बुधवार, 3 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (16:55 IST)

Maruti Victoris हुई पेश, Hyundai Creta और Kia Seltos को देगी टक्कर, कीमत और फीचर्स को लेकर कंपनी ने क्या बताया

maruti victorious
maruti victorious Price in india : मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 3 सितंबर को भारतीय बाजार में अपनी पांचवी एसयूवी के तौर पर Maruti Victoris को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। हालांकि अभी इस एसयूवी को केवल शोकेस किया गया है। ये एसयूवी 6 अलग-अलग ट्रिम वैरिएंट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है।

ये मारुति सुजुकी की तरफ से पेश की जाने वाली दूसरी मिड-साइज एसयूवी है। इस एसयूवी में 60 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं। इसकी सहायता से यूजर अपने स्मार्टफोन को कार से कनेक्ट कर सकते हैं। maruti victorious मिड-साइज एसयूवी सेग्मेंट में Hyundai Creta और Kia Seltos जैसे मॉडलों को टक्कर देगी।
 
एक्सटीरियर की बात करें तो विक्टोरिस की डिजाइन कार ई-विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी से इंस्पायर्ड है। आगे ओर विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट वाले पतले ग्रिल कवर से जुड़े बड़े एलईडी हेडलाइट्स हैं। साइड में एसयूवी में 17-इंच के अलॉय व्हील, ब्लैक कलर के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और चौकोर बॉडी क्लैडिंग इसे स्पोर्टी लुक देते हैं।  
भारत में बनी Victoris 100 देशों में होगी एक्सपोर्ट
Maruti Victoris को कंपनी ने कुल 10 रंगों में पेश किया है। इसमें आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडिड सिल्वर, इटरनल ब्लू, सिज़लिंग रेड, मैग्मा ग्रे, ब्लूइश ब्लैक और मिस्टिक ग्रीन के साथ-साथ तीन स्टाइलिश डुअल-टोन ऑप्शन भी शामिल हैं। नई Maruti Victoris को एक ग्लोबल मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह न केवल भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी बल्कि भारत में बनी हुई मारुति विक्टोरिस का एक्सपोर्ट कंपनी 100 से ज्यादा देशों में करेगी। पिछले दिनों मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन गुजरात के हंसलपुर प्लांट में शुरू किया था। 
 
तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन में 
इसमें तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 103  हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, 116 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप, और 89 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी ऑप्शन शामिल हैं। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए ई-सीवीटी और सीएनजी वेरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। इसमें पेट्रोल-ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी होगा।
कंपनी इसे एरिना डीलरशिप के माध्यम से बेचेगी। अन्य फीचर्स की बात करें विक्टोरिस के केबिन में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, डॉल्बी एटमोस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Edited by : Sudhir Sharma (Image Source : Maruti Suzuki uk) 
