मंगलवार, 2 सितम्बर 2025
  4. Has Modi now gone to the camp of Putin and Xi Jinping
Written By Author संदीपसिंह सिसोदिया
Last Updated : मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (16:12 IST)

क्या मोदी अब पुतिन और शी जिनपिंग के पाले में जा चुके हैं?

Narendra Modi closeness to Putin and Jinping
Narendra Modi closeness to Putin and Jinping: प्रधानमंत्री मोदी के हालिया चीन दौरे से ही विदेशी मीडिया में यह चर्चा तेज हो रही है कि क्या भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रूस और चीन के नेताओं— व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के करीब जा रहा है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रम्प की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति और भारत पर लगाए गए आर्थिक दबाव ने भारत को अपनी विदेश नीति में रणनीतिक बदलाव के लिए मजबूर किया है। हालांकि, यह कहना कि भारत पूरी तरह से रूस और चीन के पाले में चला गया है, शायद जल्दबाज़ी होगी। फिर भी, भारत की हालिया कूटनीतिक गतिविधियां, विशेषकर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में मोदी की उपस्थिति यह संकेत देती हैं कि भारत अब वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है।
 
ट्रम्प की नीतियों का प्रभाव : हाल ही में ट्रम्प प्रशासन ने भारत-अमेरिका व्यापार को 'एकतरफा' करार देते हुए भारत पर 50 फीसदी टैरिफ थोप दिया, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसने भारत की ‘चाइना प्लस वन’ रणनीति को झटका दिया, जिसका मकसद पश्चिमी कंपनियों को चीन से बाहर निकलकर भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना था। ट्रम्प की नीतियों ने भारत को अमेरिका पर आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता कम करने के लिए मजबूर किया।
 
लंदन स्थित थिंक टैंक ‘चैथम हाउस’ के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. गैरेथ प्राइस कहते हैं, “ट्रम्प की नीतियों ने भारत को यह अहसास दिलाया कि वह केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रह सकता। भारत अब रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करके एक बहुध्रुवीय विश्व में अपनी स्थिति को सुरक्षित करना चाहता है।”
 
SCO शिखर सम्मेलन : एक भू-राजनीतिक संदेश
मोदी की हालिया चीन यात्रा, जो सात वर्षों में उनकी पहली यात्रा थी, ने वैश्विक मंच पर चर्चा छेड़ दी। SCO शिखर सम्मेलन में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाक़ात को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने भारत और चीन को “प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि भागीदार” बताया। यह बयान इस बात का संकेत है कि दोनों देश ट्रम्प युग की आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार हैं।
 
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ जेम्स क्रॉल कहते हैं, "यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक संदेश था। भारत ने अमेरिका को साफ तौर पर बता दिया कि उसके आर्थिक दबाव का जवाब रणनीतिक विविधीकरण से दिया जाएगा।" क्रॉल आगे कहते हैं, "भारत अपनी विदेश नीति में अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है और अगर अमेरिका उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, तो भारत चीन के साथ संबंधों को सुधारने में संकोच नहीं करेगा।"
 
वहीं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने SCO मंच का उपयोग पश्चिमी देशों पर यूक्रेन युद्ध के लिए निशाना साधने के लिए किया। शी जिनपिंग ने भी अमेरिका की “दादागिरी” की आलोचना की और “शीत युद्ध की मानसिकता” का विरोध करने का आह्वान किया। भारत की इस मंच पर उपस्थिति ने पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका, को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब एकतरफ़ा दबाव का जवाब रणनीतिक विविधीकरण से देगा।
 
वाशिंगटन के ‘सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज’ (CSIS) के विशेषज्ञ रिचर्ड रॉसो कहते हैं, “भारत की SCO में भागीदारी और रूस-चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियां यह दर्शाती हैं कि भारत अब गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति को नए रूप में लागू कर रहा है। यह एक ऐसी रणनीति है, जो भारत को किसी भी एक गुट के साथ पूरी तरह बंधने से रोकती है।”
 
भारत-चीन संबंधों का जटिल भविष्य : भारत और चीन के बीच संबंधों का भविष्य आर्थिक सहयोग और रणनीतिक अविश्वास के बीच एक जटिल संतुलन बनाए रखने वाला है। 2020 की गलवान घाटी हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था, लेकिन SCO शिखर सम्मेलन ने संभावित सुलह का रास्ता दिखाया। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही, लेकिन सीमा विवाद पर मतभेद बरकरार हैं। भारत का रुख स्पष्ट है कि सीमा पर शांति के बिना द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते, जबकि चीन इसे अलग मुद्दा मानता है।
 
