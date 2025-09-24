BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमत

उल्लेखनीय है कि जीएसटी में 22 सितंबर से लागू बदलावों के बाद 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर कर की दर 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी गयी है। बीएसए मोटरसाइकिल्स ने बताया कि गोल्ड स्टार के विभिन्न संस्करण 3,09,990 रुपये से 3,44,990 रुपये के बीच मिलेंगे। गोल्ड स्टार 650 सिंगल सिलेंडर वाली 652सीसी की मोटरसाइकिल है।





यह पहली बार क्यूरेटेड, सीमित संस्करण 'गोल्डी किट' के साथ आ रही है, जिसकी कीमत 5,900 रुपये है। इसमें टॉल टूरिंग विंडस्क्रीन, पिलियन बैकरेस्ट, मेटल एग्जॉस्ट शील्ड और रियर रेल शामिल हैं, जो स्टाइल और उपयोगिता दोनों को बढ़ाते हैं।





बीएसए ब्रांड को भारतीय बाजार में नये कलेवर के साथ पेश करने वाली महिंद्रा समूह द्वारा समर्थित कंपनी क्लासिक लीजेंड्स के मुख्य व्यवसाय अधिकारी शरद अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी 2.0 के बाद भी अपनी कीमतें पहले 500 ग्राहकों के लिए स्थिर रखकर और त्योहारी ऑफर जोड़कर हम और अधिक मोटरसाइकिल प्रेमियों को इस जीवनशैली को बिना किसी समझौते के अपनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।