काफी मददगार हो सकता है। विक्रम 3201 प्रोसेसर खासतौर से स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की चरम स्थितियों में काम करने के लिए तैयार किया गया है
  • यह अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान चरम परिस्थितियों जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड, कंपन और दबाव को सह सके।
  • यह ऐसी माइक्रोप्रोसेसर चिप है, जो कई तरह के काम कर सकती है, जैसे कि गणना करना, डेटा प्रोसेस करना और कंट्रोल सिस्टम्स को चलाना. यह प्रोसेसर एक बार में 32 बिट्स डेटा प्रोसेस कर सकता है।
आज से Semicon India 2025 सम्मेलन की शुरुआत हो गई है, जो 4 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में 48 से ज्यादा देशों से करीब 2,500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यहां सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, एडवांस पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और निवेश के नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज भारत में पांच सेमीकंडक्टर यूनिट्स पर तेजी से काम चल रहा है। 
 
मंत्री वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी को आज पहला मेड-इन-इंडिया चिप सौंपना इस सफर की बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में भारत इस क्षेत्र में और मजबूत बनेगा। आईटी मंत्री वैष्णव ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच से ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ की शुरुआत हुई थी। केवल साढ़े तीन साल में ही भारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
 
बढ़ेंगे रोजगार के नए अवसर
खबरों के अनुसार आने वाले 2-3 महीनों में देश के दो और नए प्लांट्स से चिप्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। साथ ही, चार और सेमीकॉन यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसका फायदा भारत की डिजिटल इकॉनमी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के नए अवसरों पर साफतौर पर दिखाई देगा।
छोटी चिप दुनिया में लाएगी बड़ा बदलाव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, वैसे ही सेमीकंडक्टर चिप डिजिटल डायमंड है। 21वीं सदी की तरक्की इन्हीं चिप्स पर आधारित है। एक छोटा-सा चिप आने वाले समय में बड़ी प्रगति और नवाचार लेकर आएगा। 
 
आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा जता रही है और सेमीकंडक्टर का भविष्य भारत के साथ मिलकर बनाने के लिए तैयार है।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कई तरह की चिंताओं और आर्थिक स्वार्थ से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भी भारत ने इस साल की पहली तिमाही में 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज की है। यह विकास मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, कृषि और निर्माण जैसे हर सेक्टर में साफ दिखाई दे रहा है। इनपुट एजेंसियां  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Most educated person in india: डॉक्टर, IPS, IAS के साथ 20 से ज्यादा डिग्रियां, जानिए कौन हैं भारत के सबसे पढ़े-लिखे व्यक्ति

Punjab floods : 4 दशक की सबसे भीषण बाढ़ से जूझता पंजाब, 2.56 लाख लोग चपेट में, 29 की मौत, पानी में बहते पशु, छतों पर टेंटों में गुजरती रातें, क्यों जलमग्न है 'रोटी की टोकरी'

Punjab floods : 4 दशक की सबसे भीषण बाढ़ से जूझता पंजाब, 2.56 लाख लोग चपेट में, 29 की मौत, पानी में बहते पशु, छतों पर टेंटों में गुजरती रातें, क्यों जलमग्न है 'रोटी की टोकरी'Punjab floods News : पंजाब इस समय भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। पंजाब के 9 जिले इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। गेंहू और चावल की उच्च उत्पादकता के कारण पंजाब को भारत की 'रोटी की टोकरी' कहा जाता है। आज यह रोटी की टोकरी जलमग्न है। लोग घर की छतों पर टेंट लगाकर रातें काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सैलाब में पालतू मवेशी दिखाई दे रहे हैं।

मोदी जी 'तेरे नाम' के सलमान की तरह हमेशा रोते रहते हैं, प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहा

मोदी जी 'तेरे नाम' के सलमान की तरह हमेशा रोते रहते हैं, प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहाPriyanka Gandhi targets Narendra Modi: वायनाड से सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे 'तेरे नाम' फिल्म में सलमान खान शुरू से अंत तक रोते रहते हैं, मोदी जी भी हमेशा रोते रहते हैं। इनके लिए भी एक पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं 'मेरे नाम'।

iPhone 17 की लॉन्च की तारीख का ऐलान, भारत में क्या रहेगी कीमत, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max भी किए जाएंगे पेश

iPhone 17 की लॉन्च की तारीख का ऐलान, भारत में क्या रहेगी कीमत, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max भी किए जाएंगे पेशiphone 17 price launch date :आइफोन प्रेमियों का इंतजार खत्म होने वाला है। iPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। भारतीय सयम के मुताबिक इवेंट मंगलवार रात 10.30 बजे एपल पार्क, क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में शुरू होगा।