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर ग्राहम एलिसन कहते हैं, "भारत-चीन संबंध एक क्लासिक 'थुसीडाइड्स ट्रैप' (Thucydides Trap) का उदाहरण हैं, जहां एक बढ़ती हुई शक्ति (भारत) एक स्थापित शक्ति (चीन) के लिए खतरा बन रही है। लेकिन, वे दोनों जानते हैं कि सीधे टकराव से दोनों को नुकसान होगा। इसलिए, वे SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते रहेंगे, जहां उनके हित अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने में समान हैं।"
 
भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और उनके बीच का व्यापार खरबों डॉलर का है। भारत, चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और अन्य सामान आयात करता है, जबकि चीन के लिए भारत एक बड़ा बाज़ार है। ट्रम्प की नीतियों के कारण उत्पन्न आर्थिक दबाव ने भारत के लिए चीन के साथ आर्थिक संबंधों को बनाए रखना और भी ज़रूरी बना दिया है।
 
जर्मनी के ‘मर्केटर इंस्टीट्यूट फॉर चाइना स्टडीज’ की विश्लेषक डॉ. सारा हेस कहती हैं, “भारत और चीन के बीच आर्थिक सहयोग अपरिहार्य है, लेकिन रणनीतिक अविश्वास दोनों देशों को एक-दूसरे के साथ सतर्क रहने के लिए मजबूर करता है। यह एक ‘जटिल सह-अस्तित्व’ का दौर है, जहां सहयोग और प्रतिस्पर्धा साथ-साथ चलते हैं।”
 
भारत की नई गुटनिरपेक्ष नीति : भारत की हालिया कूटनीतिक चालें उसकी दशकों पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति के आधुनिक संस्करण को दर्शाती हैं। भारत न तो पूरी तरह से पश्चिम के साथ है और न ही रूस-चीन के पाले में। वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। SCO जैसे मंच भारत को ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में अपनी भूमिका मज़बूत करने का अवसर देते हैं।
 
हालांकि, यह भी सच है कि भारत के लिए अमेरिका के साथ संबंध अभी भी महत्वपूर्ण हैं। क्वाड जैसे गठबंधनों में भारत की भागीदारी और अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग इस बात का संकेत हैं कि भारत पूरी तरह से पश्चिम से दूरी नहीं बना रहा। लेकिन ट्रम्प की नीतियों ने भारत को यह सिखाया है कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखे और किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भर न हो।
 
क्या भारत वाकई पुतिन और शी के पाले में जा चुका है? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन साध रहा है। रूस और चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियां भारत की उस नीति का हिस्सा हैं, जो इसे किसी एक गुट के प्रभुत्व से बचाने और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की कोशिश करती है। 
 
भविष्य में, दोनों देशों के संबंध एक "जटिल सह-अस्तित्व" (complex co-existence) की स्थिति में रहने की संभावना है। आर्थिक संबंध भले ही मज़बूत हों, लेकिन रणनीतिक अविश्वास बना रहेगा। दोनों देश एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, विशेषकर एशियाई क्षेत्र में अपने प्रभाव को लेकर, लेकिन साथ ही वे अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सहयोग भी करेंगे। भारत की नई विदेश नीति अमेरिका और चीन के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है, जहाँ वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए दोनों से ही लाभ उठाने का प्रयास करता है। यह भारत की दशकों पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति का एक नया और अधिक यथार्थवादी संस्करण है।
क्या टैरिफ पर ढीले पड़े Donald Trump के तेवर, SCO समिट के बाद पोस्ट कर किया बड़ा दावा

क्या टैरिफ पर ढीले पड़े Donald Trump के तेवर, SCO समिट के बाद पोस्ट कर किया बड़ा दावाडोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया कि भारत ने अमेरिका के लिए टैरिफ घटाने का प्रस्ताव भेजा है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रम्प ने दोनों देशों के बीच व्यापार में असंतुलन की आलोचना की और भारत पर दशकों तक अमेरिकी माल पर निषेधात्मक रूप से उच्च टैरिफ लगाने का आरोप लगाया।

E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयान

E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयानलाखों वाहन मालिक इसे अपने लिए परेशानी मान रहे हैं। इस मामले पर दायर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। इसके प्रयोग से माइलेज को लेकर भी डर है। इस पर इंडस्ट्री का कहना है कि असल में फर्क बहुत मामूली है और गाड़ी की माइलेज ड्राइविंग हैबिट्स और मेंटेनेंस पर ज्यादा निर्भर करती है। E20 पेट्रोल का इस्तेमाल भारत में सरकार द्वारा 2030 तक एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है।

