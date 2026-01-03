खोकोन दास की मौत, बांग्लादेश में भीड़ की क्रूरता का हुए थे शिकार

Bangladesh News in Hindi : उस्मान हादी मौत के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बांग्लादेश के शरीयतपुरा में हमले में घायल हुए हिंदू व्यापारी खोकोन दास की इलाज के दौरान मौत हो गई। खोकोन दास पर 31 जनवरी को भीड़ ने हमला किया गया था। इसके बाद उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। हालांकि तालाब में कूदकर उन्होंने खुद को बचा लिया। इलाज के दौरान अस्पताल में उनका निधन हो गया।

लगभग 50 वर्ष के खोकोन दास शरीयतपुर जिले के तिलोई गांव में एक छोटी सी दवा की दुकान चलाते थे। मीडिया खबरों अनुसार, दास पर उस समय धारदार हथियारों से हमला किया गया जब वे अपने घर जा रहे थे। भीड़ ने उन्हें जमकर पीटा और फिर पेट्रोल डालकर उनके शरीर में आग लगा दी। यह बांग्लादेश में किसी हिंदू पर चौथा हमला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इससे पहले 18 दिसंबर को दीपूचंद्र दास को भीड़ ने अपना निशाना बनाया था। उन्हें मारकर उनके शव को पेड़ से बांधकर जलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद बेजेंद्र बिस्वास नाम के एक हिंदू युवक को उसके सहकर्मी ने गोली मार दी। 24 दिसंबर को 29 साल के अमृत मंडल को कालीमोहर संघ के हुसैनडांगा इलाके में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला।

गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर खासी नाराजगी है। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों सहित अल्पसंख्यकों पर होते हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। हालांकि बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के संबंध में भारत की चिंता को गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया।

