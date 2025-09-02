मोदी जी 'तेरे नाम' के सलमान की तरह हमेशा रोते रहते हैं, प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहा

Priyanka Gandhi targets Narendra Modi: वायनाड से सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे 'तेरे नाम' फिल्म में सलमान खान शुरू से अंत तक रोते रहते हैं, मोदी जी भी हमेशा रोते रहते हैं। इनके लिए भी एक पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं 'मेरे नाम'।

जैसे तेरे नाम फिल्म में सलमान ख़ान शुरू से अंत तक रोते रहते है, मोदी जी भी हमेशा रोते रहते है, इनको भी एक फिल्म बनानी चाहिये, उसका नाम होना चाहिए "मेरे नाम" - प्रियंका गांधी pic.twitter.com/fnJV7sJWWc — Lutyens Media (@LutyensMediaIN) September 2, 2025 आखिर क्यों आया प्रियंका का बयान : दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को बिहार से जुड़े एक कार्यक्रम में भावुक होते हुए कहा था- एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने-चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं।

मोदी ने कहा कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपनी विरासत लगती है। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामदार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधानसेवक बना दिया। यह बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति-पिछड़ा आगे बढ़ जाए तो ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होता। इनको लगता है, नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं।