फिर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, RJD और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई
Prime Minister Narendra Modi became emotional: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को अपनी मां को याद करके भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंच से मेरी स्वर्गीय मां को गाली दी गई। मां का अपमान पीड़ा देने वाला है। यह मेरी मां का नहीं बल्कि भारत की करोड़ों माताओं और बेटियों का अपमान है। मोदी ने कहा कि इससे राजद और कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता सामने आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई मौकों पर भावुक हो चुके हैं।
मां का सम्मान बिहार की पहचान : प्रधानमंत्री मोदी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को देश और बिहार की सत्ता परिवार की विरासत लगती है। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर हमेशा मां का सम्मान होता है। मां का सम्मान ही बिहार की पहचान है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दिलवाई गई। गाली मुझे नहीं करोड़ों माताओं को दी गई है। मोदी ने कहा कि उनका कोई बड़ा नेता मुझे गाली देने में पीछे नहीं है। कोई मुझे नीच कहता है, कोई नाली का कीड़ा कहता है। इनकी नामदार वाली सोच उजागर हो रही है।
राजद के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी : उन्होंने कहा कि मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मेरी मां ने पूरे परिवार को गरीबी में पाला है। उन्होंने मुझसे मां भारती की सेवा करने के लिए कहा। मोदी ने कहा कि मेरी मां को जब गाली दी गई तो बिहार की हर मां को बुरा लगा होगा। जब बिहार में आरजेडी सत्ता में थी तब वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अपराधी बेलगाम थे। मां को गाली नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए एनडीए सरकार दिन-रात काम कर रही है। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कर गौरवान्वित हूं।
किसने दी मोदी की मां को गाली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम के एक व्यक्ति ने की थी। यह घटना बिहार के दरभंगा में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई थी। इस टिप्पणी के लिए मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी, क्योंकि यह घटना उनके मंच से हुई थी। हालांकि, नौशाद ने यह कहते हुए माफी मांगी थी कि वह उस समय मंच पर मौजूद नहीं थे।