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधी

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधीकांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना में रैली करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से एक और बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है।

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लान

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लानचीन में SCO समिट के दौरान शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। औपचारिक वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक कार में की बात। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात सम्मेलन खत्म होने के बाद हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने कार में 10 मिनट तक किया प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया।

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायलPowerful earthquake in Afghanistan: पाकिस्तान की सीमा के निकट पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है तथा 1300 लोग घायल हो गए। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि खोज एवं बचाव दल के प्रभावित इलाके में पहुंच गया है। भूकंप में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप के झटके रविवार देर रात पड़ोसी नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के समीप कुनार प्रांत के कई कस्बों में महसूस किए गए।

LIVE: अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, मृतकों की संख्या बढ़कर 1000 के पार

LIVE: अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, मृतकों की संख्या बढ़कर 1000 के पारLatest News Today Live Updates in Hindi : अफगानिस्तान में सोमवार को आए भूकंप से भारी तबाही हुई। यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 के पार पहुंच गई। पल पल की जानकारी...

चंद्रकांत पाटिल और नितेश राणे पर क्यों भड़के मनोज जरांगे पाटिल, बोले- आंदोलन खत्म होने दो, फिर निपटूंगा

चंद्रकांत पाटिल और नितेश राणे पर क्यों भड़के मनोज जरांगे पाटिल, बोले- आंदोलन खत्म होने दो, फिर निपटूंगाMaratha Reservation : महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन एक बार फिर सुर्खियों में है, और इसके केंद्र में हैं आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल। मुंबई के आजाद मैदान में उनका अनशन 1 सितंबर 2025 को चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। इस आंदोलन ने न केवल सामाजिक और राजनीतिक माहौल को गरमाया है, बल्कि महायुति सरकार के दो मंत्रियों (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और मत्स्यपालन विभाग के प्रभारी नितेश राणे) को भी निशाने पर ला दिया है। जरांगे पाटिल ने इन दोनों मंत्रियों पर तीखे हमले बोले हैं, और उनकी "आपत्तिजनक" टिप्पणियों ने आंदोलन को और भड़का दिया है।

फिर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, RJD और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई

फिर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, RJD और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गईPrime Minister Narendra Modi became emotional: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को अपनी मां को याद करके भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंच से मेरी स्वर्गीय मां को गाली दी गई। मां का अपमान पीड़ा देने वाला है। यह मेरी मां का नहीं बल्कि भारत की करोड़ों माताओं और बेटियों का अपमान है।

उम्र 28 साल और 32 केस, गुंडे सलमान लाला को इंस्‍टाग्राम पर बना दिया हीरो, डूबकर मरा तो जनाजे में पहुंचे हजारों

उम्र 28 साल और 32 केस, गुंडे सलमान लाला को इंस्‍टाग्राम पर बना दिया हीरो, डूबकर मरा तो जनाजे में पहुंचे हजारोंइंदौर का कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला 28 की उम्र में 32 अपराधों का आरोपी था। फिर भी सोशल मीडिया पर उसका महिमामंडन क्यों हुआ? पढ़िए पूरी रिपोर्ट। सवाल यह है कि इंदौर जैसे साफ छवि वाले शहर में इतनी कम उम्र में एक लडका कुख्‍यात गैंगस्‍टर बन जाता है, कई अपराध के बावजूद वो पुलिस की पकड़ से बाहर था। इसके बाद जब पुलिस से बचने में उसकी मौत होती है तो उसके जनाजे में हजारों लोग और उसे मानने वाले जमा हो जाते हैं। उसे इंदौर और एमपी का किंग और बादशाह बता रहे हैं।

बिहार में वोट अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ को वोट में बदल पाएंगे राहुल-तेजस्वी की जोड़ी?

बिहार में वोट अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ को वोट में बदल पाएंगे राहुल-तेजस्वी की जोड़ी?बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें नहीं घोषित की है लेकिन पूरा सियासी माहौल गर्मा गया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों से एलान से पहले कांग्रेस की बिहार में SIR को लेकर निकाली गई वोट अधिकार यात्रा का समापन सोमवार को हो गया है। 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से शुरु हुई वोटर अधिकार यात्रा ने 13 दिनों की 1300 किलोमीटर की यात्रा में 23 जिलों को कवर किया। इस यात्रा से कांग्रेस और आरजेडी ने करीब बिहार की 110 विधानसा सीटों को कवर किया।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
