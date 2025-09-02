मंगलवार, 2 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (14:35 IST)

फिर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, RJD और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई

Prime Minister Narendra Modi became emotional
Prime Minister Narendra Modi became emotional: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को अपनी मां को याद करके भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंच से मेरी स्वर्गीय मां को गाली दी गई। मां का अपमान पीड़ा देने वाला है। यह मेरी मां का नहीं बल्कि भारत की करोड़ों माताओं और बेटियों का अपमान है। मोदी ने कहा कि इससे राजद और कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता सामने आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई मौकों पर भावुक हो चुके हैं। 
 
मां का सम्मान बिहार की पहचान : प्रधानमंत्री मोदी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को देश और बिहार की सत्ता परिवार की विरासत लगती है। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर हमेशा मां का सम्मान होता है। मां का सम्मान ही बिहार की पहचान है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दिलवाई गई। गाली मुझे नहीं करोड़ों माताओं को दी गई है। मोदी ने कहा कि उनका कोई बड़ा नेता मुझे गाली देने में पीछे नहीं है। कोई मुझे नीच कहता है, कोई नाली का कीड़ा कहता है। इनकी नामदार वाली सोच उजागर हो रही है। 
राजद के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी : उन्होंने कहा कि मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मेरी मां ने पूरे परिवार को गरीबी में पाला है। उन्होंने मुझसे मां भारती की सेवा करने के लिए कहा। मोदी ने कहा कि मेरी मां को जब गाली दी गई तो बिहार की हर मां को बुरा लगा होगा। जब बिहार में आरजेडी सत्ता में थी तब वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अपराधी बेलगाम थे। मां को गाली नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए एनडीए सरकार दिन-रात काम कर रही है। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कर गौरवान्वित हूं।
 
‍किसने दी मोदी की मां को गाली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम के एक व्यक्ति ने की थी। यह घटना बिहार के दरभंगा में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई थी। इस टिप्पणी के लिए मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी, क्योंकि यह घटना उनके मंच से हुई थी। हालांकि, नौशाद ने यह कहते हुए माफी मांगी थी कि वह उस समय मंच पर मौजूद नहीं थे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
क्या टैरिफ पर ढीले पड़े Donald Trump के तेवर, SCO समिट के बाद पोस्ट कर किया बड़ा दावा

क्या टैरिफ पर ढीले पड़े Donald Trump के तेवर, SCO समिट के बाद पोस्ट कर किया बड़ा दावाडोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया कि भारत ने अमेरिका के लिए टैरिफ घटाने का प्रस्ताव भेजा है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रम्प ने दोनों देशों के बीच व्यापार में असंतुलन की आलोचना की और भारत पर दशकों तक अमेरिकी माल पर निषेधात्मक रूप से उच्च टैरिफ लगाने का आरोप लगाया।

E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयान

E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयानलाखों वाहन मालिक इसे अपने लिए परेशानी मान रहे हैं। इस मामले पर दायर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। इसके प्रयोग से माइलेज को लेकर भी डर है। इस पर इंडस्ट्री का कहना है कि असल में फर्क बहुत मामूली है और गाड़ी की माइलेज ड्राइविंग हैबिट्स और मेंटेनेंस पर ज्यादा निर्भर करती है। E20 पेट्रोल का इस्तेमाल भारत में सरकार द्वारा 2030 तक एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है।

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधी

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधीकांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना में रैली करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से एक और बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है।

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लान

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लानचीन में SCO समिट के दौरान शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। औपचारिक वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक कार में की बात। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात सम्मेलन खत्म होने के बाद हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने कार में 10 मिनट तक किया प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया।

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायलPowerful earthquake in Afghanistan: पाकिस्तान की सीमा के निकट पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है तथा 1300 लोग घायल हो गए। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि खोज एवं बचाव दल के प्रभावित इलाके में पहुंच गया है। भूकंप में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप के झटके रविवार देर रात पड़ोसी नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के समीप कुनार प्रांत के कई कस्बों में महसूस किए गए।

उम्र 28 साल और 32 केस, गुंडे सलमान लाला को इंस्‍टाग्राम पर बना दिया हीरो, डूबकर मरा तो जनाजे में पहुंचे हजारों

उम्र 28 साल और 32 केस, गुंडे सलमान लाला को इंस्‍टाग्राम पर बना दिया हीरो, डूबकर मरा तो जनाजे में पहुंचे हजारोंइंदौर का कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला 28 की उम्र में 32 अपराधों का आरोपी था। फिर भी सोशल मीडिया पर उसका महिमामंडन क्यों हुआ? पढ़िए पूरी रिपोर्ट। सवाल यह है कि इंदौर जैसे साफ छवि वाले शहर में इतनी कम उम्र में एक लडका कुख्‍यात गैंगस्‍टर बन जाता है, कई अपराध के बावजूद वो पुलिस की पकड़ से बाहर था। इसके बाद जब पुलिस से बचने में उसकी मौत होती है तो उसके जनाजे में हजारों लोग और उसे मानने वाले जमा हो जाते हैं। उसे इंदौर और एमपी का किंग और बादशाह बता रहे हैं।

बिहार में वोट अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ को वोट में बदल पाएंगे राहुल-तेजस्वी की जोड़ी?

बिहार में वोट अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ को वोट में बदल पाएंगे राहुल-तेजस्वी की जोड़ी?बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें नहीं घोषित की है लेकिन पूरा सियासी माहौल गर्मा गया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों से एलान से पहले कांग्रेस की बिहार में SIR को लेकर निकाली गई वोट अधिकार यात्रा का समापन सोमवार को हो गया है। 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से शुरु हुई वोटर अधिकार यात्रा ने 13 दिनों की 1300 किलोमीटर की यात्रा में 23 जिलों को कवर किया। इस यात्रा से कांग्रेस और आरजेडी ने करीब बिहार की 110 विधानसा सीटों को कवर किया।

उत्तराखंड में वीरों का सम्मान: सीएम धामी ने निभाया वादा, अग्निवीर आरक्षण नियमावली जारी

उत्तराखंड में वीरों का सम्मान: सीएम धामी ने निभाया वादा, अग्निवीर आरक्षण नियमावली जारीUttarakhand news in hindi : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और बड़े वायदे को पूरा करते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की घोषणा कर दी है।

कौन है पंजाब के AAP विधायक हरमीत सिंह, पुलिस हिरासत से कैसे हुए फरार?

कौन है पंजाब के AAP विधायक हरमीत सिंह, पुलिस हिरासत से कैसे हुए फरार?Harmeet Singh : बलात्कार के आरोप गिरफ्तार आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा मंगलवार को पुलिस हिरासत से फरार हो गए। हरमीत सिंह को पुलिस ने आज सुबह ही हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। थाने ले जाने के दौरान हरमीत और उनके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