Semicon India 2025 में पहली ‘मेड इन इंडिया’ Vikram 32-bit chip चिप लॉन्च़ खूबियां जानेंगे तो गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना

Semicon India 2025 में पहली ‘मेड इन इंडिया’ Vikram 32-bit chip चिप लॉन्च़ खूबियां जानेंगे तो गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीनाISRO की सेमीकंडक्टर लैब ने Vikram 32-bit chip को किया तैयार

पीएम मोदी की बात सुन भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष, दिलीप जायसवाल के छलके आंसू

पीएम मोदी की बात सुन भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष, दिलीप जायसवाल के छलके आंसूबिहार में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी भावुक हो गए। वह पिछले महीने महागठबंधन के एक कार्यक्रम में उन पर और उनकी दिवंगत मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने राजद पर जमकर निशाना भी साधा।

और भी वीडियो देखें

भाजपा विधायक संजय पाठक ने अवैध रेत खनन से जुड़े केस में हाईकोर्ट जज को लगाया फोन, सुनवाई से हटे जस्टिस विशाल मिश्रा

भाजपा विधायक संजय पाठक ने अवैध रेत खनन से जुड़े केस में हाईकोर्ट जज को लगाया फोन, सुनवाई से हटे जस्टिस विशाल मिश्रामध्यप्रदेश में भाजपा विधायक संजय पाठक एक बड़े विवाद में फंस गए है। रेत कंपनियों के जरिए अवैध रेत खनन के मामले में भाजपा विधायक और रेत कारोबारी संजय पाठक ने हाईकोर्ट के जज को फोन के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की। पूरा मामला संजय पाठक की तीन कंपनियों के खिलाफ दर्ज अवैध खनन से जुड़ा है जिस पर 443 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है और अब पूरा मामला हाईकोर्ट में है।

LIVE: GST परिषद की बैठक आज से, दो स्लैब पर लग सकती है मुहर

LIVE: GST परिषद की बैठक आज से, दो स्लैब पर लग सकती है मुहरLatest News Today Live Updates in Hindi : जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक मंगलवार से शुरू हो रही है। इसमें जीएसटी सुधारों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बैठक में 2 स्लैब पर मुहर लगाई जा सकती है। पल पल की जानकारी...

ट्रेन से उत्तर कोरिया से चीन पहुंचे किम जोंग उन, जानिए क्या है इस स्लो ट्रेन की खासियत?

ट्रेन से उत्तर कोरिया से चीन पहुंचे किम जोंग उन, जानिए क्या है इस स्लो ट्रेन की खासियत?Kim Jong Un Train : उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सनशाइन ट्रेन से उत्तर कोरिया से चीन पहुंचे। इस सफर में उन्हें लगभग 20 घंटे का समय लगा। इससे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि उत्तर कोरियाई नेता ने चीन जाने के लिए प्लेन की जगह इस स्लो ट्रेन को क्यों चुना? इस ट्रेन में ऐसा क्या है जो किम जोंग उन इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं?

बच्चों के लिए कितनी देर फोन देखना है सुरक्षित?

बच्चों के लिए कितनी देर फोन देखना है सुरक्षित?काफी रिसर्च और अध्ययन के बावजूद भी अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बच्चों के लिए कितनी स्क्रीन टाइम सुरक्षित है और इसके लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मानक भी नहीं है। जैसे हर बच्चा अलग होता है, वैसे ही उनकी जरूरतें भी अलग होती हैं। जब तक विज्ञान सही राय देने के लिए पर्याप्त डाटा जुटा पाता है। तब तक तकनीक और समाज कई कदम आगे बढ़ चुका होता है।

पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग पर क्यों भड़के ट्रंप, अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप

पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग पर क्यों भड़के ट्रंप, अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र का आरोपDonald Trump news in hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन जंग पर व्लादिमीर पुतिन के रवैये पर निराशा जताई। उन्होंने रूसी राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग पर अमेरिका के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया।

iPhone 17 की लॉन्च की तारीख का ऐलान, भारत में क्या रहेगी कीमत, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max भी किए जाएंगे पेश

iPhone 17 की लॉन्च की तारीख का ऐलान, भारत में क्या रहेगी कीमत, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max भी किए जाएंगे पेशiphone 17 price launch date :आइफोन प्रेमियों का इंतजार खत्म होने वाला है। iPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। भारतीय सयम के मुताबिक इवेंट मंगलवार रात 10.30 बजे एपल पार्क, क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में शुरू होगा।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com