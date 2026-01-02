शुक्रवार, 2 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. कार न्यूज़
  4. kia seltos 2026 launch price suv safety features cruise control
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (16:34 IST)

kia seltos : नई सेल्टोस लॉन्च, कीमत 10.99 लाख रुपए से शुरू, जानिए सेकंड जनरेशन में क्या बदलाव हुए

kia seltos
New kia seltos : किआ इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय एसयूवी किआ सेल्टोस (kia seltos) के नए अवतार को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए रखी गई है, जो टॉप वेरिएंट में 19.99 लाख रुपए तक जाती है। कंपनी ने इससे पहले कार को भारत में पेश किया था और 11 दिसंबर से 25,000 रुपए की टोकन राशि पर इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई थी। कंपनी के मुताबिक नई सेल्टोस की डिलीवरी जनवरी के मध्य से शुरू होगी।
 
नई seltos के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो नई सेल्टोस में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), पावर्ड ड्राइवर सीट और ORVM के लिए मेमोरी फंक्शन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, एंबिएंट लाइटिंग, रियर रीक्लाइनिंग सीट्स और स्मार्ट प्रॉक्सिमिटी की जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।
 
kia seltos : वेरिएंट और कीमत
नई किआ सेल्टोस को कुल पांच ट्रिम विकल्पों- HTE, HTK, HTX, GTX और X-Line—में पेश किया गया है। इसमें HTE बेस मॉडल है, जबकि GTX इस एसयूवी का टॉप वेरिएंट है।
 
कैसी है नई seltos की डिजाइन
नई सेल्टोस में कंपनी की ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज के अनुरूप अपडेटेड फ्रंट लुक दिया गया है। इसमें टाइगर नोज ग्रिल, वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स और अधिक अपराइट प्रोफाइल देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें नए 18-इंच अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड टेललाइट्स के साथ अपडेटेड टेलगेट डिजाइन दिया गया है। आगे और पीछे नए बंपर और गनमेटल फिनिश स्किड प्लेट्स भी शामिल हैं।
 
नई किआ सेल्टोस : डाइमेंशन्स
K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई नई जनरेशन सेल्टोस अब अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी बन गई है। इसकी लंबाई 4,460 मिमी, चौड़ाई 1,830 मिमी और ऊंचाई 1,635 मिमी है। व्हीलबेस को 80 मिमी बढ़ाकर 2,690 मिमी कर दिया गया है।
 
कैसा है नई सेल्टोस का इंटीरियर
सेकंड जनरेशन की किआ सेल्टोस के केबिन में नया डैशबोर्ड डिजाइन दिया गया है, जिसमें ड्यूल-टोन हाइलाइट्स और लेदरेट अपहोल्स्ट्री शामिल है। इसमें फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, ऑफसेट ब्रांड एम्ब्लेम और 30-इंच का इंटीग्रेटेड ड्यूल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जो सिंगल कर्व्ड डिस्प्ले के रूप में पेश किया गया है। साथ ही, कई फीचर्स के लिए फिजिकल और रोटरी कंट्रोल्स भी दिए गए हैं।
 
कैसे हैं सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी की नजर से देखें तो नई किआ सेल्टोस में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESP), हिल-स्टार्ट असिस्ट, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और OTA अपडेट के साथ रिमोट कंट्रोल की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही इसमें लेवल-2 ADAS फीचर्स जैसे लेन-कीपिंग असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और नेविगेशन-बेस्ड स्मार्ट क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। ट्रैक्शन के लिए स्नो, मड और सैंड जैसे कई ड्राइव मोड भी दिए गए हैं। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

और भी वीडियो देखें

इन पसंददीदा SUV पर मिल रहा बंपर Year End डिस्काउंट, होगा 80 हजार से 4 लाख रुपए तक का फायदा

इन पसंददीदा SUV पर मिल रहा बंपर Year End डिस्काउंट, होगा 80 हजार से 4 लाख रुपए तक का फायदादिसंबर 2025 का महीना कार खरीदारों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। साल के अंत में कार कंपनियां अपना मौजूदा स्टॉक क्लियर करने के लिए भारी डिस्काउंट और बेनिफिट्स दे रही हैं। खासकर SUV सेगमेंट में कई पॉपुलर मॉडल्स पर 4 लाख रुपए तक की बचत है।

Delhi New EV Policy Draft : ईवी स्‍कूटर-बाइक पर 40000 तक की छूट, जानिए क्या है ईवी पॉलिसी

Delhi New EV Policy Draft : ईवी स्‍कूटर-बाइक पर 40000 तक की छूट, जानिए क्या है ईवी पॉलिसीइलेक्ट्रिक वाहन (EV) चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली सरकार जनवरी के पहले हफ्ते में नई ईवी पॉलिसी जारी कर सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पेट्रोल दोपहिया वाहन से इलेक्ट्रिक वाहन पर स्विच करने वालों को 35,000 से 40,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।

Bajaj Pulsar 220F भारत में लॉन्च, कीमत 1.28 लाख रुपए, नए रंग और फीचर्स के साथ आया 2026 मॉडल

Bajaj Pulsar 220F भारत में लॉन्च, कीमत 1.28 लाख रुपए, नए रंग और फीचर्स के साथ आया 2026 मॉडलBajaj Auto ने भारत में अपनी लोकप्रिय परफॉर्मेंस बाइक Bajaj Pulsar 220F का 2026 वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी के अनुसार यह इसके सबसे लंबे समय से चल रहे और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले मॉडलों में से एक का अपडेटेड अवतार है, जिसमें नया स्टाइल और कुछ नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.28 लाख रुपए रखी गई है और यह देशभर के सभी बजाज ऑटो डीलरशिप पर उपलब्ध होगी।

CAFE मानकों पर विवाद, Tata Motors ने उठाया मुद्दा, PMO को लिखा लेटर

CAFE मानकों पर विवाद, Tata Motors ने उठाया मुद्दा, PMO को लिखा लेटरटाटा मोटर्स (tata motors) ने छोटी पेट्रोल कारों को कड़े कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता (कैफे) मानकों से छूट देने का विरोध करते हुए कहा है कि इससे देश में टिकाऊ एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर आधारित मॉडल, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का विस्तार प्रभावित होगा।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com