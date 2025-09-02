मंगलवार, 2 सितम्बर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Priyanka Gandhi Vadra targeted Prime Minister Narendra Modi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (18:25 IST)

मोदी जी 'तेरे नाम' के सलमान की तरह हमेशा रोते रहते हैं, प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहा

Priyanka Gandhi targets Narendra Modi
Priyanka Gandhi targets Narendra Modi: वायनाड से सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे 'तेरे नाम' फिल्म में सलमान खान शुरू से अंत तक रोते रहते हैं, मोदी जी भी हमेशा रोते रहते हैं। इनके लिए भी एक पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं 'मेरे नाम'। 
 
मोदी जी का तो पूछिए ही मत : प्रियंका अपने समर्थकों के बीच एक वीडियो में कहती हुई दिखाई दे रही हैं। मोदी जी के बारे में तो पूछिए ही मत, मोदी जी का क्या कहना। वे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो परमानेंट रूप से अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटक गए वहां अपनी बड़ी लंबी लिस्ट लेकर गए थे। वहां कहा कि मुझे इतनी गालियां दी गईं। यहां भी गए तो कहते हैं मुझे इतनी गालियां दी गईं। रोते ही रहते हैं लगता है। उन्होंने लोगों से पूछा- आपने सलमान खान की पिक्चर 'तेरे नाम' देखी है? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं 'मेरे नाम'। ALSO READ: फिर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, RJD और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई
आखिर क्यों आया प्रियंका का बयान : दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को बिहार से जुड़े एक कार्यक्रम में भावुक होते हुए कहा था- एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने-चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। 
 
मोदी ने कहा कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपनी विरासत लगती है। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए।  लेकिन, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामदार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधानसेवक बना दिया। यह बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति-पिछड़ा आगे बढ़ जाए तो ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होता। इनको लगता है, नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या टैरिफ पर ढीले पड़े Donald Trump के तेवर, SCO समिट के बाद पोस्ट कर किया बड़ा दावा

क्या टैरिफ पर ढीले पड़े Donald Trump के तेवर, SCO समिट के बाद पोस्ट कर किया बड़ा दावाडोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया कि भारत ने अमेरिका के लिए टैरिफ घटाने का प्रस्ताव भेजा है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रम्प ने दोनों देशों के बीच व्यापार में असंतुलन की आलोचना की और भारत पर दशकों तक अमेरिकी माल पर निषेधात्मक रूप से उच्च टैरिफ लगाने का आरोप लगाया।

E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयान

E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयानलाखों वाहन मालिक इसे अपने लिए परेशानी मान रहे हैं। इस मामले पर दायर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। इसके प्रयोग से माइलेज को लेकर भी डर है। इस पर इंडस्ट्री का कहना है कि असल में फर्क बहुत मामूली है और गाड़ी की माइलेज ड्राइविंग हैबिट्स और मेंटेनेंस पर ज्यादा निर्भर करती है। E20 पेट्रोल का इस्तेमाल भारत में सरकार द्वारा 2030 तक एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है।

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधी

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधीकांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना में रैली करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से एक और बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है।

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लान

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लानचीन में SCO समिट के दौरान शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। औपचारिक वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक कार में की बात। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात सम्मेलन खत्म होने के बाद हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने कार में 10 मिनट तक किया प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया।

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायलPowerful earthquake in Afghanistan: पाकिस्तान की सीमा के निकट पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है तथा 1300 लोग घायल हो गए। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि खोज एवं बचाव दल के प्रभावित इलाके में पहुंच गया है। भूकंप में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप के झटके रविवार देर रात पड़ोसी नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के समीप कुनार प्रांत के कई कस्बों में महसूस किए गए।

मोहन कैबिनेट ने 2 हजार 935 करोड़ के इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड और उज्जैन में 371 करोड के रेलवे ओवर ब्रिज को दी मंजूरी

मोहन कैबिनेट ने 2 हजार 935 करोड़ के इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड और उज्जैन में 371 करोड के रेलवे ओवर ब्रिज को दी मंजूरीमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में 'जल जीवन मिशन" अंतर्गत पुनरीक्षित योजनाओं में प्रस्तावित लागत में वृद्धि राशि 2,813 करोड़ 21 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का अनुमोदन किया, जो लगभग 13.55 प्रतिशत है।

Semicon India 2025 में पहली ‘मेड इन इंडिया’ Vikram 32-bit chip चिप लॉन्च़ खूबियां जानेंगे तो गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना

Semicon India 2025 में पहली ‘मेड इन इंडिया’ Vikram 32-bit chip चिप लॉन्च़ खूबियां जानेंगे तो गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीनाSemicon India 2025 में देश में बने पहले सेमी कंडक्टर चिप को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में बनी पहली चिप भेंट की। इस मौके पर उन्होंने विक्रम 32-बिट प्रोसेसर (Vikram 32-bit chip) और चार अन्य मंजूर प्रोजेक्ट के टेस्ट चिप्स भी प्रस्तुत किए। इसे ISRO की सेमीकंडक्टर लैब में बनाकर तैयार किया गया है।

Abhinav Arora: कथा बांचने वाले रीलबाज अभिनव अरोड़ा घूम रहे करोड़ों की पोर्शे कार में, जमकर मिली माया, राम जी का पता नहीं

Abhinav Arora: कथा बांचने वाले रीलबाज अभिनव अरोड़ा घूम रहे करोड़ों की पोर्शे कार में, जमकर मिली माया, राम जी का पता नहींabhinav arora Porsche: हाल ही में, बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोरा को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक वीडियो में वे अपने पिता की करोड़ों की लग्जरी पोर्शे कार में घूमते नजर आए, जिसके बाद उन्हें यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया। लोगों ने सवाल उठाया कि एक ओर ये 'तथाकथित संत' माया को त्यागने और सादगी से जीने का उपदेश देते हैं, तो दूसरी ओर उनका जीवन इतनी विलासिता से क्यों भरा है? क्या ये धर्म के प्रचारक हैं या सिर्फ धन कमाने वाले ठग? यह सवाल सिर्फ अभिनव अरोरा तक सीमित नहीं है, बल्कि कई आधुनिक संत और कथावाचक इस प्रश्न के दायरे में आते हैं।

पीएम मोदी की बात सुन भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष, दिलीप जायसवाल के छलके आंसू

पीएम मोदी की बात सुन भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष, दिलीप जायसवाल के छलके आंसूबिहार में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी भावुक हो गए। वह पिछले महीने महागठबंधन के एक कार्यक्रम में उन पर और उनकी दिवंगत मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने राजद पर जमकर निशाना भी साधा।

Jammu Kashmir Weather Update : अगले 2 दिन भारी, ट्रेनें 15 सितम्बर तक रद्द, वैष्णो देवी यात्रा 8 दिन से बंद

Jammu Kashmir Weather Update : अगले 2 दिन भारी, ट्रेनें 15 सितम्बर तक रद्द, वैष्णो देवी यात्रा 8 दिन से बंदJammu Kashmir Weather Update : जम्मू कश्मीर की दशा अभी भी नाजुक बनी हुई है। आज भी भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर थे तो अगले दो दिन खतरे भरे बताए जा रहे हैं। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रेलें फिलहाल 15 सितम्बर तक बंद रहने की आधिकारिक घोषणा की गई है। वैष्णो देवी यात्रा 8वें दिन भी स्थगित रही क्योंकि प्रदेश में अधिकतर सड़कें बह चुकी हैं।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
